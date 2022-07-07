Согласно отчёту, оператор либо не услышал офицера, либо ответил слишком поздно — но тот обязан был принимать решение самостоятельно.

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Фото Uvalde Leader News

Центр повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов по быстрому реагированию (ALERRT) продолжает расследование массового убийства в начальной школе Увальде 25 мая. Согласно последнему отчёту, один из вооружённых полицейских, прибывших на место стрельбы, заметил преступника ещё перед входом в школу, но не смог предотвратить трагедию.

Согласно предыдущим данным Департамента общественной безопасности Техаса, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение о вооружённом человеке на территории школы. В 11:33 на место прибыл офицер полиции. Он увидел мужчину с винтовкой во дворе и по рации запросил разрешение на ликвидацию подозреваемого. Пока полицейский дожидался ответа, стрелок успел войти в западный коридор здания.

Офицер должен был слышать выстрелы и/или имел свидетельства о стрельбе, а также лично видел человека, приближающегося к зданию школы с оружием в руках. Учитывая все обстоятельства, подготовленный полицейский должен был понимать, что в данном случае применение силы было оправданным. из отчёта ALERRT

Только спустя почти час, в 12:21 по местному времени, между офицером и его начальником Питом Арредондо состоялся разговор о тактических вариантах и том, у кого есть ключи от помещений здания — в том случае, если преступник забаррикадировался внутри. Штурм начался примерно в 12:35, ещё примерно через 15 минут стрелка нейтрализовали.

Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.

Это не первое свидетельство ошибок правоохранительных органов Техаса в тот день: ранее Департамент общественной безопасности Техаса установил, что полицейские не решались зайти в здание школы больше часа, хотя всё это время внутри продолжалась стрельба. Родителей, которые сами хотели зайти или требовали этого от полиции, заковывали в наручники.