5 июля на сайте ритейлера началась распродажа товаров, но пользователи не смогли попасть в личный кабинет и добавить товары в корзину.

IKEA пока не смогла решить технические проблемы на сайте — и предложила клиентам оставлять заявки, чтобы специалисты могли помочь с оформлением заказа. При этом форма для заявок уже не работает, её закрыли, а на сайте говорится, что приём новых заявок начнётся позже.

В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.

В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян — но у пользователей не получалось авторизоваться и добавить товары в корзину. Позже в компании пояснили, что приём заказов через корзину недоступен из-за «технических причин».