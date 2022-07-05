Мужчину окружили около 10 силовиков.

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Депутат горсовета Кызыла от КПРФ Роман Тамоев решил поспрашивать москвичей о том, что им известно о Туве. С собой он взял флаг республики, чтобы развернуть его на Красной площади, но помешала полиция, пишут «Сибирь Медиа» и «Тайга.Инфо».

Тувинский флаг по цветам схож с украинским. Перед тем, как развернуть его на Красной площади, депутат спросил разрешения у полицейских. После этого, по его словам, со всех сторон к нему прибежали около 10 силовиков с дубинками. «Спокойно мужики, я родину люблю. Просто Тува, министр обороны [Сергей Шойгу из Тувы]. [Хотел сфотографироваться] на память с флагом», — пояснил депутат полицейским.

«Если бы я [сначала] не подошёл, меня бы скрутили. Вообще ни один флаг нельзя, закон почитайте. Хватило же мозгов спросить, можно фотографироваться или нет», — рассказал Тамоев в инстаграме*. Депутат москвичей всё-таки поспрашивал, но держал флаг свёрнутым.