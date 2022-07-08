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Московского мундепа Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии за распространение «фейков» о российской армии Статьи редакции

Дело завели из-за спора о конкурсе детских рисунков во время заседания совета депутатов.

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Фото из твиттера Горинова 

Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Такой срок и запрашивал прокурор, передаёт «Медиазона».

По данным следствия, на одном из заседаний совета депутатов Красносельского района Горинов допустил высказывания, «содержащие не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ». На этом собрании мужчина спорил с коллегой о проведении конкурса детских рисунков: по мнению депутата, такой конкурс будет неуместным во время военных действий, когда в Украине «каждый день гибнут дети». «Спецоперацию» он называл «войной».

Горинова поддержала депутат Елена Котёночкина, которая позже тоже стала фигуранткой уголовного дела. Она уехала из России. Свидетелем выступал политик Илья Яшин. Расследование дела Горинова заняло у Следственного комитета пять дней.

Пристав пытается закрыть плакат, с которым депутат пришёл на заседание. Фото Александры Астаховой, «Медиазона»

Обвинение запросило для Горинова семь лет колонии колонии. Суд признал его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти (п.п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по таким обвинениям — десять лет колонии. Судья посчитала, что Горинов совершил тяжкое преступление, и его исправление невозможно без лишения свободы, поэтому удовлетворила требования прокурора.

Перед оглашением приговора слушатели аплодировали депутату стоя. Приставы вывели всех из зала суда за «нарушение порядка». Остались только родственники Горинова и пресса.

#новости #суды

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88 комментариев
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 Несподросштрейк

Никого не оскорбил, ничего не украл, никого не убил. Назвал войну - войной. 7 лет. Невообразимый пиздец.

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Dan

А Навального на 9 лет после попытки его отравления?

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3 комментария
Senya

пиздец

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tuorqai

как там пломбир на вкус, кто пробовал? уже охуенный должен быть

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Соросята спасают Темнова

Кстати, американский. Привезён в 30-х Микояном из сша, делают на американском оборудовании по их рецептуру

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Предварительный Пук

рано ещё

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Перша приватна цвяхарня

С одной стороны посадили за фейки, это плохо.

С другой посадили депутата, это хорошо.

Я запутался

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Arugin

Почему депутата — это хорошо? Это муниципальный депутат, это единственный уровень на который можно было действительно избраться и что-то делать до 2020 года.

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Некачественный русский, 2 из 5

Это муниципальный депутат, власти никакой у них по сути, зарплаты даже нет если память не изменяет, так что туда-то как раз дофига оппозиционеров пролезло через УГ.

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С-пивком-потянет Русский

Бля, ну ты же умнее.
Ты зачем такое несешь?

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1 комментарий
Либеральный турник

Илья Яшин: Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 — 27 июля 2021).
Провластным назовёшь его?
https://t.me/yashin_russia/443

Илья Яшин
Очевидно, что такое наглое и демонстративно незаконное задержание — это очередной намек.

Типа: «Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?»

Повторю еще раз.

Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны.
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tuorqai

депутаты это лучшие люди страны, которые представляют в том числе твои интересы. это те люди, которым ты доверил творить законы.

но это про нормальную страну.

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darkAlert

Сука у меня разрыв шаблона:
"...с отягчающими обстоятельствами - по версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору, с использованием служебного положения и по мотивам ненависти или вражды."

Т.е. ты такой Я ЗА МИР ПРОТИВ ВОЙНЫ!!! Тебе такие гебня - АХ ТЫ СУКА НЕНАВИСТЬ И ВРАЖДУ РАЗЖИГАЕШЬ

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Либеральный турник

А что не так?

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2 комментария
Соросята спасают Темнова

Это какой то ад. Ещё какому то Парню на днях дали два условно за сорванную с машины Z

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XTheme

Там не простая машина была, если не ошибаюсь, а полицеская

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2 комментария
Тимурчик

Я бы на месте россиян вышел сегодня с фонариками на протест, каждый в свой двор. Это не призыв (а то ещё ракета прилетит).

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Грустная Псина

С фонариками молотова.

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Не говорить

ну можно с балкона

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Паляниця

а я бы кстати призывал, мне на ракету похуй, уже прилетела - дома нету

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Преступный Влад

Ебануться...

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Некачественный русский, 2 из 5

И это ещё новая статья за измену родине не подъехала, там потолок - 20 лет.
7 - это дохрена на самом деле.

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Sergei Timofeyev

Ведь всё делают для того, чтобы не повадно было!

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Arugin

Знаменитая судья мендлееева. У новой газеты очень много интересных статей про нее.

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Alexander the Nth

У меня такие новости уже только омерзение вызывают к российскому обществу. Уже никакого возмущения не осталось. Сидят себе каждый в своей норке, тихонечко. Главное - не высовываться.

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Философский волк

Ну вот он высказался. Легче тебе стало? А ему?

