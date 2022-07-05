«Медузу» заблокировали дважды: сначала 4 марта 2022 года по инициативе Роскомнадзора, а затем 16 марта 2022 года уже Генпрокуратура вынесла требование о повторном ограничении доступа. В тот же день повторно заблокировали TJ и «Бумагу». В реестр Роскомнадзора также два раза внесли «Медиазону», «7х7», Republic и «Дождь» по требованию Генпрокуратуры от 9 марта по статье ФЗ 15.3.