Медведев с супругой поздравил россиян с днём семьи через сутки после появления новости о «серьёзном разладе» Статьи редакции
Российские власти не подтверждали и не опровергали данные расследовательского центра Михаила Ходорковского.
На официальной странице Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» появилось видеообращение от него и его жены — Светланы — c днём семьи, любви и верности. Он празднуется с 2008 года: тогда Медведев находился на посту президента.
Видеобращение Дмитрия и Светланы Медведевой появилось на следующий день после выхода расследования в телеграм-канале «Можем объяснить». Авторы канала сослались на данные центра «Досье» Михаила Ходорковского. «Можем объяснить» — это новое название канала «Открытые медиа.Эксклюзивы», переименованного в сентябре 2021 года, после признания организаций Ходорковского «экстремистскими» и блокировки изданий.
По данным центра «Досье», сославшегося на анонимные источники, «в последнее время» у пары «произошёл серьёзный разлад». Именно c этим событием, а также уходом из правительства и снижением политического влияния журналисты связали новый публичный образ Медведева, в том числе резкие посты в телеграм-канале.
Ни Совет Безопасности Российской Федерации, где Медведев работает заместителем председателя, ни Кремль не комментировали эту публикацию.
футаж скиньте с ментом, пожалуйста
https://tjournal.ru/u/18932-mup/673194-cenzura
Спасибо большое!
Медведев — инсектоид, у него два локтя
У его подружани вообще 6 пальцев
где хештег #кринж
Она за кадр посматривает так, как будто ее на мушке держат
Те же мысли. Вид у него такой, как будто бы под дулом автомата заставили.
Мир да любовь в хату
Бля, а где Шойгу пропал? Вам не кажется, что он умер давно?
ПОКАЖИТЕ ТАМ СРОЧНО ШОЙГУ
А ты думаешь легко найти двойника для Шойгу? Полутувинец, полурусский, типаж архисложный. Вот когда найдут тогда покажут.
невыносимая легкость бытия на лицах
Еще одно доказательство лживости либеральных сми
Почему не пососались?
Хотя бы не догадались разведённого путина выкатить для поздравлений
У Медведева взгляд стал как у сумасшедшего алкаша
как бы с ней сейчас чего не случилось
Бля, времена его правления это какой-то сладкий сон, которого будто и не было
В реальности Медведев ниже жены.
Учитывая, что записано явно на хромакее, в реальности они могли и вообще отдельно записаться.
А ведь именно Света всей стране обеспечила всю эту скрепную херню. Видимо православие это настолько пиздец, что люди просто систематически спиваются. Вот и Димон туда же.
консервы подъехали
Ватная публика снова Диму засмеет, мол куколд, даже развестись нормально не может не то что Путин.
Петр и Февронья на минималках
Норм сиськи, так и хочется их высвободить из плена лифчика и отхлестать себя по щекаи этими обвисшими прелестями, брррррр.
А его жена пусть домой идёт