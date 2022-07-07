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Европейский парламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок Статьи редакции

Технологические корпорации после вступления закона в силу также должны будут обеспечивать возможность удалять предустановленные приложения.

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Европейский парламент одобрил два законопроекта: о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act). Эти документы будут более жёстко регулировать деятельность технологических корпораций в Европейском союзе.

Правила в основном касаются крупных компаний, которые занимают «сильную позицию на рынке» или оказывают существенное влияние на внутренний рынок ЕС, имеют большую аудиторию. К таким должны отнести Apple, Google и иных технологических гигантов.

К ним предъявят в том числе следующие требования.

  • Разрешить установку приложений из сторонних магазинов.
  • Позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения, менять настройки по умолчанию.
  • Отказаться от принуждения разработчиков приложений к использованию только их платёжных систем.
  • Не использовать данные, полученные от разработчиков, для своей борьбы с конкуренцией.

У компаний, которые попадут под требования законов, будет шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие правилам. За их нарушение предлагают штрафовать на 10% всего годового оборота компании, за повторное нарушение — на 20%.

Совет Европы должен ратифицировать закон о цифровых рынках в июле, а закон о цифровых услугах — в сентябре 2022 года. Документы вступят в силу через 20 дней после публикации.

#новости #apple #google #законы

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42 комментария
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 max payne

урааа, теперь на айфон можно будет установить ютуб без рекламы

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max payne

и порнохаб

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elmo free

Впн выключи и рекламы не будет

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Sandor Clegane

В случае с Андроид вроде как никто и не запрещал установку приложений со сторонних магазинов. Хотя по сути есть только один магазин, FDroid. Если брать форки типа Aurora, так они парсят Play Market. А если всякие китайские магазины, то такое добро нам и не надо. Вот удаление предустановленных системных приложений - это неплохо. Но как высказался выше комментатор, это их доход, и подобная политика отразится на цене скорее всего.
В случае с Айфоном я представить себе не могу, чтобы они позволили устанавливать приложения откуда-то ещё, кроме своего магазина. Скорее будут штраф платить.

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Пластиковое Окно

Да и не будет никаких сторонних магазинов. Ведро хорошо показало, что они нахуй никому не нужны. Вернее будут, но зачем, когда есть AppStore?

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пинса

Меня обманывают глаза, или я реально это читаю в июле 22-го, когда куча российских банков на айфон теперь доступны только через браузер?

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khun pi

В AppStore есть приложение для PornHub?

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Nick Nick

они все равно смогут распространять политики на сторонние магазины.

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khun pi

Какой будет механизм для этого?
Вот есть магазин, который никак не связан с Apple, кто-то залил туда приложение, пользователь его скачал.
Как Apple сможет его ограничить кроме как через чёрный список?

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Виталя Вентилятор

как не проебать бабло эпл точно придумает, не переживайте

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Файвел Мышкович

Ты не сможешь сам новый магазин поставить, тк он не пройдёт модерацию эпл

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Musca

Разве не для того закон и приняли, чтобы они не смогли?

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Alexander the Nth

Важно то, насколько устройство под контролем пользователя. Понятно, что действительно нужно это будет очень малому количеству людей.

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Вооруженный Орзэмэс

Retroarch не пускают в AppStore

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Kikaxa

А как же 4PDA?))Первым делом на все смартфоны ставлю( Ипхоном не пользуюсь)

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Sandor Clegane

Для большинства юзеров, которые используют смартфон в качестве звонилки, даже 4пда покажется сложным. А вот в магазин зашёл - и там всё интуитивно понятно. Какой-нибудь пользователь Huawei без гаппсов остро нуждается в Aurora Store. Пиратам необходим Aptoide. А форум читать надо, вникать, уметь пользоваться поиском.

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Виталя Вентилятор
Но как высказался выше комментатор, это их доход, и подобная политика отразится на цене скорее всего.

и шо, не будете класть зарядное устройство в коробку?

