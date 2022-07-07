Полицейский заметил стрелка из Увальде ещё до входа в школу и просил разрешение открыть огонь Статьи редакции
Согласно отчёту, оператор либо не услышал офицера, либо ответил слишком поздно — но тот обязан был принимать решение самостоятельно.
Центр повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов по быстрому реагированию (ALERRT) продолжает расследование массового убийства в начальной школе Увальде 25 мая. Согласно последнему отчёту, один из вооружённых полицейских, прибывших на место стрельбы, заметил преступника ещё перед входом в школу, но не смог предотвратить трагедию.
Согласно предыдущим данным Департамента общественной безопасности Техаса, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение о вооружённом человеке на территории школы. В 11:33 на место прибыл офицер полиции. Он увидел мужчину с винтовкой во дворе и по рации запросил разрешение на ликвидацию подозреваемого. Пока полицейский дожидался ответа, стрелок успел войти в западный коридор здания.
Только спустя почти час, в 12:21 по местному времени, между офицером и его начальником Питом Арредондо состоялся разговор о тактических вариантах и том, у кого есть ключи от помещений здания — в том случае, если преступник забаррикадировался внутри. Штурм начался примерно в 12:35, ещё примерно через 15 минут стрелка нейтрализовали.
Стрельба в техасской школе произошла 25 мая. Это cамая массовая по числу жертв стрельба в американском учебном заведении за 10 лет. Тогда погибли 19 детей и двое взрослых. Двое полицейских получили ранения. Стрелком оказался местный житель Сальвадор Рамос, купивший оружие сразу после 18-летия. Перед тем, как прийти в школу, он выстрелил в бабушку (она выжила). Рамос, судя по всему, действовал в одиночку. При задержании его убили.
Это не первое свидетельство ошибок правоохранительных органов Техаса в тот день: ранее Департамент общественной безопасности Техаса установил, что полицейские не решались зайти в здание школы больше часа, хотя всё это время внутри продолжалась стрельба. Родителей, которые сами хотели зайти или требовали этого от полиции, заковывали в наручники.
А если бы застрелил без аппрува, то в Техасе на следующий день были бы массовые протесты, что ребеночка убили жестокие полицейские
Когда убьют, тогда и приходите
Ну как инвалида колясочника с ножом застрелить, так это легко, а вооруженного психа надо подтверждение
В Техасе? Не было бы
Аппрув это что-то советское. Ещё скажи, были бы согласованные с местными властями массовые протесты.
Полицейский стреляет - недовольны
Полицейский не стреляет - недовольны
Потому что суть не в стрельбе, а в предотвращении / пресечении преступлений.
А полицецский либо стреляет невпопад, либо тупо стоит, когда надо.
Не каждый, конечно, но ругают-то таких.
С дивана в Барнауле таких ньюансов не видно.
да потому что игры надо запретить, тогда и стрельбы не будет , а то играют , а потом ...
а полицейских наоборот заставлять играть
Обчитаются википедии и коммитят друг друга в гитхаб
Детям запретить, а полицейским разрешить. Пусть полицаи по техасу как думгаи скачут.
И лгбт с абортами!
Блть, да они прикалываются что ли?
Полицейский юмор
Pigs as is
С такой полицией проще "народных дружинников" организовать...
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"Согласно предыдущим данным Департамента общественной безопасности Техаса, примерно в 11:30 в 911 поступило сообщение о вооружённом человеке на территории школы. В 11:33 на место прибыл офицер полиции. Он увидел мужчину с винтовкой во дворе и по рации запросил разрешение на ликвидацию подозреваемого. Пока полицейский дожидался ответа, стрелок успел войти в западный коридор здания." цирк, блядь...
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"полицейские не решались зайти в здание школы больше часа, хотя всё это время внутри продолжалась стрельба. Родителей, которые сами хотели зайти или требовали этого от полиции, заковывали в наручники" - с конями!..
Но вы главное помните: оружие учителям давать ни в коем случае нельзя, защищать вас может только полиция.
Как в сериале Хранители, когда коп ждал, пока ему пистолет разблокируют, а его в этот момент самого расстреляли из автомата
Преступник цветной был, тут точно разрешение на отстрел нужно