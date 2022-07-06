IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки — и почти сразу же закрыла форму для их приёма Статьи редакции
5 июля на сайте ритейлера началась распродажа товаров, но пользователи не смогли попасть в личный кабинет и добавить товары в корзину.
IKEA пока не смогла решить технические проблемы на сайте — и предложила клиентам оставлять заявки, чтобы специалисты могли помочь с оформлением заказа. При этом форма для заявок уже не работает, её закрыли, а на сайте говорится, что приём новых заявок начнётся позже.
В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.
В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян — но у пользователей не получалось авторизоваться и добавить товары в корзину. Позже в компании пояснили, что приём заказов через корзину недоступен из-за «технических причин».
подзаебала уже лента засранная икеей
Икея, продай табуреточку пожалуйста в последний раз(((
А что случилось?
Распродажу устроили
Отвратительно!
Согласен
Уже немного потерпеть осталось
копипастите с прошлой новости, хотя вам написали что магазинов в РБ не было никогда
Отсутствие магазинов не является препятствием к приостановке их работы. Вот с возобновлением будут проблемы, возобновлению работы отсутствие магазинов - фатальная помеха, а приостановить - это всегда пожалуйста.
Приостановили работу того что не работало никогда. Логика писаки недостижима
Вы какой-то агрессивный, я приостанавливаю работу вашего кишечника в моей квартире, пока вы не научитесь управлять своим гневом!
Йопнулись с икеей. Секта какая то уже.
не очень понимаю, что там можно вот так импульсивно скупать? может мне тоже надо и я что-то упускаю?1?1
Почему импульсивно? У них классный дизайн, приемлемые цены. Многие интерьерщики плотно завязывали дизайн проекты чисто под икею.
Нет сука! Будешь сидеть на кресле в стиле совокко!
vi iz italii?
or тольятти
стулья, чтоб буржуйку было потом чем топить
Нет, не упускаешь. Икеа — классная компания. Ажиотаж вокруг распродаж — дичь, стяжательство, мещанство в худшем виде. Соотечественники как всегда.
Я акулу хотел бы)
Но скорее всего ее уже нет
на алике закажи
Тефтели тоже?
Тефтели там гавно. Обычный полуфабрикат
В моём городе даже Икеи не было (разве что перекупные магазинчики), так что я только по наслышке о тефтелях знал.
Хотел кашпо для растений купить, чтобы все дома одинаковые были. Там дизайн охуенный у них, не то что колхозный в Леруа..
Придётся искать другие..
@Олег Ивахнов против войны у тебя, вроде, люстра из Икеи
У меня ВСЁ блядь из икеи)))
Экономика должна быть экономной (c) Леонид Ильич Брежнев
Кстати, автор фразы - спичрайтер Брежнева Александр Бовин, который также вел Международную Панораму
По-моему ИКЕА тролит русских: сначала предлагает купить всякие модные и экологичные предметы интерьера, а потом гонит всех санными тряпками обратно в совок )))
Бизнес для совков - это непонятная штука.
Русские молятся на икею, что везде эти новости?
Последовательный троллинг
стремная мебель из икеи... не понимаю людей которые тащатся от этого унылого, постылого стиля.
У меня приятель был фанатом икеи, покупал все оттуда. Заходишь в квартиру и попахивает жутким консерватизмом и депрессией. При том в совокупности обстановка наверное вышла дороже самой квартиры
Ммм пойду вдохну консерватизма и депрессии
Россияне: да нам эта ваша икея пидорская из гейропы нахой не нужна!
Тоже россияне: обваливают сайт икеи.