Проблемы начались ночью.

С ночи 5 июля сайт IKEA работает с перебоями: согласно даннымDownradar, больше всего жалоб было с 01:00 до 03:00 мск, но на 08:30 мск проблемы сохраняются.

На сбои жалуются пользователи из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и других. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией на сайте и входом в личный кабинет и трудности при добавлении товаров в корзину.

В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников. В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян.

Интернет Николай Чумаков 23.10.2018 IKEA Статьи редакции Все хотят акулу из Плюшевая игрушка стала хитом в России: в соцсетях жалуются, что её трудно достать, а перекупщики повышают цены в два раза.