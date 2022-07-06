В «Яндекс.Картах» появилась возможность отмечать места, доступные людям с инвалидностью Статьи редакции
Теперь можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет.
«Яндекс.Карты» добавили возможность отмечать атрибуты доступности, рассказала компания TJ. Так, теперь пользователи и владельцы организаций могут добавлять информацию о том, есть ли в заведении кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Чтобы это сделать, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». Инструмент доступен как в веб-версии, так и в приложении «Карт».
Создавать инструмент помогала Яна Кучина — журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП. Она консультировала команду Карт вместе с активистом Иваном Бакаидовым.
Человеку, который никогда не пользовался коляской, сложно оценить крутизну пандуса или ширину двери. Поэтому «Яндекс.Карты» просят пользователей добавлять фотографии и указывают их дату загрузки. Снимки подскажут человеку с инвалидностью, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация, рассказал руководитель продуктовой команды «Яндекс.Карт» Феликс Каган.
Владельцы организаций могут сами отметить данные о доступности — через «Яндекс.Бизнес». Кроме этого, «Яндекс» сам собирает информацию с помощью «полевых пешеходов». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.
С начала года «полевые пешеходы» добавили на Карты данные о доступности более чем 400 тысяч организаций в 73 городах. Доступные места можно выбирать с помощью фильтров — к примеру, отыскать кафе, в которое получится заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.
Эти самые пандусы.
Adding insult to injury
Уже есть костыль.
не можешь победить — возглавь 😎
сам себя не похвалишь - никто не похвалит
ты похвали!
рад за тебя, молодец!
спасибо!
шпасибо)
Готовят поляну для героев новороссии
Им ещё повезло. Могли ведь и как с ветеранами второй мировой обойтись: попрятать по сёлам и деревням, чтоб советским гражданам своим искалеченным видом настроение не портили.
Так они и сейчас из сел и деревень понабрали
Как отметить всю Россию в целом с ее z-мозговой инвалидностью?
Для начала закрой вкладку с сайтом с ру доменом
А ты шо тут забыл, этот сайт запрещен в России.
И? При чем тут я и Россия?
Действительно причем? Если не причем, то и проблема сайта с ру отпадает сама собой
У меня нет проблем с сайтом, не я же спрашиваю как отмениться
У меня тоже нет проблем. Я пишу на сайте запрещённым в России, с доменом, который ничего не значит в глобальном мире, на языке, отличном от российского - ну например у нас нет слова поребрик, и гречи тоже нет... А вот у тебя с твоим жопогорегием по поводу того, что у меня проблем нет - проблема таки есть
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Можно ещё перестать писать на русском
Смотри какой важный гусь
Штош
штош
Штощъ
О, с тж говорят😮
Ампутанты спецоперационные образуются наверно
было бы забавно, если бы только война с тысячами жертв подтолкнула российские города к повышению инвалидной доступности. но это маловероятно.
Осталось добавить возможность отмечать зиганутые конторы со свастоном, чтобы обходить стороной
https://tjournal.ru/617395