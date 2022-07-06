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Сооснователи российской системы распознавания лиц NtechLab ушли из руководства компании Статьи редакции

Компания перед этим столкнулась с обвинениями в причастности к задержаниям россиян на протестных акциях.

  • Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab, сообщили CNews источники в компании. Оба топ-менеджера подтвердили изданию информацию. Они не работают там несколько месяцев, но только сейчас стали известны подробности ухода.
  • Состав акционеров изменился в 2018 году, когда NtechLab продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций, тогда сооснователи потеряли контрольный пакет акций.
  • В 2021 году после нового инвестраунда доли основателей стали меньше размера блокирующего пакета, пишет издание. Поэтому в декабре того же года Кабаков оставил совет директоров NtechLab, через несколько месяцев ушёл и Кухаренко. Он возглавлял лабораторию нейронных сетей.
  • По данным из кипрского реестра, место Кабакова в совете директоров занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.
  • Кабаков и Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.
  • NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
  • В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список работников NtechLab — данные он нашёл в публичном доступе. Зиннатуллин считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.
Технологии
Дамир Камалетдинов
Система распознавания лиц в Москве теперь ищет протестующих. Как она устроена и что сделать для защиты Статьи редакции

Многократных участников акций вносят в базы наряду с опасными преступниками в розыске. И удалиться, судя по всему, нельзя.

Фото Андрея Гордеева для «Ведомостей»

#новости #распознаваниелиц

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25 комментариев
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 Драгтеатр

Да-да, с их опытом и востребованностью ниши, уйдут и никогда такого больше делать не будут

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alililith

Ребята.
Просто.
Хотят.
Кодить.

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Драгтеатр

О, пасхалочка

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пепси

Просоо кодить можно дома на стуле. А ребята хотят сосать бабло на госзаказах и кодить)))

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Драгтеатр

Это братан так меня подмахнул тредом прошлым по ссылке из статьи

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alililith

Сап двач. Я тян, пруфов не будет.

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Очко Овертона

Мур-мур-мур-мур?

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Listochium 119 - новый элемент

Уволились два месяца назад

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Экономический фонарь

Привееееееет))))

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Худой яд

Привет, это для щиткомментов

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Экономический фонарь

Что?

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Худой яд

Это не Ромашечка

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Экономический фонарь

А кто?((((

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alililith

Я просто оставлю это здесь.

Программист опубликовал список сотрудников…
Компания разрабатывает систему распознавания лиц по камерам и делится доступом к ней, например, с…
tjournal.ru
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Щячло Попячтса

Ну в строительстве цифрового гулага они поучавствовали.

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пепси

Так а нахуй создавали?) А, ну теперь можно просто уйти из руководства и всё, руки умыты :D

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BigBrotherBear

Вот этих можно под санкции и вообще нигде на Западе не принимать.
Как и всех работников со списка этого цифрового ГУЛАГа.

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Dan Master

ЦРУ бы приняли. ;)

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Дмитрий Царь

Китай с радостью примет и даст 2 миска риса

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Зенитный огонь

видимо возможность уехать ценнее чем окей бизнес тут

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Фильтрованная хрюканина

А смогут ли уехать ещё большой вопрос)

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Глухой химик

или просто отжали

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Глухой химик

а лучше бы ушли из жизни, чтобы точно никакого говна больше не сделать

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испанский смех

наворовались

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Советский коктейль

Найдут с простреленной головой ?

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