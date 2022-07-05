Полиция не дала депутату из Тувы развернуть жёлто-голубой флаг республики на Красной площади в Москве Статьи редакции
Мужчину окружили около 10 силовиков.
Депутат горсовета Кызыла от КПРФ Роман Тамоев решил поспрашивать москвичей о том, что им известно о Туве. С собой он взял флаг республики, чтобы развернуть его на Красной площади, но помешала полиция, пишут «Сибирь Медиа» и «Тайга.Инфо».
Тувинский флаг по цветам схож с украинским. Перед тем, как развернуть его на Красной площади, депутат спросил разрешения у полицейских. После этого, по его словам, со всех сторон к нему прибежали около 10 силовиков с дубинками. «Спокойно мужики, я родину люблю. Просто Тува, министр обороны [Сергей Шойгу из Тувы]. [Хотел сфотографироваться] на память с флагом», — пояснил депутат полицейским.
«Если бы я [сначала] не подошёл, меня бы скрутили. Вообще ни один флаг нельзя, закон почитайте. Хватило же мозгов спросить, можно фотографироваться или нет», — рассказал Тамоев в инстаграме*. Депутат москвичей всё-таки поспрашивал, но держал флаг свёрнутым.
*Meta, владеющая инстаграмом, признана в России экстремистской организацией
Как это они до сих пор флаг не изменили? Недоработочка...
Недораб — и точка.
Да и не было никогда у Тувы никакого флага...
Как же хорошо бьіть "Х" республике в составе рф, он там даже свой флаг развентуть не может. Не нацизм. Нееееет!
ряяяяяя империалисты угнетают
Статью не читай, коммент высирай
Пздц сколько паразитов-дармоедов. И это типа илитка российского общества.
Прочитала «плитка российского общества». Впрочем…
Когда Путин пообещал создать 20 млн. рабочих мест, он имел в виду силовиков. Режим держится на тонтон-макутах.
Когда уже цвета сделают экстремистскими и запретят на территории РФ
Флаг Бурятии:
У сука
в каком-то году был случай, когда в питере задержали и судили тувинца (который по-русски ни бельмеса) за нарушение иммиграционных правил, а мусора и судья не знали, что тува в составе эрэфии
2013 (o_O)
https://tayga.info/113331
История давняя, 2013 года и запутанная.
Его задержали, из-за подозрений, что его паспорт РФ поддельный.
Оказалось - паспорт нормальный.
А вот справка о регистрации по месту пребывания была липовой. Он её где-то купил за 800 руб. и считал, что эта справка - настоящая. А на самом деле - нет.
https://lenta.ru/articles/2013/08/01/soskal/
А мне флаг Еврейской АО больше нравится
в россии полно интересных флагов
Удивлен, что Россия до сих пор не развалилась. Как она вообще держится?
Это совок ещё не развалился. Его полутруп накачали ножками Буша и нефтедолларами.
Ну що тут ще можна сказати?
Слава ТУВЕ!
Калмыкам приготовиться !
Следующим должен быть депутат из Мурманска.
Запретить!
Почему русскоязычных Тувы притесняют? Будут вводить войска? 🤔
Флаг крымских татар
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_the_Crimean_Tatar_people.svg/1280px-Flag_of_the_Crimean_Tatar_people.svg.png
они разве еще не экстремисты по мнение рф?
кто нибудь понял о каком законе речь?
"Вообще ни один флаг нельзя, закон почитайте."
Неправильные флаги от неправильных людей!
Это всего 3 с копейками года назад, но)
https://www.delfi.lt/ru/abroad/russia/meriya-moskvy-soglasovala-russkij-marsh.d?id=79452773