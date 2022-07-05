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«Медуза»: генпрокуратура РФ пользуется доступом в интернет «без блокировок Роскомнадзора» Статьи редакции

Вероятно, этим объясняется двойная блокировка некоторых изданий, включая TJ.

«Медузы» подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре о признании незаконными их действий по блокировке сайта издания — дело рассматривали 5 июля, пишет издание. В удовлетворении иска суд отказал.

«Медузу» заблокировали дважды: сначала 4 марта 2022 года по инициативе Роскомнадзора, а затем 16 марта 2022 года уже Генпрокуратура вынесла требование о повторном ограничении доступа. В тот же день повторно заблокировали TJ и «Бумагу». В реестр Роскомнадзора также два раза внесли «Медиазону», «7х7», Republic и «Дождь» по требованию Генпрокуратуры от 9 марта по статье ФЗ 15.3.

Адвокат «Медузы» Сергей Бадамшин рассказал, что в ходе заседания выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны (ФСО), поэтому там «интернет работает без блокировок Роскомнадзора».

#новости #роскомнадзор

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37 комментариев
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Программный танк88

Всё как в КНДР: у своих людей неограниченный доступ в интернет, а своему электорату только интранет

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Царский микрофон

Ты откуда такой умный??

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Программный танк88

Где твои нюдсы??? заебал

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Связанный будильник

у меня на телефоне))

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Царский микрофон

Удоли

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Связанный будильник

удалил

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Царский микрофон

Спасибо БРАТ

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Уверенный хичхакер

Ничего не делай

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Связанный будильник

хорошо

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Игорь Херник

Сделай резервную копию

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Связанный будильник

сделал

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SergeB

А мои?

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Связанный будильник

я тебя не знаю

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SergeB

Забыл?!

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Связанный будильник

а знал?

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SergeB

Из ТЖ

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darkAlert

Ахах вы так пишете с таким акцентом будто у своих только доступ в интернет, а в остальном все также

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darkAlert

Можно же проще выразиться - своим все, а чмошной челяди - хуйца и объедков с барского стола

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Широкий холод

Мы заблокировали заблокированный сайт, чтобы НУ ТОЧНО туда не заходили.

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Срочный Филипп

Сделай больно генпрокуратуре - зайди на TJ

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Широкий холод

Как у тебя дела??

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Срочный Филипп
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Широкий холод
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Charlse Bronson

так вторая блокировка предназначена уже для генпрокуратуры?)

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Andrei Myagkov

Это давно известно, надо-же как-то порнуху качать ...
https://old.roskomsvoboda.org/24757/

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Гордон Фриман

дебилы ля

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Василий Дробовский

Это что-то "новое" ).
Крайне "официальное".
Неужели вместо "чебурнет" наступит лицензирование VPN ?

Хотя стоп ... Новость хорошая, то есть существуют IP адреса, видимые международным компаниям, как Российские, и это значит, что никто ничего не блокировал !

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испанский смех

уже давно

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Несподросштрейк

Кто бы сомневался. Как законы в стране работают, так и интернет.

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new_comment

А как-нибудь можно заблокировать TJ для Генпрокуратуры? Давайте сами заблокируемся изнутри.

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Срочный Филипп

Где-то же можно узнать диапазон IP-адресов этого провайдера ФСО

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Сила луны

Нечестно

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испанский смех

удобно

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Ukraine

Знать бы их айпишники, чтобы заранее себя заблокировать

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SergeB

Вы ничего не понимаете!
Для прокуратуры это производственная необходимость.
Иначе как она узнает про врагов Родины, клевещущих на счастливую российскую действительность.
Была бы воля прокуроров - не в жизнь бы этих гадостей не читали.
Но приходится. Сцепив зубы.

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BigBrotherBear

"А шо такова?" Там бояре заседают! Им надо!
Негоже челяди смуту сеять да заморские (инагенты) враки читать! Только молитвы да указы царские. А дабы им вразумели правильно - оные быдут зачитывать писари, нечего холопам голову всякими учениями забивать! /S, сарказм (но некоторые там так реально думают)

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khun pi

Опять эту древнюю тему поднимаете?
TJ второй раз блокировали по другому IP адресу.
Там в базе есть 2 записи, и они с разными адресами.
Так что дело не в провайдере.

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