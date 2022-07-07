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Дело Юрия Хованского об оправдании терроризма поступило в суд со смягчённым обвинением и истёкшим сроком давности Статьи редакции

Это значит, что блогер избежит наказания, утверждают адвокаты.

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Уголовное дело против Юрия Хованского передали во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. При этом квалификация преступления изменилась с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — блогера всё ещё обвиняют в публичном оправдании терроризма, но уже не с использованием информационно-коммуникационных сетей, то есть интернета, а как таковом.

Наказание по новой квалификации предусмотрено менее строгое: до пяти лет лишения свободы вместо семи. Кроме того, это означает, что срок давности преступления к настоящему времени уже истёк, объяснил адвокат Хованского Александр Передрук. Глава правозащитной группы «Агора» также пишет, что даже в случае признания вины блогер не может быть подвергнут уголовному наказанию.

Блогер около полугода находился в следственном изоляторе. Его обвинили в оправдании и пропаганде терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

Адвокаты и близкие Хованского настаивали, что песня исполнялась в 2012 году, за несколько лет до принятия соответствующего закона, поэтому он не может быть обвинён. 29 декабря суд в Петербурге отменил арест блогера, его выпустили из СИЗО и изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Интернет
kate
#Нетеррорист: как поддерживают арестованного за песню Юрия Хованского — ищут свидетелей, пишут письма и собирают деньги Статьи редакции

В соцсетях пытаются помочь блогеру, даже если плохо к нему относятся, потому что «песня — не повод его сажать».

Юрий Хованский у суда Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

#новости #хованский #суды

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7 комментариев
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 Sergei Timofeyev

В комнате-то он убрался или нет?

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Радикальный Кирилл

Узнаем при следующем налете

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Последовательный будильник

я думала, это весна

а это оттепель

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x mst

Какая весна, ещё зима впереди

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Последовательный будильник

ретро фм ты не слушал походу ни разу

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aliftin
блогер избежит наказания, утверждают адвокаты

Мне кажется в суде никого ебать их доводы не будут.

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Ученый паркур

Какие доводы - что у предъявленного обвинения есть срок давности, который истёк?

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