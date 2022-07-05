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Полиция не дала депутату из Тувы развернуть жёлто-голубой флаг республики на Красной площади в Москве Статьи редакции

Мужчину окружили около 10 силовиков.

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Депутат горсовета Кызыла от КПРФ Роман Тамоев решил поспрашивать москвичей о том, что им известно о Туве. С собой он взял флаг республики, чтобы развернуть его на Красной площади, но помешала полиция, пишут «Сибирь Медиа» и «Тайга.Инфо».

Тувинский флаг по цветам схож с украинским. Перед тем, как развернуть его на Красной площади, депутат спросил разрешения у полицейских. После этого, по его словам, со всех сторон к нему прибежали около 10 силовиков с дубинками. «Спокойно мужики, я родину люблю. Просто Тува, министр обороны [Сергей Шойгу из Тувы]. [Хотел сфотографироваться] на память с флагом», — пояснил депутат полицейским.

«Если бы я [сначала] не подошёл, меня бы скрутили. Вообще ни один флаг нельзя, закон почитайте. Хватило же мозгов спросить, можно фотографироваться или нет», — рассказал Тамоев в инстаграме*. Депутат москвичей всё-таки поспрашивал, но держал флаг свёрнутым.

*Meta, владеющая инстаграмом, признана в России экстремистской организацией

#новости #конфликтвукраине #регионы

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56 комментариев
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 SergeB

Как это они до сих пор флаг не изменили? Недоработочка...

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Магнитный Илья

Недораб — и точка.

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Несчастный Паша

Да и не было никогда у Тувы никакого флага...

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3 комментария
Генномодифицированный голуб

Как же хорошо бьіть "Х" республике в составе рф, он там даже свой флаг развентуть не может. Не нацизм. Нееееет!

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Q-fresh
на красной площади нельзя размахивать никакими флагами вообще
ряяяяяя империалисты угнетают

Статью не читай, коммент высирай

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21 комментарий
Noname
После этого, по его словам, со всех сторон к нему прибежали около 10 силовиков с дубинками.

Пздц сколько паразитов-дармоедов. И это типа илитка российского общества.

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Joana Sinelli

Прочитала «плитка российского общества». Впрочем…

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Заводной апельсин

Когда Путин пообещал создать 20 млн. рабочих мест, он имел в виду силовиков. Режим держится на тонтон-макутах.

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Плотва обыкновенная

Когда уже цвета сделают экстремистскими и запретят на территории РФ

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Alex V

Флаг Бурятии:

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2 комментария
Enoxix

У сука

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tuorqai

в каком-то году был случай, когда в питере задержали и судили тувинца (который по-русски ни бельмеса) за нарушение иммиграционных правил, а мусора и судья не знали, что тува в составе эрэфии

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Рыжий Д

2013 (o_O)
https://tayga.info/113331

«Московские новости»: Тувинцу пришлось…
Пока Путин и Медведев рыбачили в Туве, в их родном Петербурге разгорелся скандал, связанный с…
tayga.info
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Кредитный Артем

История давняя, 2013 года и запутанная.
Его задержали, из-за подозрений, что его паспорт РФ поддельный.
Оказалось - паспорт нормальный.
А вот справка о регистрации по месту пребывания была липовой. Он её где-то купил за 800 руб. и считал, что эта справка - настоящая. А на самом деле - нет.
https://lenta.ru/articles/2013/08/01/soskal/

По улицам как по минному полю В Петербурге судят…
В Петербурге заурядное уголовное дело в отношении тувинского рабочего, у которого нашли поддельную…
lenta.ru
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Вечерний браслет

А мне флаг Еврейской АО больше нравится

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tuorqai

в россии полно интересных флагов

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FrozenYogurt

Удивлен, что Россия до сих пор не развалилась. Как она вообще держится?

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alililith

Это совок ещё не развалился. Его полутруп накачали ножками Буша и нефтедолларами.

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Верный дым

Ну що тут ще можна сказати?

Слава ТУВЕ!

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Sampaga Arthur

Калмыкам приготовиться !

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drama llama

Следующим должен быть депутат из Мурманска.

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Ученый паркур

Запретить!

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Соленный Бриз

Почему русскоязычных Тувы притесняют? Будут вводить войска? 🤔

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Исторический танк88
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Кредитный Артем

Флаг крымских татар

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_the_Crimean_Tatar_people.svg/1280px-Flag_of_the_Crimean_Tatar_people.svg.png

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Исторический танк88

они разве еще не экстремисты по мнение рф?

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1 комментарий
Владислав Шевченко

кто нибудь понял о каком законе речь?

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BigBrotherBear

"Вообще ни один флаг нельзя, закон почитайте."
Неправильные флаги от неправильных людей!

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BigBrotherBear

Это всего 3 с копейками года назад, но)
https://www.delfi.lt/ru/abroad/russia/meriya-moskvy-soglasovala-russkij-marsh.d?id=79452773

Мэрия Москвы согласовала "Русский марш"
Власти Москвы одобрили проведение националистического мероприятия Русский марш в московском районе…
www.delfi.lt
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