«Яндекс» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами в одном такси Статьи редакции
К пассажиру может присоединиться ещё один человек, а водитель за одну поездку выполнит сразу два заказа.
Пока новый тариф доступен для части пользователей в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили TJ в «Яндексе». В машине может быть только два попутчика – по одному месту на каждого.
Тариф появляется в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора «Попутчика» алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок.
Водителю не придётся тратить время на ожидание нового заказа — он просто заберёт по пути второго пользователя, отмечают в компании. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.
«Яндекс» предполагает, что поездки станут длиннее в среднем на 10 минут, но пассажиры зато смогут экономить до 40% на регулярных маршрутах.
В 2017 году «Яндекс» уже запускал тариф для совместных поездок в машинах класса «Эконом», но, судя по всему, отказался от этой идеи.
Яндекс.Маршрутка
Сел в такси - а рядом бухой алкаш, или бывшая девушка или путин. Можно ли будет отменить заказ, без списания денег?
Нет
Нет. Кто сильнее тот и платит. Это Россия
это всего лишь хороший повод ввести ещё один тариф БЕЗ ПОПУТЧИКОВ
*только для подписчиков яндекс плюс
*premium +
Ммм, совместные поездки за закладками
Один снимает вес, второй на шухере стоит. Потом меняются.
Осталось только водителю заклыдавать и вообще топчик. Метавселенная которую мы заслужили
Когда можно будет официально расплатиться с водителем натурой? Сделайте вариант оплаты, он будет популярен
это третий вариант оплаты, не гласный
нал, безнал, орал
Орал
не ори
@Artem R не против?
Хуйня по дизайну.
по факту хуйня
тариф - маршрутка
черт, уже пошутили
Кто из них будет подушкой безопасности решит специально созданная разработчиками Яндекса программа случайного выбора.
Водитель
сейчас на переднее сидение не сажают, некоторые водители задвигают сидение
когда-то и в МакДаке булки без плесени были. если не врут, конечно.
если к тебе подсядет тян, то не плохой тариф
тариф fake taxi
яндекс не может ближайшую точку для водилы правильно подобрать
У нас в Казахстане уже такое есть, правда я ни разу им не пользовался.
индрайвер называется. там водитель часто берет несколько человек по пути