Осталось ещё 29 стран.

Соответствующее заявление премьер-министр страны Джастина Трюдо опубликовано на сайте правительства. Политик подчеркнул, что после решения Оттавы Финляндия и Швеция стали на шаг ближе к членству в альянсе.

«Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону альянса. Мы всегда приветствовали их тесное партнерство с Альянсом и их ценный вклад в трансатлантическую безопасность. Их членство в НАТО сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех членов НАТО быстро завершить процесс ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства противников», — говорится в пресс-релизе Трюдо.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Турция сопротивлялась их вступлению, но в итоге согласилась поддержать их членство. 29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в альянс. После этого начнётся процедура ратификации протоколов тридцатью странами-членами блока.