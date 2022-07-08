Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения Статьи редакции
Медики не смогли спасти политика после выстрелов в спину на митинге.
О смерти бывшего премьер-министра Японии, в которого дважды выстрелили на митинге, сообщает японское издание Kyodo. Это подтверждает телекомпания NHK.
67-летний Синдзо Абэ умер в больнице Университета префектуры Нара, куда его доставили на вертолёте с места, где проводился предвыборный митинг. Бывший премьер выступал на мероприятии ради поддержки кандидата от либерально-демократической партии перед выборами, которые запланированы на 10 июля.
Подозреваемого задержали сразу после нападения. Им оказался местный житель и бывший моряк Сил самообороны Японии. Мужчина объяснил поступок недовольством политикой Абэ, отмечала NHK со ссылкой на полицию.
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Опять не тот дед
Теперь тот дед за сегодня несколько чемоданов заполнил, наверное
Тот без бронежилета даже посрать не пойдет.
Тот по митингам не шастает )
не тот бывший премьер?
F
Был ярким антикомми
Делал много, чтобы заключить наконец мирный договор с РФ со времен ВОВ, как этого хотел и делал ещё его батя. В целом был настроен хорошо к РФ
F
В целом нет, с Абэ ассоциируют рост национализма и милитаризма в Японии.
В следующий раз закрепляйте новость на главной в одном случае: если умрёт тот самый.
Если умрёт тот самый, то залпы будут слышны на улице. Залпы пердаков и фейерверков.
обсмотрятся своего аниме и стреляют людям в спины
Жалко за деда конечно. Всю мою жизнь я его вижу при новостях про Японию, в теперь уходит эпоха/
Жалко. Сколько раз его не видел, всегда был довольно веселым, даже несмотря на свой возраст.
Спи спокійно, самурай🇯🇵
@Камаробат где там стих, типа не знаю как у них в Японии? )
Я не знаю как у вас
А у нас в Японии
Бывшего премьера застрелили
Но зачем и почему - мы пока не поняли
Было в предыдущем посте, не люблю повторяться
Это прям грустно.
F
67 лет... такой молодой
На самом деле безумно жаль, что это случилось в такой мирной и доброй стране как Япония
Один бесполезный факт в коменты: в 1984 во время произнесения торжественной речи был ранен тогдашний президент Франции Карно. На него напал чел с ножом. После смерти Карно в больнице от артериального кровотечения, французский хирург Каррель, которого потрясла эта смерть, придумал как сшивать кровеносные сосуды.
Не благодарите.
1894 г
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彼の骨への平和
Ась?
Зачем убивать бывших?
Он в очередном электоральном цикле участвовал сейчас.
Спорные решения он принимал, но это жесть конечно. Ни один лидер в демократических странах не должен так заканчивать, думаю. Рип.
Назовите мне такую демократическую страну, где одна и та же партия находится у власти 70 лет подряд?
F
Главное чтобы не нашли северокорейский/китайский след
Не того убили, не того...
Жириновский умер. Теперь этот. А ведь оба из либерально демократической партии.
Зачем убивать бывших политиков?
У него вес/медийность, вот на митинге продвигал кого-то другого
Особого смысла наверное немного, да
У убийцы наверняка сильные беды с башкой / будет какой-нибудь крайне отбитый мотив без логики
Возможно годами на него смотрел по телеку и думал, что он виноват во всех его проблемах
Вы же знаете, что он был русофобом, да?
ну филом же а не фобом
Хз. К нам приезжал, год России в Японии пару лет назад делал. В жопу не целовал, конечно, когда напряжёнка из-за курил возникала.
Ты хуйню несешь, да?
Мы с русофобом уже 20 лет живем, и ничего.
Кто шарит за японскую политику - у него были враги и какая вообще могла быть мотивация?
Я не то чтобы шарю, но моя версия это просто обыкновенный псих. Типа годами на него смотрел по телеку и думал, что он виноват в его проблемах,соорудил самопальную пушку и вперед
Скорее всего политика не "японская", а китайская...
якудза
У меня есть японские друзья, все как один говорят, что это было связано с назначением суги своим преемником.
Так плохо в Японии живётся, что устраивают покушения?
Долбоебы есть везде, при чем тут плохо живется
Почалось
Приятно, когда в стране чтят политические традиции!
Оружие из какого-то Fallout напоминает