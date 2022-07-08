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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения Статьи редакции

Медики не смогли спасти политика после выстрелов в спину на митинге.

Фото Kyodo

О смерти бывшего премьер-министра Японии, в которого дважды выстрелили на митинге, сообщает японское издание Kyodo. Это подтверждает телекомпания NHK.

67-летний Синдзо Абэ умер в больнице Университета префектуры Нара, куда его доставили на вертолёте с места, где проводился предвыборный митинг. Бывший премьер выступал на мероприятии ради поддержки кандидата от либерально-демократической партии перед выборами, которые запланированы на 10 июля.

Подозреваемого задержали сразу после нападения. Им оказался местный житель и бывший моряк Сил самообороны Японии. Мужчина объяснил поступок недовольством политикой Абэ, отмечала NHK со ссылкой на полицию.

Новости
Вам какого ляха надо
В бывшего премьера Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили во время митинга. Его доставили в больницу «без признаков жизни» Статьи редакции

Подозреваемого задержали.

Задержание подозреваемого в покушении. Фото Mami Ueda, Asahi Shimbun

#новости #синдзоабэ #япония

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78 комментариев
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Удачный пистолет

Опять не тот дед

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Дмитрий Царь

Теперь тот дед за сегодня несколько чемоданов заполнил, наверное

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1 комментарий
Stray

Тот без бронежилета даже посрать не пойдет.

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2 комментария
Встречный микроскоп

Тот по митингам не шастает )

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Yadra Balmo

не тот бывший премьер?

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evil sable

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Рыночный Кирилл

Был ярким антикомми
Делал много, чтобы заключить наконец мирный договор с РФ со времен ВОВ, как этого хотел и делал ещё его батя. В целом был настроен хорошо к РФ

F

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Ugly Rockstar

В целом нет, с Абэ ассоциируют рост национализма и милитаризма в Японии.

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1 комментарий
Панорама

В следующий раз закрепляйте новость на главной в одном случае: если умрёт тот самый.

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Григорий Охтин против ху...

Если умрёт тот самый, то залпы будут слышны на улице. Залпы пердаков и фейерверков.

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5 комментариев
Человек кусает собаку

обсмотрятся своего аниме и стреляют людям в спины

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khun pi
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1 комментарий
Лысина Арика

Жалко за деда конечно. Всю мою жизнь я его вижу при новостях про Японию, в теперь уходит эпоха/

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Строгий корабль
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Skaor

Жалко. Сколько раз его не видел, всегда был довольно веселым, даже несмотря на свой возраст.

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Направленный меч

Спи спокійно, самурай🇯🇵

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Встречный микроскоп

@Камаробат где там стих, типа не знаю как у них в Японии? )

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Этнический микрофон

Я не знаю как у вас
А у нас в Японии
Бывшего премьера застрелили
Но зачем и почему - мы пока не поняли

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8 комментариев
Областной Никита

Было в предыдущем посте, не люблю повторяться

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aliftin

Это прям грустно.

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Потребительский Петя

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YDenis

67 лет... такой молодой

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Yggdrasil

На самом деле безумно жаль, что это случилось в такой мирной и доброй стране как Япония

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чай на столе

Один бесполезный факт в коменты: в 1984 во время произнесения торжественной речи был ранен тогдашний президент Франции Карно. На него напал чел с ножом. После смерти Карно в больнице от артериального кровотечения, французский хирург Каррель, которого потрясла эта смерть, придумал как сшивать кровеносные сосуды.

Не благодарите.

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Elena

1894 г

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1 комментарий
Этнический микрофон

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🔴⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜

彼の骨への平和

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Областной Никита

Ась?

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2 комментария
Патриотический калькулятор

Зачем убивать бывших?

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Антон Занудный

Он в очередном электоральном цикле участвовал сейчас.

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Nie Nie

Спорные решения он принимал, но это жесть конечно. Ни один лидер в демократических странах не должен так заканчивать, думаю. Рип.

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Марта Сапожонкова

Назовите мне такую демократическую страну, где одна и та же партия находится у власти 70 лет подряд?

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2 комментария
Географический Слава

F

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Amaze Zett

Главное чтобы не нашли северокорейский/китайский след

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jason

Не того убили, не того...

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Сапфир Жутко

Жириновский умер. Теперь этот. А ведь оба из либерально демократической партии.

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Dan

Зачем убивать бывших политиков?

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Матвей Коновалов

У него вес/медийность, вот на митинге продвигал кого-то другого

Особого смысла наверное немного, да
У убийцы наверняка сильные беды с башкой / будет какой-нибудь крайне отбитый мотив без логики

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Inna-Roxy (16+)

Возможно годами на него смотрел по телеку и думал, что он виноват во всех его проблемах

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1 комментарий
iFlow Games

Вы же знаете, что он был русофобом, да?

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Джон Джонович

ну филом же а не фобом

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Ilya Sharkov

Хз. К нам приезжал, год России в Японии пару лет назад делал. В жопу не целовал, конечно, когда напряжёнка из-за курил возникала.
Ты хуйню несешь, да?

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1 комментарий
Double time

Мы с русофобом уже 20 лет живем, и ничего.

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Алеша

Кто шарит за японскую политику - у него были враги и какая вообще могла быть мотивация?

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Inna-Roxy (16+)

Я не то чтобы шарю, но моя версия это просто обыкновенный псих. Типа годами на него смотрел по телеку и думал, что он виноват в его проблемах,соорудил самопальную пушку и вперед

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Andrei Myagkov

Скорее всего политика не "японская", а китайская...

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luxury

якудза

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Марта Сапожонкова

У меня есть японские друзья, все как один говорят, что это было связано с назначением суги своим преемником.

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Crassius Curio

Так плохо в Японии живётся, что устраивают покушения?

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max payne

Долбоебы есть везде, при чем тут плохо живется

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Ukraine

Почалось

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Arseny Shubin

Приятно, когда в стране чтят политические традиции!

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Лена Головач
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Arman Adabi

Оружие из какого-то Fallout напоминает

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