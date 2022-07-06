Пока он провёл только один платёж — из банка «Хайс» в киргизский MBANK.

«Тинькофф» будет оказывать услуги по переводу рублёвых переводов в страны ближнего зарубежья, пишет РБК. Банк-провайдер берёт на себя функции соединения и перевода платежа, в том числе с учётом всех стандартов, но используя идентификаторы и инфраструктуру СБП.

Пока «Тинькофф» провёл только один тестовый платёж на 1000 рублей — от клиента банка «Хайс» в киргизский MBANK. Список банков, куда можно будет отправить перевод, размер комиссии для клиентов и сроки полноценного запуска сервиса в «Тинькофф» и ЦБ не раскрыли.

Операции будут происходить в рублях, а конвертироваться в местную валюту уже в банке-получателе. Переводы проходят внутри СБП, SWIFT и её российский аналог — Система передачи финансовых сообщений — в них не участвуют.

В будущем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС (Армения, Беларусь и Казахстан) и ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируют запустить к концу 2022 года.

В апреле 2021 года ЦБ заявил о планах запустить переводы через СБП в Беларусь — страна должна была подключиться к системе в середине 2022-го. В конце марта 2022 года регулятор объявил, что комиссия за переводы за рубеж через СБП составит 3 рубля — её платят банк отправителя и банк получателя.