Это значит, что блогер избежит наказания, утверждают адвокаты.

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Уголовное дело против Юрия Хованского передали во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. При этом квалификация преступления изменилась с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — блогера всё ещё обвиняют в публичном оправдании терроризма, но уже не с использованием информационно-коммуникационных сетей, то есть интернета, а как таковом.

Наказание по новой квалификации предусмотрено менее строгое: до пяти лет лишения свободы вместо семи. Кроме того, это означает, что срок давности преступления к настоящему времени уже истёк, объяснил адвокат Хованского Александр Передрук. Глава правозащитной группы «Агора» также пишет, что даже в случае признания вины блогер не может быть подвергнут уголовному наказанию.

Блогер около полугода находился в следственном изоляторе. Его обвинили в оправдании и пропаганде терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

Адвокаты и близкие Хованского настаивали, что песня исполнялась в 2012 году, за несколько лет до принятия соответствующего закона, поэтому он не может быть обвинён. 29 декабря суд в Петербурге отменил арест блогера, его выпустили из СИЗО и изменили меру пресечения на запрет определённых действий.