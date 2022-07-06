Сооснователи российской системы распознавания лиц NtechLab ушли из руководства компании Статьи редакции
Компания перед этим столкнулась с обвинениями в причастности к задержаниям россиян на протестных акциях.
- Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab, сообщили CNews источники в компании. Оба топ-менеджера подтвердили изданию информацию. Они не работают там несколько месяцев, но только сейчас стали известны подробности ухода.
- Состав акционеров изменился в 2018 году, когда NtechLab продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций, тогда сооснователи потеряли контрольный пакет акций.
- В 2021 году после нового инвестраунда доли основателей стали меньше размера блокирующего пакета, пишет издание. Поэтому в декабре того же года Кабаков оставил совет директоров NtechLab, через несколько месяцев ушёл и Кухаренко. Он возглавлял лабораторию нейронных сетей.
- По данным из кипрского реестра, место Кабакова в совете директоров занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.
- Кабаков и Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
- В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список работников NtechLab — данные он нашёл в публичном доступе. Зиннатуллин считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.
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Да-да, с их опытом и востребованностью ниши, уйдут и никогда такого больше делать не будут
Ребята.
Просто.
Хотят.
Кодить.
О, пасхалочка
Просоо кодить можно дома на стуле. А ребята хотят сосать бабло на госзаказах и кодить)))
Это братан так меня подмахнул тредом прошлым по ссылке из статьи
Сап двач. Я тян, пруфов не будет.
Мур-мур-мур-мур?
Уволились два месяца назад
Привееееееет))))
Привет, это для щиткомментов
Что?
Это не Ромашечка
А кто?((((
Я просто оставлю это здесь.
Комментарий удален модератором
Ну в строительстве цифрового гулага они поучавствовали.
Так а нахуй создавали?) А, ну теперь можно просто уйти из руководства и всё, руки умыты :D
Вот этих можно под санкции и вообще нигде на Западе не принимать.
Как и всех работников со списка этого цифрового ГУЛАГа.
ЦРУ бы приняли. ;)
Китай с радостью примет и даст 2 миска риса
видимо возможность уехать ценнее чем окей бизнес тут
А смогут ли уехать ещё большой вопрос)
или просто отжали
а лучше бы ушли из жизни, чтобы точно никакого говна больше не сделать
наворовались
Найдут с простреленной головой ?