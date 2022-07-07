Технологические корпорации после вступления закона в силу также должны будут обеспечивать возможность удалять предустановленные приложения.

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Европейский парламент одобрил два законопроекта: о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act). Эти документы будут более жёстко регулировать деятельность технологических корпораций в Европейском союзе.

Правила в основном касаются крупных компаний, которые занимают «сильную позицию на рынке» или оказывают существенное влияние на внутренний рынок ЕС, имеют большую аудиторию. К таким должны отнести Apple, Google и иных технологических гигантов.

К ним предъявят в том числе следующие требования.

Разрешить установку приложений из сторонних магазинов.

Позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения, менять настройки по умолчанию.

Отказаться от принуждения разработчиков приложений к использованию только их платёжных систем.

Не использовать данные, полученные от разработчиков, для своей борьбы с конкуренцией.

У компаний, которые попадут под требования законов, будет шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие правилам. За их нарушение предлагают штрафовать на 10% всего годового оборота компании, за повторное нарушение — на 20%.