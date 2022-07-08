Новости

Медведев с супругой поздравил россиян с днём семьи через сутки после появления новости о «серьёзном разладе» Статьи редакции

Российские власти не подтверждали и не опровергали данные расследовательского центра Михаила Ходорковского.

2562 просмотров

На официальной странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» появилось видеообращение от него и его жены — Светланы — c днём семьи, любви и верности. Он празднуется с 2008 года: тогда Медведев находился на посту президента.

Дмитрий Медведев: Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником.

Светлана Медведева: Спасибо. И тебя поздравляю.

Поздравление от четы Медведевых

Видеобращение Дмитрия и Светланы Медведевой появилось на следующий день после выхода расследования в телеграм-канале «Можем объяснить». Авторы канала сослались на данные центра «Досье» Михаила Ходорковского. «Можем объяснить» — это новое название канала «Открытые медиа.Эксклюзивы», переименованного в сентябре 2021 года, после признания организаций Ходорковского «экстремистскими» и блокировки изданий.

По данным центра «Досье», сославшегося на анонимные источники, «в последнее время» у пары «произошёл серьёзный разлад». Именно c этим событием, а также уходом из правительства и снижением политического влияния журналисты связали новый публичный образ Медведева, в том числе резкие посты в телеграм-канале.

Во властных кругах сейчас активно обсуждают расставание замглавы Совбеза России с супругой. Причем инициатором разрыва была именно Светлана — в девичестве Линник.

центр «Досье»

Ни Совет Безопасности Российской Федерации, где Медведев работает заместителем председателя, ни Кремль не комментировали эту публикацию.

#новости #медведев

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Нынешний пистолет
Ответить
Развернуть ветку
Ахтубинский Подводный Флот

футаж скиньте с ментом, пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Нынешний пистолет

https://tjournal.ru/u/18932-mup/673194-cenzura

ЦЕНЗУРА — Нынешний пистолет на TJ
Маска с прозрачностью
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ахтубинский Подводный Флот

Спасибо большое!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Самойлов
Ответить
Развернуть ветку
Рабочий Никита

Медведев — инсектоид, у него два локтя

Ответить
Развернуть ветку
medox23

У его подружани вообще 6 пальцев

Ответить
Развернуть ветку
Нынешний пистолет

где хештег #кринж

Ответить
Развернуть ветку
Ilia Volkov

Она за кадр посматривает так, как будто ее на мушке держат

Ответить
Развернуть ветку
Несподросштрейк

Те же мысли. Вид у него такой, как будто бы под дулом автомата заставили.

Ответить
Развернуть ветку
Долгосрочный самолет
Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Мир да любовь в хату

Ответить
Развернуть ветку
Агент Купер скучает за кофе

Бля, а где Шойгу пропал? Вам не кажется, что он умер давно?
ПОКАЖИТЕ ТАМ СРОЧНО ШОЙГУ

Ответить
Развернуть ветку
Полукровка

А ты думаешь легко найти двойника для Шойгу? Полутувинец, полурусский, типаж архисложный. Вот когда найдут тогда покажут.

Ответить
Развернуть ветку
Some1 Else

невыносимая легкость бытия на лицах

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel 7

Еще одно доказательство лживости либеральных сми

Ответить
Развернуть ветку
Арнольд Пушкин

Почему не пососались?

Ответить
Развернуть ветку
Всрато

Хотя бы не догадались разведённого путина выкатить для поздравлений

Ответить
Развернуть ветку
Глубокий кавалер

У Медведева взгляд стал как у сумасшедшего алкаша

Ответить
Развернуть ветку
Скучный кот
Ответить
Развернуть ветку
Классический Слава

как бы с ней сейчас чего не случилось

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Бля, времена его правления это какой-то сладкий сон, которого будто и не было

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

В реальности Медведев ниже жены.

Ответить
Развернуть ветку
Капитан Сосулька

Учитывая, что записано явно на хромакее, в реальности они могли и вообще отдельно записаться.

Ответить
Развернуть ветку
YDenis

А ведь именно Света всей стране обеспечила всю эту скрепную херню. Видимо православие это настолько пиздец, что люди просто систематически спиваются. Вот и Димон туда же.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D
Ответить
Развернуть ветку
musoka

консервы подъехали

Ответить
Развернуть ветку
Константин Иванов

Ватная публика снова Диму засмеет, мол куколд, даже развестись нормально не может не то что Путин.

Ответить
Развернуть ветку
Встречный микроскоп

Петр и Февронья на минималках

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Норм сиськи, так и хочется их высвободить из плена лифчика и отхлестать себя по щекаи этими обвисшими прелестями, брррррр.
А его жена пусть домой идёт

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null