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В ДНР отменили мораторий на применение смертных приговоров Статьи редакции

Норма вступит в силу после опубликования проекта поправок в УК.

Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщается на сайте парламента.

Правовая норма вступит в силу после опубликования закона «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики».

Как заявила председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, высшую меру наказания могут установить «только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершённые в военное время или в боевой обстановке».

В июне в ДНР приговорили к смертной казни трёх иностранцев, служивших в украинской армии: британцев Шона Пиннера, Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна. Их признали виновными в наёмничестве и «насильственном захвате власти».

Законы ДНР предусматривают, что смертная казнь приводится в исполнение расстрелом, уточнило РИА «Новости». Приговорённые могут обжаловать решение и попросить о помиловании: если глава ДНР помилует их, то смертную казнь заменят на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

#новости #право

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5 комментариев
Мирный завод

Скорее бы Донецк освободили от всего этого.

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Глубокий кавалер

Предлагаю следующий сценарий:

Отвозим пыню в днр, приговариваем к смертной казни, приводим приговор в исполнение.

После чего возвращаем ЛДНР Украине.

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Благодарный шар

Пизда. Теперь всех, кто уклоняется от армии по квартирам – будут расстреливать.

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Драгтеатр

И сюда тащат Украину

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lolipop86

Прочитал как

Норма вступит в силу после опубликования проекта поправок в VK.
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