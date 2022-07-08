В бывшего премьера Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили во время митинга. Его доставили в больницу «без признаков жизни» Статьи редакции
Подозреваемого задержали.
- Во время выступления на митинге в японском городе Нара совершили покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Мужчина подошёл сзади и дважды выстрелил ему в спину. После второго выстрела появилось большое количество белого дыма.
- Абэ выступал на митинге в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии Японии. На 10 июля в стране назначены выборы в верхнюю палату парламента. Как отмечает Reuters, Абэ остался влиятельной политической фигурой даже несмотря на отставку в 2020 году. После покушения все предвыборные мероприятия приостановили.
- 67-летнего Абэ доставили в больницу вертолётом. Спасатели заявили, что политик в этот момент не подавал «признаков жизни».
- По словам действующего премьер-министра Фумио Кисиды, Абэ находится в критическом состоянии. По официальным данным, у бывшего главы правительства «остановка сердечно-лёгочной системы». По данным корреспондента «Би-би-си» из Токио, такое объяснение может означать, «что он мёртв, но это пока не подтверждено». AFP отмечает, что таким термином японцы обозначают клиническую смерть.
- Подозреваемого в покушении задержали, его оружие конфисковали. Он использовал «самодельный» огнестрельный пистолет, отмечает NHK со ссылкой на источники. По данным местных СМИ, подозреваемым оказался местный житель Тецуя Ямагами. По разным источникам, ему от 41 до 42 лет.
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Материал дополнен редакцией
Нихуя, стрельба в Японии. Событие на уровне фантастики сегодня/
Там тоже есть свои радикалы
Не тот дед
Опять.
А мне тут недавно втирали что если в Украине разрешат короткостволы то всем пизда. А тут вон оно как. Оружие запрещенно, а чувака подстрелили
Комментарий удален модератором
Сумасшедший псих может появится вне зависимости от законов страны. Этот сделал самодельное оружие
Уход Джонсона, речь Путина, теперь это. На первый взгляд кажется, что эти события никак не связаны. На второй взгляд тоже.
Но совпадение ли это?
Ещё турбина Сименс для ТО СП-1, которое начнётся 11.07, застрявшая в Канаде.
А на третий?
а если посмотреть под другим углом?
Всё переплетено, жопа и говно
Вспомнил годную повесть Кэндзи Маруямы "Сердцебиение" про человека, готовящегося совершить покушение на неназванного политика.
Мощный диапазон
Одна из самых безопасных стран мира.
Ну у них нет огнестрела. Практически нет.
Мужик стрелял из самопала.
Выстрел в шею и в грудь слева. Надеюсь, Синдзо выживет, но шансы очень маленькие.
Лента пишет:Мужчина выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь
Задняя грудь 🤔
Каждое убийство превращалось в эффектное шоу, отчего Акумэцу быстро завоевал популярность среди народа. Несмотря на такую поддержку, Акумэцу жестоко карает своих подражателей, особенно если их действия ведут к причинению вреда мирным гражданам. Его долгое время не могли арестовать, потому что у Шо было железное алиби — во время совершения убийств политиков он находился в школе. Кроме того, Акумэцу умирали после каждого убийства, а Шо, как ни странно, был жив и здоров.
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Синдзо Абэ завалили, нахуя - не поняли
В Японии Абэ готовы простить многое, кроме назначения суги, которого считают самым худшим премьером за всю историю послевоенной Японии. Кстати это именно при нём произошёл случай с убийством иммиграционной службой задержанной девушки из Шри-Ланки.
https://rossaprimavera.ru/news/9cbf9057
@Аниме репост.
Тебя Вахтёр за такое забанит