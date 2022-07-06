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«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября Статьи редакции

И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность.

В банке заявили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».

Также «Тинькофф» сообщил, что ограничения на валютные операции — не способ заработка, а призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Все средства от комиссий по валютным счетам и переводам банк направит на благотворительность, о деталях расскажут осенью.

Банк пообещал, что «приложит все усилия», чтобы все SWIFT-переводы клиентов, отправленные и ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в «разумные сроки». Входящие переводы продолжат работать.

В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.

16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.С 4 июля «Тинькофф Инвестиции» ввели комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах.

#новости #тинькофф

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59 комментариев
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Подозрительный кавалер

на благотворительность хахахахахахахахахахха хахахахахахахаххахах ахахахахахахахахаххахаха ахахахахаххахахахаха

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Подозрительный кавалер

хахахахххахахахахахахахахахахаха пиздец

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14 комментариев
Иван

що ти радієш у людей горе, хіпстерові аби поглумитися

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Andrey Laur

Вы заебали флудить, это не чат. Пункт правил даже есть, на которую вы залупу кладете. Подумай и напиши один раз, ебаный рот. У меня палец уже болит листать вашу парашу однотипную.

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Равнодушный Мурод
И заявил, что направит средства от комиссий на благотворительность

В фонд Потанина и его детей

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Дневной Артем

Фонд поддержки олигархов под санкциями

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alililith

"Капитал" рулит, що поделать.

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TJaba

Как за пару месяцев скатить когда-то лучший банк в такое говнище. Нужен определенный талант ящитаю

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Loskutik

Прям лучшим был?

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1 комментарий
Дмитрий Царь

Особый путь

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Sandr Dryska

Вы чё, против благотворительности?

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Sandr Dryska

Надеюсь на понимание

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Дарвин Пешеход

Не кража, а принудительная благотворительность.

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Крепкий

Благодтворительность на донбасят надеюсь

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Joana Sinelli

Донбатворительность на благосят.

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Nick Rosenberg

Продавайте свои баксы по 45 и не выебывайтесь.

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Бывший жар
призыв «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий

Опять банку кто-то говна в штаны подкинул, а не он сам обосрался.

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Ласковый рубин

Робин Гуд
он такой один

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Иван

та це вже не тіньків, це інший банк по суті

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2 комментария
Роботы из зубной пасты

О! Надо сменить реквизиты для зарплаты. Спасибо за напоминание.

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конгруэ́нтный

деньги - временное
лисичанск северодонецк навсегда
вы блять что не рады ЛДНР СИЛА АХМАТ СИЛА ДОН

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Виталя Вентилятор

АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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Виталя Вентилятор

Потанин ВО 👍

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Иван

у людей горе, а хіпстер радіє

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Sun City

А Х У Е Т Ь, вот это кидок через бедро

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Максим Ткаченко

Благотворительность, кхе-кхе.

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definitely not БОТ

Ждём колонку - Почему я вывожу все деньги из Тинькоф от @Сергей Звезда

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Верный дым

кто не понял, тот поймет

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эти мягкие французские булки

Благотворительный фонд имени кармана Потанина, надеемся на понимание

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darkAlert

вот это поворот... ебать, теперь точно прощай валюта на моих счетах

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Органический хот-дог

Ссаные уебки

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nnm

Мы банк, а не благотворительная организация, говорили они. Почему просто людям не вернуть, у кого они отняли эти средства

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Дарвин Пешеход
Почему просто людям не вернуть, у кого они отняли эти средства

Интересно почему бы просто не вернуть. Да и как так получилось, что комиссия не помогла с блокировками swift?
Ну не могли же они просто себе деньги присвоить, наверняка где-то просто ошиблись (сарказм)

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Пятая колонка

В Симпсонах... Деньги направлю на благотворительность...проституткам

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Николай Колчин

Ну тут точно две описки. Не от комиссий, а от клиентов. И не на благотворительность, а в карман.

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Audioman

Аттракцион идиотизма, а не банк

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Renegade

*истерический смех*

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Зенитный огонь
«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы

это надо было сделать сразу а не хернёй страдать

направит средства от комиссий на благотворительность

дачи сами себя не построят

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Александр Кузнецов

После этой новоси на VC начался сущий кошмар

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Подозрительный кавалер

да там рвутся жоска в комментах

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1 комментарий
Два кусочека колбаски
«„Тинькофф“ долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — говорится в сообщении банка.

Прикол в том, что в других российских банках свифты физлиц прямо сейчас нормально отправляются, да и в самом тиньке для юрлиц тоже осталась возможность делать перевод.
В чем проблема для тинька на самом деле, интересно

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