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Мишустин подписал постановление о бесплатных курсах по программированию для школьников Статьи редакции

Курсы станут дополнительными к основному образованию и продлятся два года.

Ученики 8-11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования. Соответствующие правила подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

  • Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов;
  • Продолжительность обучения — два года;
  • Форматы обучения: онлайн и офлайн — на базе региональных образовательных площадок;
  • На портале «Госуслуги» можно будет пройти тестирование, по итогам которого определять уровень знаний, и помогут записаться на соответствующий курс;
  • Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

«Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве.

Ожидается, что на первом этапе обучение пройдут не менее 100 тысяч школьников. Всего к 2030 году обучение пройдут не менее 1,2 миллионов школьников.В федеральном бюджете на курсы по программированию предусмотрено 6,8 миллиардов рублей на три года.

#новости #программирование

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70 комментариев
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 Эбису

Где записываться?

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Аналитический динозавр

Надо в загс дестяки лет обнулять и обратно поступать

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2 комментария
Кирилл Деревянко против войны

А кто их будет учить?
Случай из жизни. Соседский ребёнок, ходит на какие то курсы по информатике. Увидел у моей старшей десятилетней дочки на компе убунту - говорит, а, это линукс, нам на курсах рассказывали что это недоделанная операционная система.

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Срочный Филипп

Пусть доделает, умник

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1 комментарий
Священная спецоперация Путина

Ну и в чём он неправ

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1 комментарий
Цис Гендер

Программировайте

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xqdc

Так а на чем программировать то собрались?

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Срочный Филипп

Перфокарты?

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1 комментарий
Уставшая собачка

На бейсике

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Логический теркин30см

Turbo Pascal

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5 комментариев
Noname nonamer

Утырят какую-нибудь курсеру и распилят бабло

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Михаил Желтухин

У нас в школе паскаль был, ща с обратной индустриализацией паскаль возможно для продакшена норм станет

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alililith

Assembler 🌚

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Kind soul

Идея хорошая, беспорно. Он правда не уточнил в какой момент они собираются спiздить половину этих денег

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Преподобный волк

Уже

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Jerod alp

Мы в школе учили Бейсик. Наверное мы все стали программистами

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Пиструн Сосаевич

А мы - докторами русского языка и патриотами, потому что всё, чему нас научили на уроках информатики - это то, что мы живём в России и должны говорить "кубасик", а не "кьюбейсик".

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definitely not БОТ
бесплатных курсах

Опять мне за всё платить налогами?

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Крупный теркин30см

Ну за ракеты и танки (и те на бумаге) платишь же

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4 комментария
Александр Прохоренко

Да заплатить и не спрашивать

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Грубый Мика

Питон ведь подходит, да?

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Александр Прохоренко

Адаптируют, как ПО российское на линухе

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2 комментария
Трудящийся шмель

и после курсов сразу в стажёры, на завод

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Беспонтовый пирожок

а могли и в армию

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Graf Poplavakula

print ('Мы русские, с нами Бог!')

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new_comment

ПЕЧАТЬ("С Днём Победы!")

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2 комментария
Перша приватна цвяхарня
четырех модулей по 36 академических часов

4х36 = 144

по 7 часов в день и получается тот самый С++ за 21 день.

Сказочные долбоебы

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Gnome

Значит вдолгую собрались играть. Оптимистично настроены

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Лмао

В смысле, так 90% айтишников же вернулось!

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BigBrotherBear

А можно сразу автоматом загран выдавать?)

"«Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве."

Так зачем она нужна, если вы убили ИТ и на корню пресекли фриланс с внешними инвестициями? А местные бегут, аж пятки сверкают)

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Александр Прохоренко

На выезде из страны будут мобильные айтиматы, проверяющие уровень подготовки, смог накодить - остаёшься в России

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1 комментарий
Nick Nick

Миллион джунов on the way

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эти мягкие французские булки

То есть формально они "щедро" открыли уже существующие курсы на существующих, в том числе государственных, площадках?

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Petr Friendship

Пока одни будут воевать, другие будут сочинять "эти самые виндоусы"
Ой бля, престарелые долбоеьы у руля прости Господи

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AoHeaven

После этого заявления в офисах Geek Brains и SkillBox начался кошмар

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Qqshka

Самое время, когда ит в стране мертв/полуживой

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Некая Мразь

С чего бы мертв? Байкалы, астра линуксы. Программируй не хочу

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2 комментария
Кремлевский пистолет

Так полагаю новый ломоть бюджета для попила и откармливания родственников чиновников

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Dmitry Why

Хорошее начинание, а кто учить будет? Где столько преподавателей наберут?

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Властный Никита

Может, если РФ так сильно нужны айтишники, не стоило раздражать их вторжением в соседнее государство?

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Властный Никита

Никак быдло не выучит что люди это самый ценных их ресурс, который и сам ножками может сбежать

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Подозрительный Кот
должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферойи

и уехать из россии.

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Аркадий Гайдаржи

После окончания курсов надо будет отработать три месяца программистом в райцентре и вернуть в бюджет деньги за обучение в случае выезда заграницу.

Если серьезно, чем больше молодых программистов, тем меньше молодых солдат

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new_comment

Курсы по проектированию микросхем, электронике, физике, оптике, химии, материаловедению планируются? Когда железом займёмся?

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Alexander Fo

В соцсетях об этом не судачат, никто никуда не ломанулся, значит и нет никаких микросхем и никогда не было, всё же работает, лампочки светят, самолёты летают, и нечего тут воду мутить.

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Тбилисский сверчок

Тжисты опять обосрали всё что им не предложи

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Космический Даниль

В сеть утекло видео с первого урока по программированию:

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Горный франт

Создадим на рынке конкуренцию из быдло-кодеров

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Roman

Лучше бы сделали универ по типу Hive и все.

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