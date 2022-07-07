На фоне дефицита чипов «Сбер» начал «выковыривать» их из неактивированных карт, чтобы выпускать новые Статьи редакции
Это позволит банку сэкономить до миллиарда рублей в 2022 году.
- О решении проблемы с дефицитом чипов, которое придумал банк, рассказала на конференции Paymentsecurity online исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина.
- Дефицит возник после ухода Visa и Mastercard, клиенты «массово начали заказывать карты „Мир“». Для «реимплантации» используют только неактивированные карты. Например те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили после окончания срока действия, но не забрали, объяснила представитель «Сбера».
- Карты скапливаются в отделении, после инкассаторы везут их в центры эмиссии, там с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. После карты отвозят к производителю банковских карт, там достают чипы и вставляют их в новые карты, рассказала о безопасности процесса Маклашина.
- Решение позволит «Сбербанку» сэкономить 1 миллиард рублей в 2022 году, учитывая, что неактивированных карт — 375 тысяч в месяц, чип для одной карты стоит €5, а реимплантация — €1,3.
1330 просмотров
Дечипификация получаетца
Дечипизация
Дечипенддейлизация
хуй выговорил
Это если после вакцины чипы вытаскивать
Почему так не делали раньше?
Вот зашёл то же самое спросить. Заебали расходники из всего подряд делать.
Ношу одежду до тех пор, пока она не превращается в ничто. Я за ответственное потребление!
Летом вообще в один трусах ходить можно. Удобно.
Ведь в двух жарко
Именно.
Трудозатратно, наверное - дороже чем новые купить было
Написано, что новый чип стоит 5е, а выковыривать 1,3е.
Ну это сейчас, может раньше новый стоил меньше этого 1.3
Потому что новый сейчас в дефиците, а раньше не был?
Но миллиард рублей - это миллиард рублей.
АХАХ, на конференции. Лучше б вообще молчали и не позорились.
В будущем: "Здравствуйте. Мы решили проблему нехватки бумаги - будем брать туалетную прям из туалетов"
А в чём тут-то позор? Повторное использование так-то прогрессивная тема. Понятно, что повод к этому хероватый, но само решение вполне, ну и цифра экономии в масштабах Сбера получается вполне приличная.
Такое реализовать надо было очень давно. Плюс на конференциях обычно о другом говорят, ну там знаете, о Достижениях. А это так, долги прогуливающего студента. Вижу в этом только позор
новый чип дешевле выковыряного. просто купить их негде, но этого не признают никогда.
Если сравнивать новый и выковырянный, то новый, конечно, дешевле, т.к. помимо стоимости самого чипа работы по его выковыриванию тоже стоят денег. Но тут нюанс в том, что речь о чипах, которые раньше просто утилизировались. Они уже были оплачены в рамках других каких-то бюджетных статей, не использованы и теперь это мусор. И, вот, если взять их из мусора, то сами по себе они не стоят ничего и нужно оплатить только работу по выковыриванию, которую для этих чипов уже не нужно суммировать с исходной стоимостью самого чипа, которая уже была списана в убыток. Получается, что игра стоит свеч сама по себе, независимо от наличия или отсутствия поставок новых чипов. Просто дефицит подтолкнул посмотреть ещё и на этот источник, на который раньше благополучно забивали.
бизнесмен с вас так себе.
Аргументы будут, чем плохо повторное использование мусора?
Экологично
Не понял только, почему она называет это гениальным решением, еще наверно премию выпишет.
Еще одно доказательство того, что в банках работают не такие уж умные люди.
Ну, а че бы и нет. Не очень понимаю хейта. То что пластик по несколько раз из карточки используется это ок, а то что чип - не ок?
Ебать вы гении
Это че у меня чип Б/У чтоли в карточке будет???
Может еще и пластик переработанный??
Может еще и цифры используются такие же как у других???
Да. Те же десять цифр, что и у всех: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Проверяй.
Мой МИР уже не будет прежним.
Начинай жрать опарышей
Это сарказм был.
По аналогии «машина выехала из автоцентра и потеряла 30% стоимости как Б/У»
Туалетную бумагу тоже не смывайте, ее можно отстирать
Нужно возвращаться к истокам
Можно же ковидные заюзать
можно еще и пластик сделать неограниченным, а не гонять пенсов каждые пять лет новую карту делать.