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11 комментариев
Nestor

Замерла толпа на полдыхании. Голубь под крышей крылами бьет - слышно. Год на дворе - одна тысяча девятьсот тридцать седьмой. Заморозило зал. В ледяные глыбы толпу обратило. Оцепенели разом все. (с)

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Механический холод

Странно, что в комментах не отметился вчерашний чухан, который кричал, что Россия самая свободная страна и граждане вольны высказывать все что хотят

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Dan

Ну так по закону же..

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1 комментарий
Либеральный турник

Питница жеж

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Драгтеатр

Этого в Украину первым поездом, потом вернут.

Одно из ярчайших фото, думаю войдет в историю

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Либеральный турник

Надпись на бронежилете облупилась, охраняя его носителя, а он руками прячет текст манифеста миру за пуленепробиваемым стеклом от камер. Вояка прям вояка!

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iollk
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3 комментария
Классический Слава
Московского мундепа

Мундепа смешное слово
но ситуация страшная

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Игорь Херник

Слово из мунспика

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Рабочий Никита

ещё фильм был такой «Тайна Мундепа»

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Хлопак

ебаныйстыд

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Ded not dead

пиздец конечно. да, каюсь, были надежды что в рф есть больше благоразумных людей, но походу глупые. сейчас только одна ассоциация - с очень сильно перетянутой пружиной, которую еще больше затягивают. взрыв неизбежен, но чем дольше он откладывается - на годы, мб десятилетия, тем сильнее в итоге ебанет.
так-то все этапы пройдены: книги уже сжигают, несогласных на кичу. хз что еще осталось неисполненного из заветов алоизыча. разве что мыло еще из украинцев не варят (

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Глубокий кавалер

взрыв будет когда большинству людей будет нечего жрать и негде работать. На нашем веку такое вряд ли случиться. Нефтяных деняк для поддержки искусственной жизни страны надолго хватит даже с учётом войны

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Ахтубинский Подводный Флот

это пиздец

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Иван Семериков

Позор. Ебаный позор.

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Pavel White

Пидарасы, зла не хватает, горите в аду ебаные мрази

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Станцiя Метро Арсенальна

С одной стороны нормального человека посадили - ну дичь какая-то. С другой (да, есть другая которая не понравится россиянам), для мира это хорошо. Российское общество это как прыщ который не перехватили в начале воспаления (читай протесты когда еще можно было), теперь же только через противный гной. Теперь должна происходить невообразимая дичь, пиздец, Содом и Гоморра чтобы говнопроект под названием "РФ" развалился к хуям и образовались нормальные государства. (Сценарий Северной Кореи не рассматриваю ввиду огромной территории.)

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Драгтеатр

Ты может и прав, но не вовремя говоришь. Было бы больше таких как он, войны бы не было

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1 комментарий
Чатланин

когда мы дно увидим?

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Edward Cantor Dean

когда внутренних врагов станет настолько много, что чтоб разгрузить судебную систему будут созданы выездные суды - тройки.

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Не говорить

мне кажется уже дно, но они все равно смогут найти способ как упасть еще ниже

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1 комментарий
Предварительный Пук

работай конечностями, не забывай про кессонную болезнь

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Yggdrasil

Ментов за такую реакцию тоже посадят. Уж слишком хорошо читается их ахуй

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Pavel Pavel 7

Я только похуй вижу

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1 комментарий
Гражданин концлагеря Путлера

что творят мрази в форме...

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Антон Занудный

И тут тоже оставлю. Используйте с умом.

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Pavel Pavel 7

Уверенная победа режима. Яшин следующий.

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meow

Ну пошлём лучи поддержки через интранет, чё мы ещё можем)

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Exorcist

зиг хай

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Предварительный Пук

такого нужно как можно больше.
потом ещё один Высоцкий спустя 20 лет пропоёт про баньку по-чёрному

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Jefftukang Jeff

виновным в публичном распространении.
публичном ???

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Alexander D

Первый пошел
Показательная казнь и чрезмерный срок за то что посмел высказаться, таких будут единицы, зато остальным наука. Так оно и работает.

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Либеральный турник

К сожалению: не первый.

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Eugene K

Оппозиция на россии безуспешна, потому что избрала изначально неверную форму - "мирный протест, фонарики, хлопание в ладошки". Сейчас с точки зрения обывателя оппозиционер на россии - это эдакий "вшивый интеллигентишка", "диссидент". Такой образ далёк от глубинного российского народа, он не воспринимается ими родным. Для того, чтобы русские вышли на протест с коктейлями молотова и оружием - им в качестве лидера нужна харизматическая личность, близкая по духу большинству: эдакий деревянный , но обаятельный дуболом, говорящий на простом языке, простой щетинистый мужик с жёсткой риторикой и убедительными воинственными доводами. Эдакий аля генерал Лебедь.

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Либеральный турник
на россии

Сразу видно обидчивого х..краинца

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Скрепный кремпай

У меня одного ощущение, что они что-то знают и спецом собираются в ИК?

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