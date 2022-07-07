DW рассказала, как под видом новостей от имени зарубежных СМИ распространяют фейки про военные действия в Украине Статьи редакции
По мнению издания, за этим может стоять российская «фабрика троллей».
Немецкое издание Deutsche Welle обнаружило в соцсетях несколько фейковых новостей якобы от ведущих западных СМИ о вооружённом конфликте в Украине. В сюжетах продвигалась пророссийская позиция, а материалы распространялись под видом публикаций самой DW, американского телеканала CNN и британской «Би-би-си».
Например, под видом сообщения самой DW распространялся видеоролик об украинском беженце Петре Савченко, задержанном полицией в Германии. Согласно видео, Савченко несколько месяцев шантажировал женщин, угрожая опубликовать их обнажённые изображения, которые он тайно записал на скрытую камеру после встречи с ними в барах. В видео утверждается, что Савченко арестовали, готовятся вменить ему обвинения и угрожают тюремным сроком.
Однако DW отрицает факт публикации такой новости, отмечая, что видео хоть и стилизовано под редакционный формат, на самом деле в нём заметны много неточностей, в том числе в оформлении.
Более того, фактчекинг DW показал, что никакого Петра Савченко вовсе не существует — фото якобы преступника принадлежит жителю Севастополя с другим именем, который никогда не бывал в Германии. К тому же ни одно СМИ не сообщило о предполагаемом происшествии ни на немецком, ни на английском, ни на украинском языке, что нереально в таком случае.
Фейковый ролик DW посмотрели около тысячи человек, а вот видео об обстрелах в Краматорске якобы от «Би-би-си» увидели полмиллиона. Несмотря на то, что издание быстро выпустило опровержение, сообщение успело разлететься по сети: в течение нескольких часов фактчекеры нашли посты с роликом на немецком, английском, итальянском, испанском, каталонском, индийском и французском языках.
Для распространения фейков также создаются поддельные аккаунты СМИ в соцсетях. Например, якобы связанный с CNN профиль @cnnukr (уже удалён) публиковал твиты о бомбардировке киевского отеля, сопроводив сообщение фотографиями сербской гостиницы 2015 года.
Опрошенные DW эксперты предполагают, что за дезинформацией может стоять российское Агентство интернет-исследований (IRA), известное также как «фабрика троллей». Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью «фабрики», отрицает сообщения СМИ.
Такое чувство, будто на западе до недавнего времени вообще не знали о империи лжи и пропаганды, которую путин строил с самого начала своего правления.
Очень точное замечание. Я как-то учился на их курсах. Заметил, что у них какая-то своя особенная журналистская єтика, когда журналист с каждой новой историей будто впервьіе познает мир. То есть у них нет аксиом, типа "русские говорят, значит, врут" или "детей ебать нехорошо". Нет. Они каждьій раз начинают заново разбираться в теме, стараются бьіть нейтральньіми и дают возможность вьісказаться всем.
Так уже несколько лет этим занимаются
Если не десятков. Вне украинского контекста, понятно.
Быть того не может. Да и вообще на западе тоже самое все!!1