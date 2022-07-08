В Японии ввели уголовную ответственность за кибербуллинг после смерти телезвезды. За это теперь грозит до года тюрьмы Статьи редакции
В течение трёх лет после принятия закона будут проверять, не нарушает ли он свободу слова.
В Японии приняли закон, предусматривающий наказание тюремным заключением сроком до года за кибербуллинг. Обвиняемому в онлайн-оскорблениях также грозит штраф до 2,2 тысяч долларов. Ранее это каралось не более чем 30 сутками административного ареста и штрафом около 70 долларов. Срок давности правонарушения составлял один год, а теперь — три.
Всё это стало следствием громкой истории Ханы Кимуры, 22-летней профессиональной рестлерши и участницы популярного в Японии реалити-шоу Netflix «Дом с террасой». Девушка, как полагает следствие, покончила жизнь самоубийством в мае 2020 года после того, как получила шквал ненавистных сообщений в соцсетях.
После трагедии двух мужчин признали виновных в том, что они публиковали оскорбления в адрес звезды реалити-шоу незадолго до её гибели — каждому из них выписали штраф в размере 9 тысяч иен (около 66 долларов по нынешнему курсу). Однако многие японцы посчитали такое наказание слишком мягким, их недовольство стало толчком к внесению изменений в законодательство.
Закон ещё могут изменить. Дело в том, что его принятие блокировала главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, утверждая, что инициатива может подавить законную критику политиков и государственных служащих. В итоге закон приняли с дополнительным положением, предусматривающим, что в течение трёх лет его могут пересмотреть.
Это Ивлеева?
Ивля Сан
пипец, реально первое впечатление было, такой коммент испортил, зараза. :)
каноничные снежинки с розовыми волосами
Чувства каждого человека нужно уважать. Пошел нахуй.
Так же японцы, лес самоубийц всё еще существует. Кринж.
Какая разница как люди выпиливаются, если так построено общество. Ну закроют они эту чащу со всех сторон, будут с крыш прыгать.
У крыш, с которых популярно прыгать, ставят либо барьеры, либо внизу специальные сеточки, которые ловят пролетающих суицидников, всё продумано.
При чем тут лес самоубийц?
Проблемы японского человека
Ну то есть, наверное она эти сообщения действительно ненавидела, но наверное автор пытался сказать, что эти сообщения были полны ненависти, а не она их ненавидела =)
В Японии проблема травли через письма и интернет заметна уже очень давно. Ещё Анно Хидэаки, режиссёр Евангелиона, в 1995-1996 году получал лично и для студии Gainax огромное количество угроз. В End of Evangelion 1997 года он даже показывал их часть. Студия Kyoto Animaion, один из корпусов которой был подожжён в 2019 году, тоже постоянно получает подобные сообщения. А имиджборды, которые возникли именно в Японии, ещё лет 7 назад показывались в медиа в основном как разливной источник бутилированной ненависти и вербальной агрессии. И японцам на удивление нормально писать в повелительном наклонении, например, «умри» или «сдохни».
У японцев принято весьма сильно держаться за социальные нормы и рамки приличия, которые не всегда являются… реалистичными и разумными. Это способствует очень разным видам травли, потому что негативные эмоции надо как-то и на кого-то сливать. Травят японцы своих одноклассников, более низких по рангу коллег, чем-то в лице общества провинившихся известных персон. Кто-то покидает школу или меняет карьеру. А кто-то, как Хана Кимура, уходит из жизни.
Её случай вызвал реакцию, но это всего лишь вершина очень, очень большого айсберга. Надеюсь, что Япония постарается выработать механизмы для того, чтобы травить других людей было сложнее, а то и вовсе недостойно.