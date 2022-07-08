Норма вступит в силу после опубликования проекта поправок в УК.

Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщается на сайте парламента.

Правовая норма вступит в силу после опубликования закона «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики».

Как заявила председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, высшую меру наказания могут установить «только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершённые в военное время или в боевой обстановке».

В июне в ДНР приговорили к смертной казни трёх иностранцев, служивших в украинской армии: британцев Шона Пиннера, Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна. Их признали виновными в наёмничестве и «насильственном захвате власти».

Законы ДНР предусматривают, что смертная казнь приводится в исполнение расстрелом, уточнило РИА «Новости». Приговорённые могут обжаловать решение и попросить о помиловании: если глава ДНР помилует их, то смертную казнь заменят на пожизненное заключение или 25 лет колонии.