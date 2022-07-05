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«Билайн» отключит Москву и Подмосковье от 3G Статьи редакции

До конца 2023 года компания планирует отказаться от этого стандарта связи в более чем 25 регионах России.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю 2022 года первым из крупных операторов откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Частоты в диапазоне 2,1 ГГц переведут на технологию LTE (4G), рассказали «Коммерсанту» в компании.

Оператор сохранит для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Она, по словам специалистов, пригодна только для голосовой связи.

По оценкам на 2022 год, в Московском регионе меньше 3% смартфонов поддерживают только 3G. В регионах таких устройств осталось до 5% Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придётся поменять аппараты.

Те, кто пользуется простыми кнопочными телефонами для звонков, не пострадают, частоты 2G продолжают работать.

#новости #связь #билайн #3g

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13 комментариев
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Вооруженный лолипоп

«Пчелайн» отключит Москву и Подмосковье от 3G и переведёт абонентов на GPRS. Тарифы увеличатся в среднем на 146%

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BigBrotherBear

По уровню инфляции, уже давно всё согласовано...

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Дмитрий Сафронов

интересно что прием 4г не везде уверенный и телефон может подключаться к 3г. ну точнее мог. теперь будет обычное Г)

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qweqwe

Есть 4г дальнобойное но с маленькими скоростями, какая то там частота заниженная

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BigBrotherBear

Ага, называется 3г =)

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BigBrotherBear

Если не поддерживает VoLTE - привет 3г, а теперь 2г =)

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Пластиковое Окно

По логике, они скоро будут собирать оборудование из говна и палок, так как новое им никто не поставит.

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Sergei Timofeyev

Хе-хе, юзаю 4G от Билайна уже два года. Одна авария была за это время. А так стабильно от 20 Мбит до 80. На моей стороне Mikrotik SXT 4G kit

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khun pi

Последними включили VoLTE и первыми отказываются от 3G.
Интересно

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BigBrotherBear

Судя по списку поддерживаемых мобил — мёртвому припарка https://static.beeline.ru/upload/images/VoLTE180422.pdf

https://static.beeline.ru/upload/images/VoLTE1804…
https://static.beeline.ru/upload/images/VoLTE180422.pdf
static.beeline.ru
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Денис Кротов

В Европе это уже массовая история с отключением 3g, ничего все как-то звонят и сидят в интернете

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Андрей Попов

В Европе покрытие 4G намного лучше, а не как в РФ, где куча белых пятен даже в черте городской застройки городов-миллионеров и 3G очень сильно выручает, а в пригороде и 2G.

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Денис Кротов

Ну так то старое 3g и превратится в 4g на тех же частотах.

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