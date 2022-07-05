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На сайте IKEA в день начала онлайн-распродажи произошёл сбой: не получается авторизоваться и добавить товары в корзину Статьи редакции

Проблемы начались ночью.

С ночи 5 июля сайт IKEA работает с перебоями: согласно даннымDownradar, больше всего жалоб было с 01:00 до 03:00 мск, но на 08:30 мск проблемы сохраняются.

На сбои жалуются пользователи из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и других. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией на сайте и входом в личный кабинет и трудности при добавлении товаров в корзину.

В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников. В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян.

Интернет
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Плюшевая игрушка стала хитом в России: в соцсетях жалуются, что её трудно достать, а перекупщики повышают цены в два раза.

#новости #чтотеперь #ikea

1814 просмотров
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25 комментариев
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 Max Kolosov

Я обычно не пишу такие комменты, но сука, как же обидно.
Лучше бы за свои права так боролись, как за дешёвую мебель.

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BigBrotherBear

А чего ты от жлобья хотел?)
Они за сиську пива удавить готовы, а как что-то более "масштабное" типа даже субботника — хуй. Лучше к дому ходить через помойку и помойка вокруг, даже говно в падиках норм =)

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Вооруженный лолипоп

в городской группе народ бомбит: одновременно орут, что пусть нахуй закрываются и валят и тут же негодуют, что купить нельзя

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симуляцiя активностi
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Окружающий браслет

Сбой в матрице

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Вооруженный лолипоп

в генетическом коде у них сбой

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BigBrotherBear

Ахахах, ватаны же =)

Совок помню: не нужно западное, наше лучше! Но барахлишко лучше с ГДР куплю =)

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Краб в маске лося

Неприятно смотреть на товары, которые не можешь купить, правда?

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Никита Панов

Хех

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Артем Шевченко

Норм наебали)

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Дешевый Женя

Видать те же, что сайт fan id делали

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BigBrotherBear

бэмц, прожар очка =)

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Пиструн Сосаевич

Ну пиздёж же.

Сайт не "работает с перебоями", сайт работает абсолютно нормально, просто на нём выключены корзина и ЛК. Потому что распродажа ещё не началась нихуя.

Накануне ряд жёлтых СМИ, ссылаясь друг на друга и, якобы, на пресс-службу ИКЕА, выпустили новость, будто она начнётся 00:00, хотя сама ИКЕА заявлений о времени начала не делала. Ночью толпы народа сидели на сайте, обновляя страницу, потом домохозяйки в обсуждениях в паблике ИКЕА ВКонтакте стали хуесосить на чём свет стоит "программистов", потому что, по их мнению, распродажа не началась из-за их косяков, потом весь этот поток говна подхватили СМИ, которые стали клепать новости о том, что сайт, якобы, "упал" сразу после начала распродажи, и говно полилось ещё дальше. Что совершенно абсурдно, потому что распродажа, напомню, пока что не началась.

Я хочу кресло и слежу за ситуацией :(

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Милый велосипед

Какое кресло хочешь?
Сам выбираю между Маркусом, Матчспелом и Эрвфьеллетом.

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Пиструн Сосаевич

Клистэ, раскладное в гостиную.

Долго раздумывал над покупкой, потому что выглядит оно как-то хлипко, но в магазине примерился, попрыгал - вроде норм. Ебли, скорее всего, не выдержит, но сидеть удобно, поэтому попробую в нём не ебаться (что будет очень просто, ведь мне никто не даёт, так что звёзды сходятся идеально).

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Окружающий браслет

IKEA троллит русских

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BigBrotherBear

Лохов она тролит, русские уже давно закупились по объявлениям от сотрудников =)

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Федеральный лолипоп

кто полочку не купил, тот не русский

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Срочный Филипп

Естественно

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Царский микрофон

Шведка гадит

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Царский микрофон

Шведка оказалась шведом

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Джеррка

Да о каких магазинах в Беларуси вообще идёт речь то?? Не было их там, только доставка из российских

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Гражданин концлагеря Путлера

созданная искусственная распродажа сделала ажиотаж на смешные скидки.
Зашел, посмотрел... ни хуя себе цены... это типо по скидкам?
Распродажа - это 70-90% скидки, а не 1.5%...
короче наебало, на которое повелись фанаты икеи

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Отображаемое имя

такое время сейчас — если икея решит приколоться и поставит цены как на авито — все всё равно сметут, а потом продадут на том же авито ещё дороже

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TruckDriver

Вау, т.е. Икеа еще и виновата, как же у вас замечательно получается искать виноватых. Наверное вообще должны были бесплатно раздавать.
Главная идея этой распродажи - последняя возможность купить вещи в Икеа перед окончательным обмазыванием гомном в виде хоффа и прочих "импортозаместителей".

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