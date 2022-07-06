И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.

В банке заявили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».

Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью.

Банк пообещал, что «приложит все усилия», чтобы все SWIFT-переводы клиентов, отправленные и ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в «разумные сроки». Входящие переводы продолжат работать.

В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.

16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» ввели комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах.