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Юрия Дудя признали «иноагентом» за монетизацию на YouTube и отсутствие маркировок других «иноагентов» Статьи редакции

В суде раскрылись формальные причины, по которым журналист получил такой статус.

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Интервью Екатерины Гордеевой Юрию Дудю 

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Юрия Дудя к Министерству юстиции, признавшему его «СМИ-иностранным агентом», сообщает пресс-служба суда.

Журналист требовал признать незаконным то, что ему не прислали уведомление о включении в реестр Минюста. Представители Дудя также настаивали на незаконности присвоения статуса и оспаривали попадание в список ведомства.

При обновлении списков «СМИ-иноагентов» не указываются причины, по которым людей наделяют таким статусом. Зачастую основания выясняют во время судебных процессов. По данным «Интерфакса», на заседании сторона Дудя впервые рассказала, что его признали «иноагентом» за:

  • распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой и ведущим Александром Гордоном информации изданий The Insider и «Медузы» (судя по всему, имеется в виду отсутствие маркировки «СМИ-иноагентов»);
  • получение денег за рекламу на YouTube.

Это обычная монетизация от YouTube за рекламу, это сервисная функция, это не является уникальным.

представитель Юрия Дудя на заседании, цитата по «Коммерсанту»

Юрия Дудя и основателя The Insider Романа Доброхотова признали «иноагентами» 15 апреля. Сам The Insider и «Медуза» находятся в списке «СМИ-иноагентов» с июля 2021 года.

Отчисления от Google (в том числе от принадлежащего ему YouTube) уже упоминались в ряде случаев как формальная причина признания «иноагентом». Например, такие доходы стали основанием для включения в реестр «Медиазоны».

#новости #смииноагенты

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18 комментариев
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 Глеб Демидов

Либералам надо не иногента выдавать, а витаминки, что мозг хотя бы чутка рос.

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Yasos Biba

Лахте надо не 15р выдавать, а хуй за щеку, чтобы мышцы лица чутка росли.

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Глеб Демидов

Что такое Лахта? Какое то новое название Ватника?

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Yasos Biba

Не делай вид, что не знаешь место своей работы

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Дамбили Бамбас Бас Бас

нихуя)))) у вас лахтовцев "Ватник" с большой буквы пишут
палишся

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Дамбили Бамбас Бас Бас

в среднем у каждого такие щеки

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Александр Гонтарев

Глебу Демидову надо выдавать витаминки, что мозг хотя бы чутка рос.

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Генномодифицированный голуб

"получение денег за рекламу на YouTube."
А госссми рф без монетизации на ютубе?

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Трогательный корабль

Даже если и получают - в тексте закона же формулировка «может быть признан», а не «автоматически признаётся» 💁‍♂️ добро пожаловать в мир избирательного применения норм

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velvetdust

Госсми РФ там забанены давно уже наверняка)

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eroge3d

А я ведь тоже получаю деньги с youtube,
Это что получается

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Начальный инструмент

Терпимо

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Nai

"«Медуза» получила аналогичный статус неделю спустя" - в прошлом году ещё, а не неделю спустя

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Крутой рубин

поправили

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эти мягкие французские булки

Молодой человек, монетизация - для кого надо монетизация
Ну-ка марш в инагенты!

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Особенный яд

Скоро будет так: знаешь английский - иногент

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Молочный рубин

Получается таки все блогеры по решению суда должны быть «иноагентами», а не только Дудь

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имя мое и фамилия

А почему тогда ксюша не иноагент? Монетизация там не меньше

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