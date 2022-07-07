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На фоне дефицита чипов «Сбер» начал «выковыривать» их из неактивированных карт, чтобы выпускать новые Статьи редакции

Это позволит банку сэкономить до миллиарда рублей в 2022 году.

  • О решении проблемы с дефицитом чипов, которое придумал банк, рассказала на конференции Paymentsecurity online исполнительный директор «Сбербанка» Ольга Маклашина.

Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты.

Ольга Маклашина, исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности «Сбера»
  • Дефицит возник после ухода Visa и Mastercard, клиенты «массово начали заказывать карты „Мир“». Для «реимплантации» используют только неактивированные карты. Например те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили после окончания срока действия, но не забрали, объяснила представитель «Сбера».
  • Карты скапливаются в отделении, после инкассаторы везут их в центры эмиссии, там с магнитной полосы и чипа удаляются все данные. После карты отвозят к производителю банковских карт, там достают чипы и вставляют их в новые карты, рассказала о безопасности процесса Маклашина.
  • Решение позволит «Сбербанку» сэкономить 1 миллиард рублей в 2022 году, учитывая, что неактивированных карт — 375 тысяч в месяц, чип для одной карты стоит €5, а реимплантация — €1,3.

#новости #сбер #санкции

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 Вячеслав

Дечипификация получаетца

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Антон Занудный

Дечипизация

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KZ Forever

Дечипенддейлизация

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Eraser

хуй выговорил

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Sail

Это если после вакцины чипы вытаскивать

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Крутой холод

Почему так не делали раньше?

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Дорогой дебаркадер

Вот зашёл то же самое спросить. Заебали расходники из всего подряд делать.

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Болезненный Гоша

Ношу одежду до тех пор, пока она не превращается в ничто. Я за ответственное потребление!

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Дорогой дебаркадер

Летом вообще в один трусах ходить можно. Удобно.

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Болезненный Гоша

Ведь в двух жарко

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Дорогой дебаркадер

Именно.

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Ученый паркур

Трудозатратно, наверное - дороже чем новые купить было

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Крутой холод

Написано, что новый чип стоит 5е, а выковыривать 1,3е.

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Senrigan

Ну это сейчас, может раньше новый стоил меньше этого 1.3

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Публичный дым

Потому что новый сейчас в дефиците, а раньше не был?

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Джо

Но миллиард рублей - это миллиард рублей.

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Eraser

АХАХ, на конференции. Лучше б вообще молчали и не позорились.
В будущем: "Здравствуйте. Мы решили проблему нехватки бумаги - будем брать туалетную прям из туалетов"

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Сосновый Лис

А в чём тут-то позор? Повторное использование так-то прогрессивная тема. Понятно, что повод к этому хероватый, но само решение вполне, ну и цифра экономии в масштабах Сбера получается вполне приличная.

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Eraser

Такое реализовать надо было очень давно. Плюс на конференциях обычно о другом говорят, ну там знаете, о Достижениях. А это так, долги прогуливающего студента. Вижу в этом только позор

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Юлиан Пфайзер

новый чип дешевле выковыряного. просто купить их негде, но этого не признают никогда.

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Сосновый Лис

Если сравнивать новый и выковырянный, то новый, конечно, дешевле, т.к. помимо стоимости самого чипа работы по его выковыриванию тоже стоят денег. Но тут нюанс в том, что речь о чипах, которые раньше просто утилизировались. Они уже были оплачены в рамках других каких-то бюджетных статей, не использованы и теперь это мусор. И, вот, если взять их из мусора, то сами по себе они не стоят ничего и нужно оплатить только работу по выковыриванию, которую для этих чипов уже не нужно суммировать с исходной стоимостью самого чипа, которая уже была списана в убыток. Получается, что игра стоит свеч сама по себе, независимо от наличия или отсутствия поставок новых чипов. Просто дефицит подтолкнул посмотреть ещё и на этот источник, на который раньше благополучно забивали.

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Юлиан Пфайзер

бизнесмен с вас так себе.

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Сосновый Лис

Аргументы будут, чем плохо повторное использование мусора?

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Ученый паркур
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Александр Прохоренко

Экологично

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luxury

Не понял только, почему она называет это гениальным решением, еще наверно премию выпишет.
Еще одно доказательство того, что в банках работают не такие уж умные люди.

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Егор Васильев

Ну, а че бы и нет. Не очень понимаю хейта. То что пластик по несколько раз из карточки используется это ок, а то что чип - не ок?

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Перспективный кофе

Ебать вы гении

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Тактический якорь

Это че у меня чип Б/У чтоли в карточке будет???

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Тактический якорь

Может еще и пластик переработанный??

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Тактический якорь

Может еще и цифры используются такие же как у других???

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Сосновый Лис

Да. Те же десять цифр, что и у всех: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Проверяй.

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Тактический якорь

Мой МИР уже не будет прежним.

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Крутой холод

Начинай жрать опарышей

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Сосновый Лис
Для «реимплантации» используют только неактивированные карты. Например те, что пользователи заказали в приложении или перевыпустили после окончания срока действия, но не забрали
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Тактический якорь

Это сарказм был.

По аналогии «машина выехала из автоцентра и потеряла 30% стоимости как Б/У»

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Долгий американец
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Арнольд Пушкин

Туалетную бумагу тоже не смывайте, ее можно отстирать

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Болезненный Гоша

Нужно возвращаться к истокам

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Офицерский череп

Можно же ковидные заюзать

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Полукровка

можно еще и пластик сделать неограниченным, а не гонять пенсов каждые пять лет новую карту делать.

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