Медики не смогли спасти политика после выстрелов в спину на митинге.

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О смерти бывшего премьер-министра Японии, в которого дважды выстрелили на митинге, сообщает японское издание Kyodo. Это подтверждает телекомпания NHK.

67-летний Синдзо Абэ умер в больнице Университета префектуры Нара, куда его доставили на вертолёте с места, где проводился предвыборный митинг. Бывший премьер выступал на мероприятии ради поддержки кандидата от либерально-демократической партии перед выборами, которые запланированы на 10 июля.

Подозреваемого задержали сразу после нападения. Им оказался местный житель и бывший моряк Сил самообороны Японии. Мужчина объяснил поступок недовольством политикой Абэ, отмечала NHK со ссылкой на полицию.