Они собирались устроить бой в костюмах, чтобы определить, кто из них настоящий супергерой.

Служба безопасности Египта арестовала четырёх организаторов «Хелуанской Битвы Бэтменов». В соцсетях они приглашали надеть костюмы, 13 августа собраться перед станцией метро в Хелуане, пригороде Большого Каира, и в ходе боя выяснить, кто из участников «настоящий Бэтмен», пишет Egypt Independent.

По мнению правоохранительных органов, подозреваемые воспользовались «значительным уровнем взаимодействия людей в социальных сетях» для организации мероприятия «с целью его использования для достижения финансовой выгоды за счёт привлечения рекламы».

Интернет 24 мая чемпиона Статьи редакции В Небраске прошла вторая ежегодная «битва Джошей». Предыдущий победитель — шестилетний Джош — защитил титул Мероприятие вызвало меньший ажиотаж, чем год назад, зато организаторам удалось собрать в четыре раза больше средств на благотворительность. Фото AP