Представители западных стран бойкотируют российскую делегацию.

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Традиционную групповую фотографию глав МИД G20 отложили, потому что представители США и других западных стран «избегают фотографироваться» с Лавровым, сообщает японское агентство Kyodo.

Лавров заявил ТАСС, что «никого не приглашал фотографироваться»: «И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия».

Очный Совет министров иностранных дел G20 открылся 7 июля на Бали, основные дискуссии пройдут на 8 июля. Сергей Лавров на одной из первых встреч сидел между главами МИД Саудовской Аравии и Мексики. Он провёл уже две встречи — с главами МИД Китая и Турции, а также планирует встретиться с коллегами из Индии, Мексики, Бразилии, Индонезии и Аргентины.

Австралия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея и Япония настаивали на исключении России из G20 из-за боевых действий в Украине. Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР заняли нейтральную полизию.

В первый вечер представители стран G7 отказались участвовать в приветственном ужине в знак протеста против приглашения российской делегации, отметила Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров «отсутствия бойкотирующих не заметил».