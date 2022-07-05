«Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве.

Ожидается, что на первом этапе обучение пройдут не менее 100 тысяч школьников. Всего к 2030 году обучение пройдут не менее 1,2 миллионов школьников.В федеральном бюджете на курсы по программированию предусмотрено 6,8 миллиардов рублей на три года.