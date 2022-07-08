NASA обвинило Россию в использовании МКС в политических целях. Рогозин предложил «либо крестик снять, либо трусы надеть» Статьи редакции
Ведомство осудило фото российских космонавтов с флагами ДНР и ЛНР.
NASA осудило действия трёх российских космонавтов, которые сделали фото с флагами ДНР и ЛНР на МКС, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление NASA.
4 июля российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков сделали фото с флагами самопровозглашенных республик на МКС, объяснив это празднованием взятия контроля российских военных над Лисичанском. В Роскосмосе назвали это «днем освобождения, который нужно праздновать как на Земле, так и в космосе».
В заявлении NASA говорится, что «поддержка войны против Украины в корне несовместима с функцией станции», которая создана для развития технологий в мирных целях. В NASA добавили, что сотрудничество в космическом пространстве с Россией обязано продолжаться, несмотря на действия российской стороны.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале прокомментировал заявление NASA.
Блять, это не космонавты, это позорище ебаное.
Всегда были последние лет 10
покажи мне что в России не ебаное позорище
Сколько там ещё летать МКС по плану?
Какой русский космос?
Какой же дебил рогозин и эти космонавты с флагами. Даже слов нет
Не удивлюсь, если они начнут переборки в американский сектор обоссывать.
Но, как обычно, со своей стороны
Че на санкции «незаконные» разнылся, они же нам на пользу?
космонавты тоже долбоебы !......как ? они так умудрились