В течение трёх лет после принятия закона будут проверять, не нарушает ли он свободу слова.

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Хана Кимура, Getty Images

В Японии приняли закон, предусматривающий наказание тюремным заключением сроком до года за кибербуллинг. Обвиняемому в онлайн-оскорблениях также грозит штраф до 2,2 тысяч долларов. Ранее это каралось не более чем 30 сутками административного ареста и штрафом около 70 долларов. Срок давности правонарушения составлял один год, а теперь — три.

Всё это стало следствием громкой истории Ханы Кимуры, 22-летней профессиональной рестлерши и участницы популярного в Японии реалити-шоу Netflix «Дом с террасой». Девушка, как полагает следствие, покончила жизнь самоубийством в мае 2020 года после того, как получила шквал ненавистных сообщений в соцсетях.

Интернет Алексей Боржонов 27.05.2020 травле Статьи редакции Рестлерша из Японии жаловалась на кибербуллинг, а потом совершила самоубийство. Теперь власти пересмотрят закон о Хане Кимуре было 22 года. Хана Кимура Фото @hanadayo0903, твиттер

После трагедии двух мужчин признали виновных в том, что они публиковали оскорбления в адрес звезды реалити-шоу незадолго до её гибели — каждому из них выписали штраф в размере 9 тысяч иен (около 66 долларов по нынешнему курсу). Однако многие японцы посчитали такое наказание слишком мягким, их недовольство стало толчком к внесению изменений в законодательство.