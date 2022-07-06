Программиста из Екатеринбурга приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за продажу ботов и читов для World of Tanks Статьи редакции
Это прецедент для России — за подобное к ответственности ещё не привлекали.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал программиста Андрея Кирсанова виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Поводом стала продажа ботов и чит-программ для игр World of Tanks и World of Warships, пишут «Коммерсантъ» и 66.ru.
Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам ограничения свободы. Он не сможет выезжать из Екатеринбурга и менять место жительства. Сам осуждённый заявил, что приговором доволен и обжаловать его не будет.
Во время судебного заседания выяснилось, что в 2014 году Кирсанов, оставшись без работы, стал подрабатывать ремонтом компьютеров на дому, а в свободное время играл в World of Tanks. Он написал к игре чит, который позволял автоматически прицеливаться в наиболее уязвимые места танка противника. Позже программист стал продавать свою разработку, а впоследствии сделал бот (он самостоятельно играл, экономя время пользователя и аккумулируя игровые ресурсы) и чит для World of Warships.
Доступ к читу стоил от 25 рублей за 150 боёв до 2125 рублей за 15 тысяч боёв. В 2020 году сотрудники отдела «К» провели контрольную закупку и задержали программиста. Во время обыска у него дома нашли 24 тысяч долларов и почти 50 тысяч евро.
Потерпевшей стороной по делу признана белорусская компания Wargaming. По оценке следствия, сумма ущерба от действий Кирсанова составила 670 миллионов рублей. Однако компания отказалась предъявлять требования к программисту. Во время заседания представитель компании заявил, что сумма ущерба отличается от предоставленной следствием, но не назвал её: «Компания отказалась от предъявления исковых требований. Почему? Не могу пояснить. Изменились обстоятельства».
Еее, обновочка.
Что за бред? Каких вредоносных программ. Охуеть, конечно. Просто пиздец. С читами, блядь, должны бороться не менты, а игровые студии.
Перенимаем best practice например в South Korea за читы давно сажают
За зерграш 5 лет, за зафотон расстрел
Владелец вротофтэнкс долларовый миллиардер, так шта ...
Что-то случилось.
Это все равно что оштрафовать Цыплухина за ущерб айти-отрасли из-за тж
или Санитара за удаление комментария. Упущенные лайки.
Программист с ТЖ продавал читы детям с дтф и сел по законам всру
Сергуна за темы ещё может посадят. А то ишь чего придумал.
Сам программист. Сам либерашка и оппозиционер. Но поддерживаю - за продажу читов для онлайн игры, и за взломы акков, воровство и слив персональных данных - нужно сажать и точка. Ну вот реально пошел бы на работу говнокодером в любую говноконтору и получал бы не меньше.
Есть пробитие
Нужно проверить не писал ли он что-то плохое про пукина. Готов поспорить что путиногнида его спецом посадила.
В этой истории кирсанов оказался нигилистом ¯\_(ツ)_/¯