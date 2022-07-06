Националиста Савву Федосеева внесли в список нежелательных персон.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своём твиттере.

Edgars Rinkēvičs @edgarsrinkevics Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Krievijas Federācijas pilsonis Savva Fedosejevs tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku Савва Федосеев, гражданин Российской Федерации, внесен в список нежелательных персон республики Латвия, [в отношении него] вводится запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок

Сооснователь «Общества. Будущее» Данил Махницкий рассказал в твиттере, что «кто-то из членов» движения создал страницу их несуществующего отделения в Латвии и анонсировал на 8 июля выступление Федосеева в Риге. Жители Латвии раскритиковали выступление и начали тегать министра иностранных дел. Эти твиты уже удалили.

«Национал-демократическое» движение «Общество. Будущее» основал в 2020 году националист и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман. Они отправляют гуманитарную помощь в ДНР и лекарства в ЛНР. Махницкий писал про «8 лет» и необходимость вхождения самопровозглашенных республик в состав России.