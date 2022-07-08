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Вам какого ляха надо

В бывшего премьера Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили во время митинга. Его доставили в больницу «без признаков жизни» Статьи редакции

Подозреваемого задержали.

Синдзо Абэ на митинге. Фото Mami Ueda, Asahi Shimbun
  • Во время выступления на митинге в японском городе Нара совершили покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Мужчина подошёл сзади и дважды выстрелил ему в спину. После второго выстрела появилось большое количество белого дыма.
  • Абэ выступал на митинге в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии Японии. На 10 июля в стране назначены выборы в верхнюю палату парламента. Как отмечает Reuters, Абэ остался влиятельной политической фигурой даже несмотря на отставку в 2020 году. После покушения все предвыборные мероприятия приостановили.
  • 67-летнего Абэ доставили в больницу вертолётом. Спасатели заявили, что политик в этот момент не подавал «признаков жизни».
  • По словам действующего премьер-министра Фумио Кисиды, Абэ находится в критическом состоянии. По официальным данным, у бывшего главы правительства «остановка сердечно-лёгочной системы». По данным корреспондента «Би-би-си» из Токио, такое объяснение может означать, «что он мёртв, но это пока не подтверждено». AFP отмечает, что таким термином японцы обозначают клиническую смерть.
Видео, сделанное в момент покушения. Ролик опубликован The Asahi Shimbun
  • Подозреваемого в покушении задержали, его оружие конфисковали. Он использовал «самодельный» огнестрельный пистолет, отмечает NHK со ссылкой на источники. По данным местных СМИ, подозреваемым оказался местный житель Тецуя Ямагами. По разным источникам, ему от 41 до 42 лет.
Задержание подозреваемого в покушении. Фото Mami Ueda, Asahi Shimbun

#синдзоабе #новости

4591 просмотров
Материал дополнен редакцией
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58 комментариев
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 Лысина Арика

Нихуя, стрельба в Японии. Событие на уровне фантастики сегодня/

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Дешевый клуб

Там тоже есть свои радикалы

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22 комментария
ВTopHuk

Не тот дед

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Null Void

Опять.

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тулбар

А мне тут недавно втирали что если в Украине разрешат короткостволы то всем пизда. А тут вон оно как. Оружие запрещенно, а чувака подстрелили

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Комментарий удален модератором

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Inna-Roxy (16+)

Сумасшедший псих может появится вне зависимости от законов страны. Этот сделал самодельное оружие

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Нельсон Шмандела

Уход Джонсона, речь Путина, теперь это. На первый взгляд кажется, что эти события никак не связаны. На второй взгляд тоже.

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Интенсивный Мика

Но совпадение ли это?

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1 комментарий
Таможенный Валера

Ещё турбина Сименс для ТО СП-1, которое начнётся 11.07, застрявшая в Канаде.

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Программист на Си плюс плюс

А на третий?

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1 комментарий
ын кем чин

а если посмотреть под другим углом?

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1 комментарий
Занятый Абдужаббор

Всё переплетено, жопа и говно

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Таможенный Валера
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Burakku Soru

Вспомнил годную повесть Кэндзи Маруямы "Сердцебиение" про человека, готовящегося совершить покушение на неназванного политика.

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Dima Sergeyevich
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Strawman
ему от 41 до 42 лет

Мощный диапазон

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Ukraine

Одна из самых безопасных стран мира.

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Таможенный Валера

Ну у них нет огнестрела. Практически нет.
Мужик стрелял из самопала.

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2 комментария
Asari Matriarch

Выстрел в шею и в грудь слева. Надеюсь, Синдзо выживет, но шансы очень маленькие.

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ВTopHuk

Лента пишет:

Мужчина выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь

Задняя грудь 🤔

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4 комментария
Триада
Беззаботный и жизнерадостный ученик старшей школы, Шо Хазама кажется таким только на первый взгляд. На самом деле он является Акумэцу — таинственным сверхчеловеком в демонической маске, и занимается истреблением негодяев. Но не обычных громил в подворотнях, а настоящих злодеев — продажных политиков и коррумпированных чиновников, из-за которых страна погрязла в долгах. До начала «Инцидента» Шо лично встретился с премьер-министром Японии Мурасэ и предложил поддержать его реформу правительства. Акумэцу ясно дал понять премьер-министру, что его ждет, если реформа провалится.
Каждое убийство превращалось в эффектное шоу, отчего Акумэцу быстро завоевал популярность среди народа. Несмотря на такую поддержку, Акумэцу жестоко карает своих подражателей, особенно если их действия ведут к причинению вреда мирным гражданам. Его долгое время не могли арестовать, потому что у Шо было железное алиби — во время совершения убийств политиков он находился в школе. Кроме того, Акумэцу умирали после каждого убийства, а Шо, как ни странно, был жив и здоров.
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Затаившийся Банан
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Областной Никита

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Синдзо Абэ завалили, нахуя - не поняли

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Марта Сапожонкова

В Японии Абэ готовы простить многое, кроме назначения суги, которого считают самым худшим премьером за всю историю послевоенной Японии. Кстати это именно при нём произошёл случай с убийством иммиграционной службой задержанной девушки из Шри-Ланки.
https://rossaprimavera.ru/news/9cbf9057

Родственники погибшей женщины из Шри-Ланки…
Иск на 156 млн иен ($1,23 млн) подали против японского правительства родственники погибшей женщины…
rossaprimavera.ru
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aliftin

@Аниме репост.

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Занятый Абдужаббор

Тебя Вахтёр за такое забанит

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