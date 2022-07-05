«Билайн» отключит Москву и Подмосковье от 3G Статьи редакции
До конца 2023 года компания планирует отказаться от этого стандарта связи в более чем 25 регионах России.
«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю 2022 года первым из крупных операторов откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Частоты в диапазоне 2,1 ГГц переведут на технологию LTE (4G), рассказали «Коммерсанту» в компании.
Оператор сохранит для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Она, по словам специалистов, пригодна только для голосовой связи.
По оценкам на 2022 год, в Московском регионе меньше 3% смартфонов поддерживают только 3G. В регионах таких устройств осталось до 5% Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придётся поменять аппараты.
Те, кто пользуется простыми кнопочными телефонами для звонков, не пострадают, частоты 2G продолжают работать.
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По уровню инфляции, уже давно всё согласовано...
интересно что прием 4г не везде уверенный и телефон может подключаться к 3г. ну точнее мог. теперь будет обычное Г)
Есть 4г дальнобойное но с маленькими скоростями, какая то там частота заниженная
Ага, называется 3г =)
Если не поддерживает VoLTE - привет 3г, а теперь 2г =)
По логике, они скоро будут собирать оборудование из говна и палок, так как новое им никто не поставит.
Хе-хе, юзаю 4G от Билайна уже два года. Одна авария была за это время. А так стабильно от 20 Мбит до 80. На моей стороне Mikrotik SXT 4G kit
Последними включили VoLTE и первыми отказываются от 3G.
Интересно
Судя по списку поддерживаемых мобил — мёртвому припарка https://static.beeline.ru/upload/images/VoLTE180422.pdf
В Европе это уже массовая история с отключением 3g, ничего все как-то звонят и сидят в интернете
В Европе покрытие 4G намного лучше, а не как в РФ, где куча белых пятен даже в черте городской застройки городов-миллионеров и 3G очень сильно выручает, а в пригороде и 2G.
Ну так то старое 3g и превратится в 4g на тех же частотах.