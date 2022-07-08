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NASA обвинило Россию в использовании МКС в политических целях. Рогозин предложил «либо крестик снять, либо трусы надеть» Статьи редакции

Ведомство осудило фото российских космонавтов с флагами ДНР и ЛНР.

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Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с флагом ЛНР. Фото Роскосмоса. 

NASA осудило действия трёх российских космонавтов, которые сделали фото с флагами ДНР и ЛНР на МКС, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление NASA.

4 июля российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков сделали фото с флагами самопровозглашенных республик на МКС, объяснив это празднованием взятия контроля российских военных над Лисичанском. В Роскосмосе назвали это «днем освобождения, который нужно праздновать как на Земле, так и в космосе».

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с флагом ДНР. Фото Роскосмос.

В заявлении NASA говорится, что «поддержка войны против Украины в корне несовместима с функцией станции», которая создана для развития технологий в мирных целях. В NASA добавили, что сотрудничество в космическом пространстве с Россией обязано продолжаться, несмотря на действия российской стороны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале прокомментировал заявление NASA.

Нашим американским партнерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Именно они политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип «Космос вне политики», лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос — колыбель мировой космонавтики. И не надо на нас шикать и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте всё, что считаем нужным и полезным. А западным партнёрам советую отменить свои дурацкие санкции, если хотят нормализации профессиональных отношений.

Дмитрий Рогозин

#новости #рогозин #nasa #роскосмос

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12 комментариев
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 Уютный Багажник

Блять, это не космонавты, это позорище ебаное.

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Jerod alp

Всегда были последние лет 10

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Виталя Вентилятор

покажи мне что в России не ебаное позорище

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Jerod alp

Сколько там ещё летать МКС по плану?

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Этнический микрофон
странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года
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Соросята спасают Темнова

Какой русский космос?

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Не говорить

Какой же дебил рогозин и эти космонавты с флагами. Даже слов нет

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из песни слов не выкинешь
Будем делать на российском сегменте всё, что считаем нужным и полезным.

Не удивлюсь, если они начнут переборки в американский сектор обоссывать.

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Игорь Херник

Но, как обычно, со своей стороны

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Удачный пистолет

Че на санкции «незаконные» разнылся, они же нам на пользу?

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Szabo Geza

космонавты тоже долбоебы !......как ? они так умудрились

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Классический Слава
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