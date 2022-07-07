Юрия Дудя признали «иноагентом» за монетизацию на YouTube и отсутствие маркировок других «иноагентов» Статьи редакции
В суде раскрылись формальные причины, по которым журналист получил такой статус.
Лефортовский суд Москвы отклонил иск Юрия Дудя к Министерству юстиции, признавшему его «СМИ-иностранным агентом», сообщает пресс-служба суда.
Журналист требовал признать незаконным то, что ему не прислали уведомление о включении в реестр Минюста. Представители Дудя также настаивали на незаконности присвоения статуса и оспаривали попадание в список ведомства.
При обновлении списков «СМИ-иноагентов» не указываются причины, по которым людей наделяют таким статусом. Зачастую основания выясняют во время судебных процессов. По данным «Интерфакса», на заседании сторона Дудя впервые рассказала, что его признали «иноагентом» за:
- распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой и ведущим Александром Гордоном информации изданий The Insider и «Медузы» (судя по всему, имеется в виду отсутствие маркировки «СМИ-иноагентов»);
- получение денег за рекламу на YouTube.
Юрия Дудя и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» 15 апреля. Сам The Insider и «Медуза» находятся в списке «СМИ-иноагентов» с июля 2021 года.
Отчисления от Google (в том числе от принадлежащего ему YouTube) уже упоминались в ряде случаев как формальная причина признания «иноагентом». Например, такие доходы стали основанием для включения в реестр «Медиазоны».
Либералам надо не иногента выдавать, а витаминки, что мозг хотя бы чутка рос.
Лахте надо не 15р выдавать, а хуй за щеку, чтобы мышцы лица чутка росли.
Что такое Лахта? Какое то новое название Ватника?
Не делай вид, что не знаешь место своей работы
нихуя)))) у вас лахтовцев "Ватник" с большой буквы пишут
палишся
в среднем у каждого такие щеки
Глебу Демидову надо выдавать витаминки, что мозг хотя бы чутка рос.
"получение денег за рекламу на YouTube."
А госссми рф без монетизации на ютубе?
Даже если и получают - в тексте закона же формулировка «может быть признан», а не «автоматически признаётся» 💁♂️ добро пожаловать в мир избирательного применения норм
Госсми РФ там забанены давно уже наверняка)
А я ведь тоже получаю деньги с youtube,
Это что получается
Терпимо
"«Медуза» получила аналогичный статус неделю спустя" - в прошлом году ещё, а не неделю спустя
поправили
Молодой человек, монетизация - для кого надо монетизация
Ну-ка марш в инагенты!
Скоро будет так: знаешь английский - иногент
Получается таки все блогеры по решению суда должны быть «иноагентами», а не только Дудь
А почему тогда ксюша не иноагент? Монетизация там не меньше