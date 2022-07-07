В Египте арестовали организаторов «Хелуанской Битвы Бэтменов» Статьи редакции
Они собирались устроить бой в костюмах, чтобы определить, кто из них настоящий супергерой.
Служба безопасности Египта арестовала четырёх организаторов «Хелуанской Битвы Бэтменов». В соцсетях они приглашали надеть костюмы, 13 августа собраться перед станцией метро в Хелуане, пригороде Большого Каира, и в ходе боя выяснить, кто из участников «настоящий Бэтмен», пишет Egypt Independent.
По мнению правоохранительных органов, подозреваемые воспользовались «значительным уровнем взаимодействия людей в социальных сетях» для организации мероприятия «с целью его использования для достижения финансовой выгоды за счёт привлечения рекламы».
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И это состав преступления?
А то, вон про пивной путч слышал? Так же пойдут бухать после тусы и все, пизда законоизбранному правительству!
Я выезжаю в Хелуан доказать всем, кто настоящий Бэтмен
штошики едины и непобедимы
Битва Штошей
Это называется маркетинг, нет?
надеюсь прокуратору, фсб, фсо и прочие хуи на три буквы не возьмут на вооружение.