Нашим американским партнерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Именно они политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип «Космос вне политики», лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос — колыбель мировой космонавтики. И не надо на нас шикать и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте всё, что считаем нужным и полезным. А западным партнёрам советую отменить свои дурацкие санкции, если хотят нормализации профессиональных отношений.