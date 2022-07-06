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В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram после перехода региона под контроль российской армии Статьи редакции

Также есть сообщения об ограничении доступа к Viber.

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  • В Херсонской области, которая находится под контролем российской армии, ограничили доступ к инстаграму и ютубу. Об этом рассказал Сергей Мороз — херсонский блогер, которого назначили пресс-секретарём «военно-гражданской администрации» региона после начала боевых действий.

У нас несколько дней назад отключили YouTube. Смотреть можно, надо только VPN включать. А так, конечно, мы теперь без ютуба, без инстаграма. Но ничего, обходимся, нормально.

Сергей Мороз, пресс-секретарь «военно-гражданской администрации»
Видео из телеграм-канала Сергея Мороза
  • О блокировках также сообщил в фейсбуке* депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
  • О том, что в Херсонской области Украины заблокирован YouTube и мессенджер Viber, сообщали издание «Кавун.City» и «24 канал». «Кавун.City» также уточнило, что через Viber местные жители получали доступ к операциям в украинских банках.
  • Пророссийские власти, в нынешний момент управляющие Херсонской областью, анонсировали блокировки в начале мая. «Facebook*, Instagram* и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, которые направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе», — заявлял замглавы «военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Бои на территории Херсонской области происходили с начала военных действий в феврале. В марте российская армия взяла под контроль Херсон, а затем и практически весь регион. «Военно-гражданские администрации» — это временные органы власти, которые Россия создаёт вместе с местными политиками и активистами, поддерживающими РФ. Украина считает их коллаборантами, а территории — оккупированными.

*В России фейсбук и инстаграм заблокированы с марта. В том же месяце российский суд признал экстремистской компанию Meta, которой принадлежат соцсети, и запретил её деятельность на территории РФ. YouTube по-прежнему доступен.

#новости #конфликтнаукраине #блокировки

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22 комментария
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 max payne

Русский мир вошёл без смазки

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испанский смех

с колена

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Dan
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Моральный татарин

То что viber заблокировали это же плюс

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Абсолютный бас

Это самый популярный мессенджер в Украине. Говорят, что он установлен на 98% смартфонов украинцев

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Моральный татарин

Как рак, сейчас будет ремиссия на телеграм

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испанский смех

на каком основании?

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Усы Казаха

прост)

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Yelena Clever

На понятиях секты из Кремля

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Дневной Артем

На основании памятника ленину

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Виталя Вентилятор

Огонь, ТЖ уже посты с украинского не переводит.

Спасибо.

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Абсолютный бас

мы посты тут привели, потому что ссылаться на фб нельзя. Суть постов в подводках

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Виталя Вентилятор

дякую

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Усы Казаха

ты что, рашист, украинского не знаешь?

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Виталя Вентилятор

Дякую

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Yelena Clever

Наффтыкают свои СМИ, из которых польётся пропагандонское гаvно

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Колоссальный бинокль

С козырей нахой

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Усы Казаха

ВСУ совсем рядом, потерпите

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Моральный татарин

2-3 недели максимум

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Виталя Вентилятор

склады уже горят в Херсоне

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Дневной Артем

А TJ заблокировали?

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Абсолютный бас

TJ заблокирован только в России и Беларуси. Но весной были проблемы с доступом и у пользователей из Украины

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