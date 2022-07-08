Дело завели из-за спора о конкурсе детских рисунков во время заседания совета депутатов.

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Фото из твиттера Горинова

Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Такой срок и запрашивал прокурор, передаёт «Медиазона».

По данным следствия, на одном из заседаний совета депутатов Красносельского района Горинов допустил высказывания, «содержащие не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ». На этом собрании мужчина спорил с коллегой о проведении конкурса детских рисунков: по мнению депутата, такой конкурс будет неуместным во время военных действий, когда в Украине «каждый день гибнут дети». «Спецоперацию» он называл «войной».

Горинова поддержала депутат Елена Котёночкина, которая позже тоже стала фигуранткой уголовного дела. Она уехала из России. Свидетелем выступал политик Илья Яшин. Расследование дела Горинова заняло у Следственного комитета пять дней.

Пристав пытается закрыть плакат, с которым депутат пришёл на заседание. Фото Александры Астаховой, «Медиазона»

Обвинение запросило для Горинова семь лет колонии колонии. Суд признал его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти (п.п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по таким обвинениям — десять лет колонии. Судья посчитала, что Горинов совершил тяжкое преступление, и его исправление невозможно без лишения свободы, поэтому удовлетворила требования прокурора.