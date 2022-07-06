Латвия пожизненно закрыла въезд члену движения «Общество. Будущее» после пранка в твиттере о его выступлении в Риге Статьи редакции
Националиста Савву Федосеева внесли в список нежелательных персон.
Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своём твиттере.
Сооснователь «Общества. Будущее» Данил Махницкий рассказал в твиттере, что «кто-то из членов» движения создал страницу их несуществующего отделения в Латвии и анонсировал на 8 июля выступление Федосеева в Риге. Жители Латвии раскритиковали выступление и начали тегать министра иностранных дел. Эти твиты уже удалили.
«Национал-демократическое» движение «Общество. Будущее» основал в 2020 году националист и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман. Они отправляют гуманитарную помощь в ДНР и лекарства в ЛНР. Махницкий писал про «8 лет» и необходимость вхождения самопровозглашенных республик в состав России.
Савва Федосеев, сотрудник книжного магазина «Листва», выдвигался в 2021 году в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Он назвал боевые действия в Украине «ошибкой», но поддерживает «русскую армию»: «Если завтра мы потерпим поражение, то на наших плечах ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Крым. Донецк и Луганск просто сравняют с землей».
И нафиг это «Общество.Будущее». Стала шоком их поддержка.
Господи блять
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нет, не много. таких инвалидов надо давить, как клопов.
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Ух ты, это тот самый Юнеман, который по спискам "Умного голосования" шёл? Там ещё срач был, что его прокатили.
Лол. Этого имперца ещё оппозиция поддерживала? Клоуны. А потому ещё спрашивают зачем Украине миротворец.
Насколько я помню, то там как раз наоборот было: Юнеман во всю поддерживал оппозицию, а его прокатили с умным голосованием и не включили в списки, что взорвало у некоторых жопы
"Проиграл" кандидату от мэрии, потому что её тупо нарисовали голоса в электронном голосовании.
По итогу, он что с электронным голосованием, что без обгонял Жуковского. Так что в этом кейсе по "умному" голосованию был конкретно фейл.
И правильно сделали
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Там очень эпичный был срач. Если по памяти не ошибаюсь, то Кац и его сторонники выражали своё фи умному голосованию, потому что согласно его правилам, Юнеман должен быть в списке, а его в списке не было, потому что поставили кого-то там по знакомству) Т.е. там зашкварились буквально все, и организаторы "УГ", и критиканы)
ОБ только гуманитаркой ж занимаются для ЛДНР, нет?
Пустили бы в Ригу и прямо с трапа бы на бутылку и домой )
Пусть на Драм'н'басс едет.