Хищники — китайцы с материка.

В Гонконге предстали перед судом пятеро участников местного профсоюза, обвиняемые в «подстрекательстве к мятежу» и «разжигании ненависти». Поводом для возбуждения дела стала серия детских книг, в которой жители города изображены как уязвимые овцы, а китайцы с материка как волки, пишет The Guardian.

Книги выпустил расформированный Всеобщий союз гонконгских логопедов. По словам прокурора, в издании овцы и волки изображают жителей Гонконга и материковых китайцев. «Жители Гонконга — уязвимые меньшинства, китайское правительство хладнокровно, тоталитарно и жестоко, а материковые китайцы — головорезы», — пояснила Лора Нг. Во время следствия обвиняемые, по словам прокурора, подтвердили, что сюжет книг основан на событиях 2019 года, когда в городе проходили акции против закона об экстрадиции из Гонконга в остальные регионы КНР.

Например, книгу под названием «12 воинов овечьей деревни» прокурор связала с захватом китайскими властями 12 жителей Гонконга, пытавшихся на катере сбежать на Тайвань. Также одна книга, как утверждает Нг, призывала гонгонгцев взяться за оружие и применить насилие против властей, а другая одобряла иностранное вмешательство в дела территории. В третьем издании материковых китайцев обвиняли в пандемии коронавируса, изображая их как «эгоистичных, нецивилизованных и не знакомых с правилами гигиены».

Обвиняемым, трём женщинам и двум мужчинам, грозит до двух лет тюрьмы. Свою вину они не признали.