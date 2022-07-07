Новости

В Египте арестовали организаторов «Хелуанской Битвы Бэтменов» Статьи редакции

Они собирались устроить бой в костюмах, чтобы определить, кто из них настоящий супергерой.

Служба безопасности Египта арестовала четырёх организаторов «Хелуанской Битвы Бэтменов». В соцсетях они приглашали надеть костюмы, 13 августа собраться перед станцией метро в Хелуане, пригороде Большого Каира, и в ходе боя выяснить, кто из участников «настоящий Бэтмен», пишет Egypt Independent.

По мнению правоохранительных органов, подозреваемые воспользовались «значительным уровнем взаимодействия людей в социальных сетях» для организации мероприятия «с целью его использования для достижения финансовой выгоды за счёт привлечения рекламы».

Интернет
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Мероприятие вызвало меньший ажиотаж, чем год назад, зато организаторам удалось собрать в четыре раза больше средств на благотворительность.

Фото AP

#новости #египет #соцсети

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7 комментариев
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Болезненный Гоша
подозреваемые воспользовались «значительным уровнем взаимодействия людей в социальных сетях» для организации мероприятия «с целью его использования для достижения финансовой выгоды за счёт привлечения рекламы»

И это состав преступления?

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Северин

А то, вон про пивной путч слышал? Так же пойдут бухать после тусы и все, пизда законоизбранному правительству!

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Радикальный Кирилл
В соцсетях они приглашали надеть костюмы, 13 августа собраться перед станцией метро в Хелуане, пригороде Большого Каира, и в ходе боя выяснить, кто из участников «настоящий Бэтмен»

Я выезжаю в Хелуан доказать всем, кто настоящий Бэтмен

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Последовательный будильник

штошики едины и непобедимы

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Транспортный супер_стар

Битва Штошей

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Валихан Хасанов

Это называется маркетинг, нет?

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Ахтубинский Подводный Флот

надеюсь прокуратору, фсб, фсо и прочие хуи на три буквы не возьмут на вооружение.

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