Новости
vc.ru

Перекупщики билетов на концерты практически перестали работать — им нечего продавать Статьи редакции

В России больше не проводят «sold-out мероприятий», поэтому количество перекупщиков сократилось больше, чем в 10 раз.

К концу июня 2022 года количество легальных перекупщиков в России не превышало 20, до пандемии их было больше 300. Им удавалось зарабатывать 15–20% от официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%, рассказал РБК организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Официальные перекупщики отличаются от других спекулянтов, тем, что выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги и находят способы формально не нарушать закон наценками.

Главная причина падения спроса — отсутствие sold-out мероприятий, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. Общее количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года, поэтому «брокерам попросту нечего продавать». С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу, заранее внося определенную сумму за выкуп части билетов.

Пока российские перекупщики зарабатывают за счёт театральных постановок и спортивных мероприятий, рассказали представители сервисов по перепродаже билетов.

По данным главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, общие продажи билетов на концерты и в театры в 2019 году составили 100 млрд рублей, в 2020-м — 28 млрд рублей, в 2021-м — 30-35 млрд, в 2022-м прогнозируют 50 млрд рублей.

#новости

2306 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 max payne

как же хорошо, перекупщики должны страдать

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Страдают все!

Ответить
Развернуть ветку
wanessa

Согласна, одни больше, другие меньше. И вот на какие близкие для перекупщика профессии им переквалифицироваться) с такой то тенденцией.

Ответить
Развернуть ветку
Дежурный торшер

Таких коммунистов отпиздил бы

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Макс

И кинотеатры

Ответить
Развернуть ветку
Головной нос

А что-то случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Бывший жар
до пандемии их было больше 300.

Да пандемия похоже случилась, лол. Коронавирус, все дела.

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Чел, война уже пять месяцев идёт. Уже самые отбитые узнали о ней, уже никто не задается на серьёзных щах такими вопросами, поэтому твоя саркастическая шутка мало того что протухла, так ещё и в результате многократных повторений опошлилась до безобразия

Ответить
Развернуть ветку
Антон
Уже самые отбитые узнали о ней

Если бы. Мои ватные родственники регулярно звонят и рассказывают про «русофобию в Европе ни с того ни с сего, осторожнее там».

Ответить
Развернуть ветку
John Rickman

Заебали повторяющиеся шутки в комментариях, а так больше ничего не случилось.

Ответить
Развернуть ветку
alililith

Жизнь.

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Надо побольше концертов в поддержку Путина

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Нужна трансляция "Лебединого озера" в поддержку президента

Ответить
Развернуть ветку
Rick Kuznecov

РИА Новости: Еще одна победа: Путин решил проблему с перекупщиками билетов.

Ответить
Развернуть ветку
Kind soul

путин, безусловно чума 21 века

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

В Новосибирске недавно был бесплатный концерт Безрукова. Видимо на эту проститутку за деньги уже никто не хочешь смотреть.

Ответить
Развернуть ветку
Antonio De

В кинотеатрах начнут крутить шоу Соловьева. Будут перепродавать билеты дороже, чем на мировые премьеры.

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Бюджетников обяжут покупать

Ответить
Развернуть ветку
Ласковый рубин

Жаль этих добряков.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Перекупщики - это лишь показатель экономики, только и всего.
Они существуют там, где есть дешевый дефицит. С ними можно бороться - подняв цены на билеты на концерты, делать больше концертов и так далее.
Но по факту - концерты звездам (не продюссерам) не интересны, из-за этого появились перекупщики.
Потому что продюссеры скупили все площадки, где можно выступать, скупили все оборудование, на котором можно выступать и т.п. И когда звезда приходит к продюссеру и говорит: "давай замутим концерт" - то продюссер довольно улыбается и говорит "давай, конечно!". Он заработает на звезде напрямую, а потом еще и косвенно, проведя концерт на своей площадке по якобы рыночному прайсу, отдав в аренду оборудование по якобы рыночному прайсу, а потом еще и когда выйдут билеты, то продаст их своей конторе по 300 рублей, чтобы через нее распространять по 1000.
Итог: для звезды концерт - это 300-400 тысяч рублей, а ебли пиздец, это не в пижамке трек в студии записать. А для продюссера - несколько миллионов, а он даже с кровати не вставал для этого.

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Вот дураки звёзды, нужно было в продюсеры идти!

Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

а че там по руки вверх?

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Полные Лужники собрали в минувшие выходные

Ответить
Развернуть ветку
Структурный Гоша

Пусть кого-то привезут, люди дают концерты:

https://myrockshows.com/band/1360-u2/

U2 full tour dates &amp; tickets in 2022 and…
Find U2 tour dates and concert details in 2022 and 2023. Buy U2 tickets online at the best price…
myrockshows.com
Ответить
Развернуть ветку
Jereyaut

Пусть своим перестанут запрещать концерты и уголовкой грозить за каждый чих, хотя о чем это я.

Ответить
Развернуть ветку
Структурный Гоша

Не, я на русскоязычное не хожу и не слушаю вообще.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

паразити з'їли самі себе

Ответить
Развернуть ветку
Святой диод

а тем временем организаторы деньги так и не вернули

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Казалось бы при чем тут это ...

Ответить
Развернуть ветку
Spoki

природа настолько очистилась

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Природа на сколько очистилась...

Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Мир настолько очистился, что ко мне в деревню Фактор 2 с концертами приехал.

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы
стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать

Да, блять, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В смысле? Они в Икее ща.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Гениально же. Незачем бороться с перекупами если покупать нечего. Пора применять подобную практику к финансовым преступлениям ...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null