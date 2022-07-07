Европейский парламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок Статьи редакции
Технологические корпорации после вступления закона в силу также должны будут обеспечивать возможность удалять предустановленные приложения.
Европейский парламент одобрил два законопроекта: о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act). Эти документы будут более жёстко регулировать деятельность технологических корпораций в Европейском союзе.
Правила в основном касаются крупных компаний, которые занимают «сильную позицию на рынке» или оказывают существенное влияние на внутренний рынок ЕС, имеют большую аудиторию. К таким должны отнести Apple, Google и иных технологических гигантов.
К ним предъявят в том числе следующие требования.
- Разрешить установку приложений из сторонних магазинов.
- Позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения, менять настройки по умолчанию.
- Отказаться от принуждения разработчиков приложений к использованию только их платёжных систем.
- Не использовать данные, полученные от разработчиков, для своей борьбы с конкуренцией.
У компаний, которые попадут под требования законов, будет шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие правилам. За их нарушение предлагают штрафовать на 10% всего годового оборота компании, за повторное нарушение — на 20%.
Совет Европы должен ратифицировать закон о цифровых рынках в июле, а закон о цифровых услугах — в сентябре 2022 года. Документы вступят в силу через 20 дней после публикации.
урааа, теперь на айфон можно будет установить ютуб без рекламы
и порнохаб
Впн выключи и рекламы не будет
В случае с Андроид вроде как никто и не запрещал установку приложений со сторонних магазинов. Хотя по сути есть только один магазин, FDroid. Если брать форки типа Aurora, так они парсят Play Market. А если всякие китайские магазины, то такое добро нам и не надо. Вот удаление предустановленных системных приложений - это неплохо. Но как высказался выше комментатор, это их доход, и подобная политика отразится на цене скорее всего.
В случае с Айфоном я представить себе не могу, чтобы они позволили устанавливать приложения откуда-то ещё, кроме своего магазина. Скорее будут штраф платить.
Да и не будет никаких сторонних магазинов. Ведро хорошо показало, что они нахуй никому не нужны. Вернее будут, но зачем, когда есть AppStore?
Меня обманывают глаза, или я реально это читаю в июле 22-го, когда куча российских банков на айфон теперь доступны только через браузер?
В AppStore есть приложение для PornHub?
они все равно смогут распространять политики на сторонние магазины.
Какой будет механизм для этого?
Вот есть магазин, который никак не связан с Apple, кто-то залил туда приложение, пользователь его скачал.
Как Apple сможет его ограничить кроме как через чёрный список?
как не проебать бабло эпл точно придумает, не переживайте
Ты не сможешь сам новый магазин поставить, тк он не пройдёт модерацию эпл
Разве не для того закон и приняли, чтобы они не смогли?
Важно то, насколько устройство под контролем пользователя. Понятно, что действительно нужно это будет очень малому количеству людей.
Retroarch не пускают в AppStore
А как же 4PDA?))Первым делом на все смартфоны ставлю( Ипхоном не пользуюсь)
Для большинства юзеров, которые используют смартфон в качестве звонилки, даже 4пда покажется сложным. А вот в магазин зашёл - и там всё интуитивно понятно. Какой-нибудь пользователь Huawei без гаппсов остро нуждается в Aurora Store. Пиратам необходим Aptoide. А форум читать надо, вникать, уметь пользоваться поиском.
и шо, не будете класть зарядное устройство в коробку?
Нет ничего особо выдающегося у яблока чтобы делать ее такой пиздец эксклюзивной. Давай открывай .
Комментарий написан при поддержке общества любителей поджигать пердаки яблочников
её эксклюзивность
Уроки сделал, Виталик?
Ничего радостного нет. На флагманы повысят цены для купирования потенциально выпадающих доходов. За смартфонами последуют консоли. Прежнего рынка, бизнес моделей с такими законами больше не будет.
Дай бог, чтобы не было
Ну да, а то как раз все производители собирались в 22-м снизить цены на новые айфоны и самсунги, и злостные политики все планы обломали.
я думаю скоро apple целиком на подписочную модель перейдет - и сможет снова все контролировать.
учитывая как они в сторону финансов двигаются - думаю год-два еще и появится "подписка" на телефон без обладания.
И это с учётом того, что вырастит количество взломов айфонов всякими российскими банками, скачанными с сайтов.
Не повысят - на андроидах и так можно устанавливать сторонние приложения, то есть закон затронет только эпл. Если они вдруг повысят, снизится их конкурентоспособность. Ничего, сделали свои триллионы, теперь рынок стал тяжелее.
Значит файловую систему айфонов сделают открытыми?
Бесконечные попытки сделать из iOS второй андроид очень напоминают мне попытки леваков установить социализм в развитых капиталистических странах. То есть мы сначала покупаем iPhone, потому что у них единый стиль и полная безопасность, а потом требуем сделать из них открытый андроид, абсолютно не задумываясь, почему на андроиде нет ни единого стиля, ни безопасности.
По мне, так социализм именно сейчас, когда в руках эпл полный контроль над всеми кошельками и возможностями оплаты, когда у тебя один гастроном, где ты можешь купить только одобренные товары.
Не одобренные, а не содержащей опасности, это разные вещи) любой производитель может свою продукцию туда поставлять
Продукцию разрешенную Apple, Где например нельзя иметь встроенные игры в сторонних приложениях, или то же безопасное приложение pornhub`а. До недавнего времени, они и оплату запрещали иную чем через apple pay, со своей комиссией
Уже есть достаточное подобие
В новости ничего подобного не написано
Ну а как еще со стороних источников установить приложения на ios?
В папочку файлы качай и всё
а лучше распечатывай
Никак.
Речь же о том, что "разрешить" - значит сделают какой-то способ.
Здравое решение, одобрямс.
Вангую что епл сделает что то вроде как бьіло на WP8, когда установить приложение не из маркета можно бьіло, но с танцами з бубном перед ПК
Очередной пример того, что в политике сидят невежественные леваки, абсолютно не понимающие вещей, которые пытаются регулировать. Ни одна гнида в Европарламенте не понимает, что такое Cookies и зачем они нужны, но законодательно с ними воюют, вынуждая миллионы сайтов вешать абсолютно бессмысленные баннеры согласий. Воистину, евробюрократия – это страшная хтоническая сила. Хочется спросить их: вот вы всё запрещайте и «регулируете» во имя справедливости и прав потребителя, но суки, где у вас хоть одна европейская цифровая экосистема?
Эти леваки сейчас с нами, в этой комнате?