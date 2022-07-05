До конца 2023 года компания планирует отказаться от этого стандарта связи в более чем 25 регионах России.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю 2022 года первым из крупных операторов откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Частоты в диапазоне 2,1 ГГц переведут на технологию LTE (4G), рассказали «Коммерсанту» в компании.

Оператор сохранит для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Она, по словам специалистов, пригодна только для голосовой связи.

По оценкам на 2022 год, в Московском регионе меньше 3% смартфонов поддерживают только 3G. В регионах таких устройств осталось до 5% Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придётся поменять аппараты.

Те, кто пользуется простыми кнопочными телефонами для звонков, не пострадают, частоты 2G продолжают работать.