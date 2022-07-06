Новости
Подозрительный кавалер

В «Яндекс.Картах» появилась возможность отмечать места, доступные людям с инвалидностью Статьи редакции

Теперь можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет.

538 просмотров

«Яндекс.Карты» добавили возможность отмечать атрибуты доступности, рассказала компания TJ. Так, теперь пользователи и владельцы организаций могут добавлять информацию о том, есть ли в заведении кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Чтобы это сделать, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». Инструмент доступен как в веб-версии, так и в приложении «Карт».

Создавать инструмент помогала Яна Кучина — журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП. Она консультировала команду Карт вместе с активистом Иваном Бакаидовым.

Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на её сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на Картах.

Яна Кучина

Человеку, который никогда не пользовался коляской, сложно оценить крутизну пандуса или ширину двери. Поэтому «Яндекс.Карты» просят пользователей добавлять фотографии и указывают их дату загрузки. Снимки подскажут человеку с инвалидностью, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация, рассказал руководитель продуктовой команды «Яндекс.Карт» Феликс Каган.

Владельцы организаций могут сами отметить данные о доступности — через «Яндекс.Бизнес». Кроме этого, «Яндекс» сам собирает информацию с помощью «полевых пешеходов». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.

С начала года «полевые пешеходы» добавили на Карты данные о доступности более чем 400 тысяч организаций в 73 городах. Доступные места можно выбирать с помощью фильтров — к примеру, отыскать кафе, в которое получится заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.

#новости #яндекс

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Бывший жар

Эти самые пандусы.

Ответить
Развернуть ветку
Бывший жар
Ответить
Развернуть ветку
Дневной Артем

Adding insult to injury

Ответить
Развернуть ветку
zheka100pudov

Уже есть костыль.

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный кавалер

не можешь победить — возглавь 😎

Ответить
Развернуть ветку
Экономический фонарь

сам себя не похвалишь - никто не похвалит

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный кавалер

ты похвали!

Ответить
Развернуть ветку
Экономический фонарь

рад за тебя, молодец!

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный кавалер

спасибо!

Ответить
Развернуть ветку
Экономический фонарь

шпасибо)

Ответить
Развернуть ветку
Руденко Сергей против войны

Готовят поляну для героев новороссии

Ответить
Развернуть ветку
alililith

Им ещё повезло. Могли ведь и как с ветеранами второй мировой обойтись: попрятать по сёлам и деревням, чтоб советским гражданам своим искалеченным видом настроение не портили.

Ответить
Развернуть ветку
qweqwe

Так они и сейчас из сел и деревень понабрали

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Как отметить всю Россию в целом с ее z-мозговой инвалидностью?

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

Для начала закрой вкладку с сайтом с ру доменом

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

А ты шо тут забыл, этот сайт запрещен в России.

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

И? При чем тут я и Россия?

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Действительно причем? Если не причем, то и проблема сайта с ру отпадает сама собой

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

У меня нет проблем с сайтом, не я же спрашиваю как отмениться

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

У меня тоже нет проблем. Я пишу на сайте запрещённым в России, с доменом, который ничего не значит в глобальном мире, на языке, отличном от российского - ну например у нас нет слова поребрик, и гречи тоже нет... А вот у тебя с твоим жопогорегием по поводу того, что у меня проблем нет - проблема таки есть

Ответить
Развернуть ветку
Экономический фонарь

Ctrl + A

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

Можно ещё перестать писать на русском

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Смотри какой важный гусь

Ответить
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Штош

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный кавалер

штош

Ответить
Развернуть ветку
ан

Штощъ

Ответить
Развернуть ветку
Китайский Данила
рассказала компания TJ.

О, с тж говорят😮

Ответить
Развернуть ветку
Дежурный торшер

Ампутанты спецоперационные образуются наверно

Ответить
Развернуть ветку
Ranae Est

было бы забавно, если бы только война с тысячами жертв подтолкнула российские города к повышению инвалидной доступности. но это маловероятно.

Ответить
Развернуть ветку
Имбирный пряник

Осталось добавить возможность отмечать зиганутые конторы со свастоном, чтобы обходить стороной

https://tjournal.ru/617395

Комбо свастики — Имбирный пряник на TJ
Сегодня проезжал мимо, не мог не запечатлеть ЭТО.
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null