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Офицерский череп

Нет ничего особо выдающегося у яблока чтобы делать ее такой пиздец эксклюзивной. Давай открывай .

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Офицерский череп

Комментарий написан при поддержке общества любителей поджигать пердаки яблочников

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Виталя Вентилятор
Нет ничего особо выдающегося у яблока чтобы делать ее такой пиздец эксклюзивной.

её эксклюзивность

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Офицерский череп

Уроки сделал, Виталик?

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Зигмунд Демографолог

Ничего радостного нет. На флагманы повысят цены для купирования потенциально выпадающих доходов. За смартфонами последуют консоли. Прежнего рынка, бизнес моделей с такими законами больше не будет.

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Незаконный жар
Прежнего рынка, бизнес моделей с такими законами больше не будет.

Дай бог, чтобы не было

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пинса

Ну да, а то как раз все производители собирались в 22-м снизить цены на новые айфоны и самсунги, и злостные политики все планы обломали.

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Nick Nick

я думаю скоро apple целиком на подписочную модель перейдет - и сможет снова все контролировать.

учитывая как они в сторону финансов двигаются - думаю год-два еще и появится "подписка" на телефон без обладания.

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Никита Борисова

И это с учётом того, что вырастит количество взломов айфонов всякими российскими банками, скачанными с сайтов.

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Ученый паркур

Не повысят - на андроидах и так можно устанавливать сторонние приложения, то есть закон затронет только эпл. Если они вдруг повысят, снизится их конкурентоспособность. Ничего, сделали свои триллионы, теперь рынок стал тяжелее.

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Ramin Adaev

Значит файловую систему айфонов сделают открытыми?

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Мой волшебный портрет

Бесконечные попытки сделать из iOS второй андроид очень напоминают мне попытки леваков установить социализм в развитых капиталистических странах. То есть мы сначала покупаем iPhone, потому что у них единый стиль и полная безопасность, а потом требуем сделать из них открытый андроид, абсолютно не задумываясь, почему на андроиде нет ни единого стиля, ни безопасности.

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Жилой микроскоп

По мне, так социализм именно сейчас, когда в руках эпл полный контроль над всеми кошельками и возможностями оплаты, когда у тебя один гастроном, где ты можешь купить только одобренные товары.

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Sanya

Не одобренные, а не содержащей опасности, это разные вещи) любой производитель может свою продукцию туда поставлять

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Жилой микроскоп

Продукцию разрешенную Apple, Где например нельзя иметь встроенные игры в сторонних приложениях, или то же безопасное приложение pornhub`а. До недавнего времени, они и оплату запрещали иную чем через apple pay, со своей комиссией

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just gapp

Уже есть достаточное подобие

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khun pi

В новости ничего подобного не написано

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Ramin Adaev

Ну а как еще со стороних источников установить приложения на ios?

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Катюшка Фролова

В папочку файлы качай и всё

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Виталя Вентилятор

а лучше распечатывай

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khun pi

Никак.
Речь же о том, что "разрешить" - значит сделают какой-то способ.

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BigBrotherBear

Здравое решение, одобрямс.

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Генномодифицированный голуб

Вангую что епл сделает что то вроде как бьіло на WP8, когда установить приложение не из маркета можно бьіло, но с танцами з бубном перед ПК

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Мой волшебный портрет

Очередной пример того, что в политике сидят невежественные леваки, абсолютно не понимающие вещей, которые пытаются регулировать. Ни одна гнида в Европарламенте не понимает, что такое Cookies и зачем они нужны, но законодательно с ними воюют, вынуждая миллионы сайтов вешать абсолютно бессмысленные баннеры согласий. Воистину, евробюрократия – это страшная хтоническая сила. Хочется спросить их: вот вы всё запрещайте и «регулируете» во имя справедливости и прав потребителя, но суки, где у вас хоть одна европейская цифровая экосистема?

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Христианский глобус

Эти леваки сейчас с нами, в этой комнате?

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