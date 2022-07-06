«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября Статьи редакции
И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.
В банке заявили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».
Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью.
Банк пообещал, что «приложит все усилия», чтобы все SWIFT-переводы клиентов, отправленные и ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в «разумные сроки». Входящие переводы продолжат работать.
В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» ввели комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах.
на благотворительность хахахахахахахахахахха хахахахахахахаххахах ахахахахахахахахаххахаха ахахахахаххахахахаха
хахахахххахахахахахахахахахахаха пиздец
що ти радієш у людей горе, хіпстерові аби поглумитися
Вы заебали флудить, это не чат. Пункт правил даже есть, на которую вы залупу кладете. Подумай и напиши один раз, ебаный рот. У меня палец уже болит листать вашу парашу однотипную.
В фонд Потанина и его детей
Фонд поддержки олигархов под санкциями
"Капитал" рулит, що поделать.
Как за пару месяцев скатить когда-то лучший банк в такое говнище. Нужен определенный талант ящитаю
Прям лучшим был?
Особый путь
Вы чё, против благотворительности?
Надеюсь на понимание
Не кража, а принудительная благотворительность.
Благодтворительность на донбасят надеюсь
Донбатворительность на благосят.
Продавайте свои баксы по 45 и не выебывайтесь.
Опять банку кто-то говна в штаны подкинул, а не он сам обосрался.
Робин Гуд
он такой один
та це вже не тіньків, це інший банк по суті
О! Надо сменить реквизиты для зарплаты. Спасибо за напоминание.
деньги - временное
лисичанск северодонецк навсегда
вы блять что не рады ЛДНР СИЛА АХМАТ СИЛА ДОН
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Потанин ВО 👍
у людей горе, а хіпстер радіє
А Х У Е Т Ь, вот это кидок через бедро
Благотворительность, кхе-кхе.
Ждём колонку - Почему я вывожу все деньги из Тинькоф от @Сергей Звезда
кто не понял, тот поймет
Благотворительный фонд имени кармана Потанина, надеемся на понимание
вот это поворот... ебать, теперь точно прощай валюта на моих счетах
Ссаные уебки
Мы банк, а не благотворительная организация, говорили они. Почему просто людям не вернуть, у кого они отняли эти средства
Интересно почему бы просто не вернуть. Да и как так получилось, что комиссия не помогла с блокировками swift?
Ну не могли же они просто себе деньги присвоить, наверняка где-то просто ошиблись (сарказм)
В Симпсонах... Деньги направлю на благотворительность...проституткам
Ну тут точно две описки. Не от комиссий, а от клиентов. И не на благотворительность, а в карман.
Аттракцион идиотизма, а не банк
*истерический смех*
это надо было сделать сразу а не хернёй страдатьнаправит средства от комиссий на благотворительность
дачи сами себя не построят
После этой новоси на VC начался сущий кошмар
да там рвутся жоска в комментах
Прикол в том, что в других российских банках свифты физлиц прямо сейчас нормально отправляются, да и в самом тиньке для юрлиц тоже осталась возможность делать перевод.
В чем проблема для тинька на самом деле, интересно