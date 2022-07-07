В суде раскрылись формальные причины, по которым журналист получил такой статус.

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Интервью Екатерины Гордеевой Юрию Дудю

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Юрия Дудя к Министерству юстиции, признавшему его «СМИ-иностранным агентом», сообщает пресс-служба суда.

Журналист требовал признать незаконным то, что ему не прислали уведомление о включении в реестр Минюста. Представители Дудя также настаивали на незаконности присвоения статуса и оспаривали попадание в список ведомства.

При обновлении списков «СМИ-иноагентов» не указываются причины, по которым людей наделяют таким статусом. Зачастую основания выясняют во время судебных процессов. По данным «Интерфакса», на заседании сторона Дудя впервые рассказала, что его признали «иноагентом» за:

распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой и ведущим Александром Гордоном информации изданий The Insider и «Медузы» (судя по всему, имеется в виду отсутствие маркировки «СМИ-иноагентов»);



получение денег за рекламу на YouTube.

Это обычная монетизация от YouTube за рекламу, это сервисная функция, это не является уникальным. представитель Юрия Дудя на заседании, цитата по «Коммерсанту»

Юрия Дудя и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» 15 апреля. Сам The Insider и «Медуза» находятся в списке «СМИ-иноагентов» с июля 2021 года.