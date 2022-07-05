Мишустин подписал постановление о бесплатных курсах по программированию для школьников Статьи редакции
Курсы станут дополнительными к основному образованию и продлятся два года.
Ученики 8-11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования. Соответствующие правила подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов;
- Продолжительность обучения — два года;
- Форматы обучения: онлайн и офлайн — на базе региональных образовательных площадок;
- На портале «Госуслуги» можно будет пройти тестирование, по итогам которого определять уровень знаний, и помогут записаться на соответствующий курс;
- Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.
«Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве.
Ожидается, что на первом этапе обучение пройдут не менее 100 тысяч школьников. Всего к 2030 году обучение пройдут не менее 1,2 миллионов школьников.В федеральном бюджете на курсы по программированию предусмотрено 6,8 миллиардов рублей на три года.
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Где записываться?
Надо в загс дестяки лет обнулять и обратно поступать
А кто их будет учить?
Случай из жизни. Соседский ребёнок, ходит на какие то курсы по информатике. Увидел у моей старшей десятилетней дочки на компе убунту - говорит, а, это линукс, нам на курсах рассказывали что это недоделанная операционная система.
Пусть доделает, умник
Ну и в чём он неправ
Программировайте
Так а на чем программировать то собрались?
Перфокарты?
На бейсике
Turbo Pascal
Утырят какую-нибудь курсеру и распилят бабло
У нас в школе паскаль был, ща с обратной индустриализацией паскаль возможно для продакшена норм станет
Assembler 🌚
Идея хорошая, беспорно. Он правда не уточнил в какой момент они собираются спiздить половину этих денег
Уже
Мы в школе учили Бейсик. Наверное мы все стали программистами
А мы - докторами русского языка и патриотами, потому что всё, чему нас научили на уроках информатики - это то, что мы живём в России и должны говорить "кубасик", а не "кьюбейсик".
Опять мне за всё платить налогами?
Ну за ракеты и танки (и те на бумаге) платишь же
Да заплатить и не спрашивать
Питон ведь подходит, да?
Адаптируют, как ПО российское на линухе
и после курсов сразу в стажёры, на завод
а могли и в армию
print ('Мы русские, с нами Бог!')
ПЕЧАТЬ("С Днём Победы!")
4х36 = 144
по 7 часов в день и получается тот самый С++ за 21 день.
Сказочные долбоебы
Значит вдолгую собрались играть. Оптимистично настроены
В смысле, так 90% айтишников же вернулось!
А можно сразу автоматом загран выдавать?)
"«Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве."
Так зачем она нужна, если вы убили ИТ и на корню пресекли фриланс с внешними инвестициями? А местные бегут, аж пятки сверкают)
На выезде из страны будут мобильные айтиматы, проверяющие уровень подготовки, смог накодить - остаёшься в России
Миллион джунов on the way
То есть формально они "щедро" открыли уже существующие курсы на существующих, в том числе государственных, площадках?
Пока одни будут воевать, другие будут сочинять "эти самые виндоусы"
Ой бля, престарелые долбоеьы у руля прости Господи
После этого заявления в офисах Geek Brains и SkillBox начался кошмар
Самое время, когда ит в стране мертв/полуживой
С чего бы мертв? Байкалы, астра линуксы. Программируй не хочу
Так полагаю новый ломоть бюджета для попила и откармливания родственников чиновников
Хорошее начинание, а кто учить будет? Где столько преподавателей наберут?
Может, если РФ так сильно нужны айтишники, не стоило раздражать их вторжением в соседнее государство?
Никак быдло не выучит что люди это самый ценных их ресурс, который и сам ножками может сбежать
и уехать из россии.
После окончания курсов надо будет отработать три месяца программистом в райцентре и вернуть в бюджет деньги за обучение в случае выезда заграницу.
Если серьезно, чем больше молодых программистов, тем меньше молодых солдат
Курсы по проектированию микросхем, электронике, физике, оптике, химии, материаловедению планируются? Когда железом займёмся?
В соцсетях об этом не судачат, никто никуда не ломанулся, значит и нет никаких микросхем и никогда не было, всё же работает, лампочки светят, самолёты летают, и нечего тут воду мутить.
Тжисты опять обосрали всё что им не предложи
В сеть утекло видео с первого урока по программированию:
Создадим на рынке конкуренцию из быдло-кодеров
Лучше бы сделали универ по типу Hive и все.