Перекупщики билетов на концерты практически перестали работать — им нечего продавать Статьи редакции
В России больше не проводят «sold-out мероприятий», поэтому количество перекупщиков сократилось больше, чем в 10 раз.
К концу июня 2022 года количество легальных перекупщиков в России не превышало 20, до пандемии их было больше 300. Им удавалось зарабатывать 15–20% от официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%, рассказал РБК организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
Официальные перекупщики отличаются от других спекулянтов, тем, что выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги и находят способы формально не нарушать закон наценками.
Главная причина падения спроса — отсутствие sold-out мероприятий, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. Общее количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года, поэтому «брокерам попросту нечего продавать». С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу, заранее внося определенную сумму за выкуп части билетов.
Пока российские перекупщики зарабатывают за счёт театральных постановок и спортивных мероприятий, рассказали представители сервисов по перепродаже билетов.
По данным главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, общие продажи билетов на концерты и в театры в 2019 году составили 100 млрд рублей, в 2020-м — 28 млрд рублей, в 2021-м — 30-35 млрд, в 2022-м прогнозируют 50 млрд рублей.
как же хорошо, перекупщики должны страдать
Страдают все!
Согласна, одни больше, другие меньше. И вот на какие близкие для перекупщика профессии им переквалифицироваться) с такой то тенденцией.
Таких коммунистов отпиздил бы
И кинотеатры
А что-то случилось?
Да пандемия похоже случилась, лол. Коронавирус, все дела.
Чел, война уже пять месяцев идёт. Уже самые отбитые узнали о ней, уже никто не задается на серьёзных щах такими вопросами, поэтому твоя саркастическая шутка мало того что протухла, так ещё и в результате многократных повторений опошлилась до безобразия
Если бы. Мои ватные родственники регулярно звонят и рассказывают про «русофобию в Европе ни с того ни с сего, осторожнее там».
Заебали повторяющиеся шутки в комментариях, а так больше ничего не случилось.
Жизнь.
Надо побольше концертов в поддержку Путина
Нужна трансляция "Лебединого озера" в поддержку президента
РИА Новости: Еще одна победа: Путин решил проблему с перекупщиками билетов.
путин, безусловно чума 21 века
В Новосибирске недавно был бесплатный концерт Безрукова. Видимо на эту проститутку за деньги уже никто не хочешь смотреть.
В кинотеатрах начнут крутить шоу Соловьева. Будут перепродавать билеты дороже, чем на мировые премьеры.
Бюджетников обяжут покупать
Жаль этих добряков.
Перекупщики - это лишь показатель экономики, только и всего.
Они существуют там, где есть дешевый дефицит. С ними можно бороться - подняв цены на билеты на концерты, делать больше концертов и так далее.
Но по факту - концерты звездам (не продюссерам) не интересны, из-за этого появились перекупщики.
Потому что продюссеры скупили все площадки, где можно выступать, скупили все оборудование, на котором можно выступать и т.п. И когда звезда приходит к продюссеру и говорит: "давай замутим концерт" - то продюссер довольно улыбается и говорит "давай, конечно!". Он заработает на звезде напрямую, а потом еще и косвенно, проведя концерт на своей площадке по якобы рыночному прайсу, отдав в аренду оборудование по якобы рыночному прайсу, а потом еще и когда выйдут билеты, то продаст их своей конторе по 300 рублей, чтобы через нее распространять по 1000.
Итог: для звезды концерт - это 300-400 тысяч рублей, а ебли пиздец, это не в пижамке трек в студии записать. А для продюссера - несколько миллионов, а он даже с кровати не вставал для этого.
Вот дураки звёзды, нужно было в продюсеры идти!
а че там по руки вверх?
Полные Лужники собрали в минувшие выходные
Пусть кого-то привезут, люди дают концерты:
https://myrockshows.com/band/1360-u2/
Пусть своим перестанут запрещать концерты и уголовкой грозить за каждый чих, хотя о чем это я.
Не, я на русскоязычное не хожу и не слушаю вообще.
паразити з'їли самі себе
а тем временем организаторы деньги так и не вернули
Казалось бы при чем тут это ...
природа настолько очистилась
Природа на сколько очистилась...
Мир настолько очистился, что ко мне в деревню Фактор 2 с концертами приехал.
Да, блять, конечно.
В смысле? Они в Икее ща.
Гениально же. Незачем бороться с перекупами если покупать нечего. Пора применять подобную практику к финансовым преступлениям ...