Российские власти не подтверждали и не опровергали данные расследовательского центра Михаила Ходорковского.

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На официальной странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» появилось видеообращение от него и его жены — Светланы — c днём семьи, любви и верности. Он празднуется с 2008 года: тогда Медведев находился на посту президента.

Дмитрий Медведев: Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником. Светлана Медведева: Спасибо. И тебя поздравляю.

Поздравление от четы Медведевых

Видеобращение Дмитрия и Светланы Медведевой появилось на следующий день после выхода расследования в телеграм-канале «Можем объяснить». Авторы канала сослались на данные центра «Досье» Михаила Ходорковского. «Можем объяснить» — это новое название канала «Открытые медиа.Эксклюзивы», переименованного в сентябре 2021 года, после признания организаций Ходорковского «экстремистскими» и блокировки изданий.

По данным центра «Досье», сославшегося на анонимные источники, «в последнее время» у пары «произошёл серьёзный разлад». Именно c этим событием, а также уходом из правительства и снижением политического влияния журналисты связали новый публичный образ Медведева, в том числе резкие посты в телеграм-канале.

Во властных кругах сейчас активно обсуждают расставание замглавы Совбеза России с супругой. Причем инициатором разрыва была именно Светлана — в девичестве Линник. центр «Досье»