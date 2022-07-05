К пассажиру может присоединиться ещё один человек, а водитель за одну поездку выполнит сразу два заказа.

Пока новый тариф доступен для части пользователей в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили TJ в «Яндексе». В машине может быть только два попутчика – по одному месту на каждого.

Тариф появляется в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора «Попутчика» алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок.

Водителю не придётся тратить время на ожидание нового заказа — он просто заберёт по пути второго пользователя, отмечают в компании. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.

«Яндекс» предполагает, что поездки станут длиннее в среднем на 10 минут, но пассажиры зато смогут экономить до 40% на регулярных маршрутах.

В 2017 году «Яндекс» уже запускал тариф для совместных поездок в машинах класса «Эконом», но, судя по всему, отказался от этой идеи.