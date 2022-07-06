В Херсонской области заблокировали YouTube и Instagram после перехода региона под контроль российской армии Статьи редакции
Также есть сообщения об ограничении доступа к Viber.
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- В Херсонской области, которая находится под контролем российской армии, ограничили доступ к инстаграму и ютубу. Об этом рассказал Сергей Мороз — херсонский блогер, которого назначили пресс-секретарём «военно-гражданской администрации» региона после начала боевых действий.
- О блокировках также сообщил в фейсбуке* депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
- О том, что в Херсонской области Украины заблокирован YouTube и мессенджер Viber, сообщали издание «Кавун.City» и «24 канал». «Кавун.City» также уточнило, что через Viber местные жители получали доступ к операциям в украинских банках.
- Пророссийские власти, в нынешний момент управляющие Херсонской областью, анонсировали блокировки в начале мая. «Facebook*, Instagram* и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, которые направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе», — заявлял замглавы «военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Бои на территории Херсонской области происходили с начала военных действий в феврале. В марте российская армия взяла под контроль Херсон, а затем и практически весь регион. «Военно-гражданские администрации» — это временные органы власти, которые Россия создаёт вместе с местными политиками и активистами, поддерживающими РФ. Украина считает их коллаборантами, а территории — оккупированными.
*В России фейсбук и инстаграм заблокированы с марта. В том же месяце российский суд признал экстремистской компанию Meta, которой принадлежат соцсети, и запретил её деятельность на территории РФ. YouTube по-прежнему доступен.
Русский мир вошёл без смазки
с колена
То что viber заблокировали это же плюс
Это самый популярный мессенджер в Украине. Говорят, что он установлен на 98% смартфонов украинцев
Как рак, сейчас будет ремиссия на телеграм
на каком основании?
прост)
На понятиях секты из Кремля
На основании памятника ленину
Огонь, ТЖ уже посты с украинского не переводит.
Спасибо.
мы посты тут привели, потому что ссылаться на фб нельзя. Суть постов в подводках
дякую
ты что, рашист, украинского не знаешь?
Дякую
Наффтыкают свои СМИ, из которых польётся пропагандонское гаvно
С козырей нахой
ВСУ совсем рядом, потерпите
2-3 недели максимум
склады уже горят в Херсоне
А TJ заблокировали?
TJ заблокирован только в России и Беларуси. Но весной были проблемы с доступом и у пользователей из Украины