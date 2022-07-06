В России больше не проводят «sold-out мероприятий», поэтому количество перекупщиков сократилось больше, чем в 10 раз.

К концу июня 2022 года количество легальных перекупщиков в России не превышало 20, до пандемии их было больше 300. Им удавалось зарабатывать 15–20% от официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%, рассказал РБК организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Официальные перекупщики отличаются от других спекулянтов, тем, что выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги и находят способы формально не нарушать закон наценками.

Главная причина падения спроса — отсутствие sold-out мероприятий, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. Общее количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года, поэтому «брокерам попросту нечего продавать». С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу, заранее внося определенную сумму за выкуп части билетов.

Пока российские перекупщики зарабатывают за счёт театральных постановок и спортивных мероприятий, рассказали представители сервисов по перепродаже билетов.

По данным главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, общие продажи билетов на концерты и в театры в 2019 году составили 100 млрд рублей, в 2020-м — 28 млрд рублей, в 2021-м — 30-35 млрд, в 2022-м прогнозируют 50 млрд рублей.