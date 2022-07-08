Kyodo: главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Он заявил, что «никого никуда не приглашал» Статьи редакции
Представители западных стран бойкотируют российскую делегацию.
Традиционную групповую фотографию глав МИД G20 отложили, потому что представители США и других западных стран «избегают фотографироваться» с Лавровым, сообщает японское агентство Kyodo.
Лавров заявил ТАСС, что «никого не приглашал фотографироваться»: «И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия».
Очный Совет министров иностранных дел G20 открылся 7 июля на Бали, основные дискуссии пройдут на 8 июля. Сергей Лавров на одной из первых встреч сидел между главами МИД Саудовской Аравии и Мексики. Он провёл уже две встречи — с главами МИД Китая и Турции, а также планирует встретиться с коллегами из Индии, Мексики, Бразилии, Индонезии и Аргентины.
Австралия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея и Япония настаивали на исключении России из G20 из-за боевых действий в Украине. Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР заняли нейтральную полизию.
В первый вечер представители стран G7 отказались участвовать в приветственном ужине в знак протеста против приглашения российской делегации, отметила Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров «отсутствия бойкотирующих не заметил».
По данным Reuters, когда Лавров фотографировался вместе с министром иностранных дел Индонезии, в зале раздались крики «Когда вы остановите *****?!» и «Почему вы не остановите *****?!»
К нему уже даже павианы не приближаются
Лавров всех переиграл по методичке деда
вроде же саммит должен быть в ноябре?
А нефоткаться с Лавровым необходимо уже сейчас!
ну и хер на него
поссал не него ( в монитор)
сердце путина?
#сказочноебали Лаврова, ясно.