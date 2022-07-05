Новый глава Гонконга потратил более миллиона долларов на избирательную кампанию. Он был единственным кандидатом Статьи редакции
Большая часть денег ушла на рекламу в соцсетях.
Предвыборную кампанию новый глава администрации Гонконга Джон Ли проводил за счёт стороннего финансирования. Он получил от 59 общественных организаций и компаний около 1,4 миллиона долларов США и потратил большую часть этой суммы, пишет The Guardian со ссылкой на официальные документы. При этом Ли был единственным кандидатом на выборах.
Чуть больше миллиона долларов ушло на рекламу, мероприятия, аренду офиса и транспорт. Большая часть расходов на рекламу — продвижение в соцсетях. Например, в фейсбуке* и инстаграме* публиковались карикатурные изображения с цитатами, описанием предлагаемой Ли политики, а также лозунгом «Брат Чиу может вам помочь» (китайское имя кандидата Ли Ка-Чиу). На рекламу в социальных сетях Ли потратил в шесть раз больше средств, чем его предшественница Кэрри Лам в 2017 году
Оставшиеся деньги Ли пожертвовал на благотворительность — он перевёл их на счёт независимой организации «Общественный сундук Гонконга».
На выборах главы Гонконга в мае 2022 года Ли, бывший секретарь по вопросам безопасности, набрал 1417 голосов выборщиков из 1500. Срок полномочий — пять лет с возможностью однократного продления. Как отмечает The Guardian, Ли — убеждённый сторонник жёсткой политики Пекина.
*Meta, владеющая фейсбуком и инстаграмом, признана в России экстремистской организацией
Упс
Будто другому бы дали балотироваться)
Бонусом, чуть подробнее про его бэкграунд:
https://www.svoboda.org/a/gonkong-vozglavil-stavlennik-pekina-dzhon-li/31841047.html
Какой пиздец конечно везде
Чайна намба ту
Отмыл бабки просто заебись, без палева...
"Он получил от 59 общественных организаций и компаний около 1,4 миллиона долларов США и потратил большую часть этой суммы, пишет The Guardian со ссылкой на официальные документы. При этом Ли был единственным кандидатом на выборах."
Это просто как напоминание что не только в рф правят ублюдки
А на счет тирании в Китае у кого-то были сомнения?