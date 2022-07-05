На сайте IKEA в день начала онлайн-распродажи произошёл сбой: не получается авторизоваться и добавить товары в корзину Статьи редакции
Проблемы начались ночью.
С ночи 5 июля сайт IKEA работает с перебоями: согласно даннымDownradar, больше всего жалоб было с 01:00 до 03:00 мск, но на 08:30 мск проблемы сохраняются.
На сбои жалуются пользователи из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и других. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией на сайте и входом в личный кабинет и трудности при добавлении товаров в корзину.
В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников. В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян.
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Я обычно не пишу такие комменты, но сука, как же обидно.
Лучше бы за свои права так боролись, как за дешёвую мебель.
А чего ты от жлобья хотел?)
Они за сиську пива удавить готовы, а как что-то более "масштабное" типа даже субботника — хуй. Лучше к дому ходить через помойку и помойка вокруг, даже говно в падиках норм =)
в городской группе народ бомбит: одновременно орут, что пусть нахуй закрываются и валят и тут же негодуют, что купить нельзя
Сбой в матрице
в генетическом коде у них сбой
Ахахах, ватаны же =)
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Совок помню: не нужно западное, наше лучше! Но барахлишко лучше с ГДР куплю =)
Неприятно смотреть на товары, которые не можешь купить, правда?
Хех
Норм наебали)
Видать те же, что сайт fan id делали
бэмц, прожар очка =)
Ну пиздёж же.
Сайт не "работает с перебоями", сайт работает абсолютно нормально, просто на нём выключены корзина и ЛК. Потому что распродажа ещё не началась нихуя.
Накануне ряд жёлтых СМИ, ссылаясь друг на друга и, якобы, на пресс-службу ИКЕА, выпустили новость, будто она начнётся 00:00, хотя сама ИКЕА заявлений о времени начала не делала. Ночью толпы народа сидели на сайте, обновляя страницу, потом домохозяйки в обсуждениях в паблике ИКЕА ВКонтакте стали хуесосить на чём свет стоит "программистов", потому что, по их мнению, распродажа не началась из-за их косяков, потом весь этот поток говна подхватили СМИ, которые стали клепать новости о том, что сайт, якобы, "упал" сразу после начала распродажи, и говно полилось ещё дальше. Что совершенно абсурдно, потому что распродажа, напомню, пока что не началась.
Я хочу кресло и слежу за ситуацией :(
Какое кресло хочешь?
Сам выбираю между Маркусом, Матчспелом и Эрвфьеллетом.
Клистэ, раскладное в гостиную.
Долго раздумывал над покупкой, потому что выглядит оно как-то хлипко, но в магазине примерился, попрыгал - вроде норм. Ебли, скорее всего, не выдержит, но сидеть удобно, поэтому попробую в нём не ебаться (что будет очень просто, ведь мне никто не даёт, так что звёзды сходятся идеально).
IKEA троллит русских
Лохов она тролит, русские уже давно закупились по объявлениям от сотрудников =)
кто полочку не купил, тот не русский
Естественно
Шведка гадит
Шведка оказалась шведом
Да о каких магазинах в Беларуси вообще идёт речь то?? Не было их там, только доставка из российских
созданная искусственная распродажа сделала ажиотаж на смешные скидки.
Зашел, посмотрел... ни хуя себе цены... это типо по скидкам?
Распродажа - это 70-90% скидки, а не 1.5%...
короче наебало, на которое повелись фанаты икеи
такое время сейчас — если икея решит приколоться и поставит цены как на авито — все всё равно сметут, а потом продадут на том же авито ещё дороже
Вау, т.е. Икеа еще и виновата, как же у вас замечательно получается искать виноватых. Наверное вообще должны были бесплатно раздавать.
Главная идея этой распродажи - последняя возможность купить вещи в Икеа перед окончательным обмазыванием гомном в виде хоффа и прочих "импортозаместителей".