Это прецедент для России — за подобное к ответственности ещё не привлекали.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал программиста Андрея Кирсанова виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Поводом стала продажа ботов и чит-программ для игр World of Tanks и World of Warships, пишут «Коммерсантъ» и 66.ru.

Суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам ограничения свободы. Он не сможет выезжать из Екатеринбурга и менять место жительства. Сам осуждённый заявил, что приговором доволен и обжаловать его не будет.

Во время судебного заседания выяснилось, что в 2014 году Кирсанов, оставшись без работы, стал подрабатывать ремонтом компьютеров на дому, а в свободное время играл в World of Tanks. Он написал к игре чит, который позволял автоматически прицеливаться в наиболее уязвимые места танка противника. Позже программист стал продавать свою разработку, а впоследствии сделал бот (он самостоятельно играл, экономя время пользователя и аккумулируя игровые ресурсы) и чит для World of Warships.

Доступ к читу стоил от 25 рублей за 150 боёв до 2125 рублей за 15 тысяч боёв. В 2020 году сотрудники отдела «К» провели контрольную закупку и задержали программиста. Во время обыска у него дома нашли 24 тысяч долларов и почти 50 тысяч евро.