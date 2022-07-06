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vc.ru

IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки — и почти сразу же закрыла форму для их приёма Статьи редакции

5 июля на сайте ритейлера началась распродажа товаров, но пользователи не смогли попасть в личный кабинет и добавить товары в корзину.

IKEA пока не смогла решить технические проблемы на сайте — и предложила клиентам оставлять заявки, чтобы специалисты могли помочь с оформлением заказа. При этом форма для заявок уже не работает, её закрыли, а на сайте говорится, что приём новых заявок начнётся позже.

В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.

В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян — но у пользователей не получалось авторизоваться и добавить товары в корзину. Позже в компании пояснили, что приём заказов через корзину недоступен из-за «технических причин».

#новости #ikea

746 просмотров
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36 комментариев
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 Михаил

подзаебала уже лента засранная икеей

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Виталя Вентилятор
нам этот ваш западный сервис и товар нахуй не нужен
Икея, продай табуреточку пожалуйста в последний раз(((
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Праздничный яд

А что случилось?

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Замкнутый парфюмер

Распродажу устроили

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Праздничный яд

Отвратительно!

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Замкнутый парфюмер

Согласен

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Снежный ком

Уже немного потерпеть осталось

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Моральный татарин
В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси

копипастите с прошлой новости, хотя вам написали что магазинов в РБ не было никогда

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Пиструн Сосаевич

Отсутствие магазинов не является препятствием к приостановке их работы. Вот с возобновлением будут проблемы, возобновлению работы отсутствие магазинов - фатальная помеха, а приостановить - это всегда пожалуйста.

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Metalcoreman

Приостановили работу того что не работало никогда. Логика писаки недостижима

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Пиструн Сосаевич

Вы какой-то агрессивный, я приостанавливаю работу вашего кишечника в моей квартире, пока вы не научитесь управлять своим гневом!

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ан

Йопнулись с икеей. Секта какая то уже.

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Посторонний шар

не очень понимаю, что там можно вот так импульсивно скупать? может мне тоже надо и я что-то упускаю?1?1

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Полтергей

Почему импульсивно? У них классный дизайн, приемлемые цены. Многие интерьерщики плотно завязывали дизайн проекты чисто под икею.

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Современный браслет

Нет сука! Будешь сидеть на кресле в стиле совокко!

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Экономический фонарь

vi iz italii?

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Экономический фонарь

or тольятти

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Особый Данила

стулья, чтоб буржуйку было потом чем топить

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Связанный томагавк_два

Нет, не упускаешь. Икеа — классная компания. Ажиотаж вокруг распродаж — дичь, стяжательство, мещанство в худшем виде. Соотечественники как всегда.

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Коматозник

Я акулу хотел бы)
Но скорее всего ее уже нет

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Святой диод

на алике закажи

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Праздничный яд

Тефтели тоже?

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KisaKisa

Тефтели там гавно. Обычный полуфабрикат

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Праздничный яд

В моём городе даже Икеи не было (разве что перекупные магазинчики), так что я только по наслышке о тефтелях знал.

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Воздушный щит

Хотел кашпо для растений купить, чтобы все дома одинаковые были. Там дизайн охуенный у них, не то что колхозный в Леруа..
Придётся искать другие..

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Праздничный яд

@Олег Ивахнов против войны у тебя, вроде, люстра из Икеи

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Православный татарин

У меня ВСЁ блядь из икеи)))

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Праздничный яд

Экономика должна быть экономной (c) Леонид Ильич Брежнев

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Дневной Артем

Кстати, автор фразы - спичрайтер Брежнева Александр Бовин, который также вел Международную Панораму

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Дед Макар

По-моему ИКЕА тролит русских: сначала предлагает купить всякие модные и экологичные предметы интерьера, а потом гонит всех санными тряпками обратно в совок )))

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Праздничный яд

Бизнес для совков - это непонятная штука.

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Человек-человек

Русские молятся на икею, что везде эти новости?

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Violetta Nekrasova

Последовательный троллинг

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Гражданин концлагеря Путлера

стремная мебель из икеи... не понимаю людей которые тащатся от этого унылого, постылого стиля.
У меня приятель был фанатом икеи, покупал все оттуда. Заходишь в квартиру и попахивает жутким консерватизмом и депрессией. При том в совокупности обстановка наверное вышла дороже самой квартиры

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Православный татарин

Ммм пойду вдохну консерватизма и депрессии

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Антон

Россияне: да нам эта ваша икея пидорская из гейропы нахой не нужна!

Тоже россияне: обваливают сайт икеи.

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