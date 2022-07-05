Большая часть денег ушла на рекламу в соцсетях.

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Фото Норы Там, South China Morning Post

Предвыборную кампанию новый глава администрации Гонконга Джон Ли проводил за счёт стороннего финансирования. Он получил от 59 общественных организаций и компаний около 1,4 миллиона долларов США и потратил большую часть этой суммы, пишет The Guardian со ссылкой на официальные документы. При этом Ли был единственным кандидатом на выборах.

Чуть больше миллиона долларов ушло на рекламу, мероприятия, аренду офиса и транспорт. Большая часть расходов на рекламу — продвижение в соцсетях. Например, в фейсбуке* и инстаграме* публиковались карикатурные изображения с цитатами, описанием предлагаемой Ли политики, а также лозунгом «Брат Чиу может вам помочь» (китайское имя кандидата Ли Ка-Чиу). На рекламу в социальных сетях Ли потратил в шесть раз больше средств, чем его предшественница Кэрри Лам в 2017 году

Оставшиеся деньги Ли пожертвовал на благотворительность — он перевёл их на счёт независимой организации «Общественный сундук Гонконга».

На выборах главы Гонконга в мае 2022 года Ли, бывший секретарь по вопросам безопасности, набрал 1417 голосов выборщиков из 1500. Срок полномочий — пять лет с возможностью однократного продления. Как отмечает The Guardian, Ли — убеждённый сторонник жёсткой политики Пекина.