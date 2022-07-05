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«Яндекс» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами в одном такси Статьи редакции

К пассажиру может присоединиться ещё один человек, а водитель за одну поездку выполнит сразу два заказа.

Пока новый тариф доступен для части пользователей в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили TJ в «Яндексе». В машине может быть только два попутчика – по одному месту на каждого.

Тариф появляется в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора «Попутчика» алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок.

Водителю не придётся тратить время на ожидание нового заказа — он просто заберёт по пути второго пользователя, отмечают в компании. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.

«Яндекс» предполагает, что поездки станут длиннее в среднем на 10 минут, но пассажиры зато смогут экономить до 40% на регулярных маршрутах.

В 2017 году «Яндекс» уже запускал тариф для совместных поездок в машинах класса «Эконом», но, судя по всему, отказался от этой идеи.

#новости #яндекс

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33 комментария
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 Nikita Sigachev

Яндекс.Маршрутка

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Английский Слава

Сел в такси - а рядом бухой алкаш, или бывшая девушка или путин. Можно ли будет отменить заказ, без списания денег?

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Окружающий браслет

Нет

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Неведомый хичхакер

Нет. Кто сильнее тот и платит. Это Россия

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Котицыд
тариф «Попутчик»
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дорогой БРАТ Донателло

это всего лишь хороший повод ввести ещё один тариф БЕЗ ПОПУТЧИКОВ

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Исторический танк88

*только для подписчиков яндекс плюс

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Окружающий браслет

*premium +

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TJaba

Ммм, совместные поездки за закладками

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Широкий холод

Один снимает вес, второй на шухере стоит. Потом меняются.

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TJaba

Осталось только водителю заклыдавать и вообще топчик. Метавселенная которую мы заслужили

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Окружающий браслет

Когда можно будет официально расплатиться с водителем натурой? Сделайте вариант оплаты, он будет популярен

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God Damn

это третий вариант оплаты, не гласный

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God Damn

нал, безнал, орал

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Окружающий браслет

Орал

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Непривычный щит

не ори

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Исторический танк88

@Artem R не против?

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Непривычный щит

Хуйня по дизайну.

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Предстоящий калькулятор

по факту хуйня

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Yadra Balmo
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Исторический танк88

тариф - маршрутка

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Исторический танк88

черт, уже пошутили

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FlamBoyAnt

Кто из них будет подушкой безопасности решит специально созданная разработчиками Яндекса программа случайного выбора.

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Непривычный щит

Водитель

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Исторический танк88

сейчас на переднее сидение не сажают, некоторые водители задвигают сидение

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FlamBoyAnt

когда-то и в МакДаке булки без плесени были. если не врут, конечно.

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God Damn

если к тебе подсядет тян, то не плохой тариф

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Непривычный щит

тариф fake taxi

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Чатланин

яндекс не может ближайшую точку для водилы правильно подобрать

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TJaba
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Адиль Султанов

У нас в Казахстане уже такое есть, правда я ни разу им не пользовался.

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Первоначальный Мурод

индрайвер называется. там водитель часто берет несколько человек по пути

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Первоначальный Мурод
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