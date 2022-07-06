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Латвия пожизненно закрыла въезд члену движения «Общество. Будущее» после пранка в твиттере о его выступлении в Риге Статьи редакции

Националиста Савву Федосеева внесли в список нежелательных персон.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своём твиттере.

Edgars Rinkēvičs @edgarsrinkevics
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Krievijas Federācijas pilsonis Savva Fedosejevs tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku
Савва Федосеев, гражданин Российской Федерации, внесен в список нежелательных персон республики Латвия, [в отношении него] вводится запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок

Сооснователь «Общества. Будущее» Данил Махницкий рассказал в твиттере, что «кто-то из членов» движения создал страницу их несуществующего отделения в Латвии и анонсировал на 8 июля выступление Федосеева в Риге. Жители Латвии раскритиковали выступление и начали тегать министра иностранных дел. Эти твиты уже удалили.

«Национал-демократическое» движение «Общество. Будущее» основал в 2020 году националист и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман. Они отправляют гуманитарную помощь в ДНР и лекарства в ЛНР. Махницкий писал про «8 лет» и необходимость вхождения самопровозглашенных республик в состав России.

Савва Федосеев, сотрудник книжного магазина «Листва», выдвигался в 2021 году в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Он назвал боевые действия в Украине «ошибкой», но поддерживает «русскую армию»: «Если завтра мы потерпим поражение, то на наших плечах ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Крым. Донецк и Луганск просто сравняют с землей».

#новости #латвия

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13 комментариев
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Подозрительный кавалер

И нафиг это «Общество.Будущее». Стала шоком их поддержка.

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Yggdrasil

Господи блять

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k. schatz

нет, не много. таких инвалидов надо давить, как клопов.

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Несподросштрейк

Ух ты, это тот самый Юнеман, который по спискам "Умного голосования" шёл? Там ещё срач был, что его прокатили.

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Dan

Лол. Этого имперца ещё оппозиция поддерживала? Клоуны. А потому ещё спрашивают зачем Украине миротворец.

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Дмитрий Царь

Насколько я помню, то там как раз наоборот было: Юнеман во всю поддерживал оппозицию, а его прокатили с умным голосованием и не включили в списки, что взорвало у некоторых жопы

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Дмитрий Царь
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Baileys

"Проиграл" кандидату от мэрии, потому что её тупо нарисовали голоса в электронном голосовании.

По итогу, он что с электронным голосованием, что без обгонял Жуковского. Так что в этом кейсе по "умному" голосованию был конкретно фейл.

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Dan

И правильно сделали

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Несподросштрейк

Там очень эпичный был срач. Если по памяти не ошибаюсь, то Кац и его сторонники выражали своё фи умному голосованию, потому что согласно его правилам, Юнеман должен быть в списке, а его в списке не было, потому что поставили кого-то там по знакомству) Т.е. там зашкварились буквально все, и организаторы "УГ", и критиканы)

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Законный Даниль

ОБ только гуманитаркой ж занимаются для ЛДНР, нет?

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Скрепный кремпай

Пустили бы в Ригу и прямо с трапа бы на бутылку и домой )

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Клаус Шульце

Пусть на Драм'н'басс едет.

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