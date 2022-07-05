«Медуза»: генпрокуратура РФ пользуется доступом в интернет «без блокировок Роскомнадзора» Статьи редакции
Вероятно, этим объясняется двойная блокировка некоторых изданий, включая TJ.
«Медузы» подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре о признании незаконными их действий по блокировке сайта издания — дело рассматривали 5 июля, пишет издание. В удовлетворении иска суд отказал.
«Медузу» заблокировали дважды: сначала 4 марта 2022 года по инициативе Роскомнадзора, а затем 16 марта 2022 года уже Генпрокуратура вынесла требование о повторном ограничении доступа. В тот же день повторно заблокировали TJ и «Бумагу». В реестр Роскомнадзора также два раза внесли «Медиазону», «7х7», Republic и «Дождь» по требованию Генпрокуратуры от 9 марта по статье ФЗ 15.3.
Адвокат «Медузы» Сергей Бадамшин рассказал, что в ходе заседания выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны (ФСО), поэтому там «интернет работает без блокировок Роскомнадзора».
Всё как в КНДР: у своих людей неограниченный доступ в интернет, а своему электорату только интранет
Ты откуда такой умный??
Где твои нюдсы??? заебал
у меня на телефоне))
Удоли
удалил
Спасибо БРАТ
Ничего не делай
хорошо
Сделай резервную копию
сделал
А мои?
я тебя не знаю
Забыл?!
а знал?
Из ТЖ
Ахах вы так пишете с таким акцентом будто у своих только доступ в интернет, а в остальном все также
Можно же проще выразиться - своим все, а чмошной челяди - хуйца и объедков с барского стола
Мы заблокировали заблокированный сайт, чтобы НУ ТОЧНО туда не заходили.
Сделай больно генпрокуратуре - зайди на TJ
Как у тебя дела??
так вторая блокировка предназначена уже для генпрокуратуры?)
Это давно известно, надо-же как-то порнуху качать ...
https://old.roskomsvoboda.org/24757/
дебилы ля
Это что-то "новое" ).
Крайне "официальное".
Неужели вместо "чебурнет" наступит лицензирование VPN ?
Хотя стоп ... Новость хорошая, то есть существуют IP адреса, видимые международным компаниям, как Российские, и это значит, что никто ничего не блокировал !
уже давно
Кто бы сомневался. Как законы в стране работают, так и интернет.
А как-нибудь можно заблокировать TJ для Генпрокуратуры? Давайте сами заблокируемся изнутри.
Где-то же можно узнать диапазон IP-адресов этого провайдера ФСО
Нечестно
удобно
Знать бы их айпишники, чтобы заранее себя заблокировать
Вы ничего не понимаете!
Для прокуратуры это производственная необходимость.
Иначе как она узнает про врагов Родины, клевещущих на счастливую российскую действительность.
Была бы воля прокуроров - не в жизнь бы этих гадостей не читали.
Но приходится. Сцепив зубы.
"А шо такова?" Там бояре заседают! Им надо!
Негоже челяди смуту сеять да заморские (инагенты) враки читать! Только молитвы да указы царские. А дабы им вразумели правильно - оные быдут зачитывать писари, нечего холопам голову всякими учениями забивать! /S, сарказм (но некоторые там так реально думают)
Опять эту древнюю тему поднимаете?
TJ второй раз блокировали по другому IP адресу.
Там в базе есть 2 записи, и они с разными адресами.
Так что дело не в провайдере.