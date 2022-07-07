Новости

Полицейский заметил стрелка из Увальде ещё до входа в школу и просил разрешение открыть огонь Статьи редакции

Согласно отчёту, оператор либо не услышал офицера, либо ответил слишком поздно — но тот обязан был принимать решение самостоятельно.

2923 просмотров
Фото Uvalde Leader News

Центр повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов по быстрому реагированию (ALERRT) продолжает расследование массового убийства в начальной школе Увальде 25 мая. Согласно последнему отчёту, один из вооружённых полицейских, прибывших на место стрельбы, заметил преступника ещё перед входом в школу, но не смог предотвратить трагедию.

Согласно предыдущим данным Департамента общественной безопасности Техаса, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение о вооружённом человеке на территории школы. В 11:33 на место прибыл офицер полиции. Он увидел мужчину с винтовкой во дворе и по рации запросил разрешение на ликвидацию подозреваемого. Пока полицейский дожидался ответа, стрелок успел войти в западный коридор здания.

Офицер должен был слышать выстрелы и/или имел свидетельства о стрельбе, а также лично видел человека, приближающегося к зданию школы с оружием в руках. Учитывая все обстоятельства, подготовленный полицейский должен был понимать, что в данном случае применение силы было оправданным.

из отчёта ALERRT

Только спустя почти час, в 12:21 по местному времени, между офицером и его начальником Питом Арредондо состоялся разговор о тактических вариантах и том, у кого есть ключи от помещений здания — в том случае, если преступник забаррикадировался внутри. Штурм начался примерно в 12:35, ещё примерно через 15 минут стрелка нейтрализовали.

Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.

Это не первое свидетельство ошибок правоохранительных органов Техаса в тот день: ранее Департамент общественной безопасности Техаса установил, что полицейские не решались зайти в здание школы больше часа, хотя всё это время внутри продолжалась стрельба. Родителей, которые сами хотели зайти или требовали этого от полиции, заковывали в наручники.

Новости
Техасские полицейские больше часа не заходили в школу, где шла стрельба. Преступник успел убить 19 детей Статьи редакции

Некоторых родителей, которые хотели войти в здание и требовали от полиции остановить стрельбу, заковывали в наручники.

Мемориал жертвам стрельбы в начальной школе Робба в Ювалде. Фото Тамара Калифа 

#новости #происшествия #шутинги #полиция #сша

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Алексей Логачев

А если бы застрелил без аппрува, то в Техасе на следующий день были бы массовые протесты, что ребеночка убили жестокие полицейские

Ответить
Развернуть ветку
Вооруженный Орзэмэс

Когда убьют, тогда и приходите

Ответить
Развернуть ветку
Ryner

Ну как инвалида колясочника с ножом застрелить, так это легко, а вооруженного психа надо подтверждение

Ответить
Развернуть ветку
Funny Kaplan

В Техасе? Не было бы

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Аппрув это что-то советское. Ещё скажи, были бы согласованные с местными властями массовые протесты.

Ответить
Развернуть ветку
Пыхнувший кот

Полицейский стреляет - недовольны
Полицейский не стреляет - недовольны

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Klimov

Потому что суть не в стрельбе, а в предотвращении / пресечении преступлений.
А полицецский либо стреляет невпопад, либо тупо стоит, когда надо.

Не каждый, конечно, но ругают-то таких.

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

С дивана в Барнауле таких ньюансов не видно.

Ответить
Развернуть ветку
Офицерский череп

да потому что игры надо запретить, тогда и стрельбы не будет , а то играют , а потом ...

Ответить
Развернуть ветку
Ближний велосипед

а полицейских наоборот заставлять играть

Ответить
Развернуть ветку
khun pi

Обчитаются википедии и коммитят друг друга в гитхаб

Ответить
Развернуть ветку
Республики женских гениталий

Детям запретить, а полицейским разрешить. Пусть полицаи по техасу как думгаи скачут.

Ответить
Развернуть ветку
Данный крюк

И лгбт с абортами!

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Блть, да они прикалываются что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Своеобразный ключ

Полицейский юмор

Ответить
Развернуть ветку
norm

Pigs as is

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

С такой полицией проще "народных дружинников" организовать...

"Согласно предыдущим данным Департамента общественной безопасности Техаса, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение о вооружённом человеке на территории школы. В 11:33 на место прибыл офицер полиции. Он увидел мужчину с винтовкой во дворе и по рации запросил разрешение на ликвидацию подозреваемого. Пока полицейский дожидался ответа, стрелок успел войти в западный коридор здания." цирк, блядь...

"полицейские не решались зайти в здание школы больше часа, хотя всё это время внутри продолжалась стрельба. Родителей, которые сами хотели зайти или требовали этого от полиции, заковывали в наручники" - с конями!..

Ответить
Развернуть ветку
Hagotireno

Но вы главное помните: оружие учителям давать ни в коем случае нельзя, защищать вас может только полиция.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Stravinsky

Как в сериале Хранители, когда коп ждал, пока ему пистолет разблокируют, а его в этот момент самого расстреляли из автомата

Ответить
Развернуть ветку
Арнольд Пушкин

Преступник цветной был, тут точно разрешение на отстрел нужно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null