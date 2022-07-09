Илон Маск отказался покупать Twitter Статьи редакции
Предприниматель заявил о нарушениях нескольких пунктов соглашения по сделке. Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот закрыл сделку.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что соцсеть предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов предпринимателя.
Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, заявили представители Маска. Они обвинили Twitter в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.
Юристы Маска утверждают, что информация Twiiter о ключевых показателях аудитории и бизнеса существенно неверны, при этом компания нарушила контракт о покупке тем, что начала предпринимать серьезные действия в плане бизнеса — имеются в виду только что объявленные увольнения сотрудников.
По условиям Маск должен будет оплатить 1 миллиард долларов неустойки, если сделка не состоится. Обойтись только неустойкой можно, если сделка не может быть завершена по внешним причинам, например, из-за запрета регулирующих органов или проблем с финансированием третьими сторонами. Покупатель также может отказаться от сделки, если имеет место мошенничество.
Twitter планирует подать в суд, чтобы закрыть сделку по «ранее оглашённой сумме», заявил председатель совета директоров соцсети Брет Тэйлор.
В CNBC предположили, что Маск отказался от сделки, потому что стоимость Twitter упала — и он больше не хочет покупать соцсеть за 44 миллиардов долларов. Юристы предполагают, что он будет использовать падение рынка для дальнейших переговоров.
Его теперь в судах выебут, вообще нахрена так делать, как маленький мальчик хотелки озвучивает, а потом соскакивает осознав что это инвестиция в говно.
Его отпустило и он понял, что 44 млрд за мёртвую сеть, которая уже давно миновала свой пик популярности - это слишком
Ждём ответ Рогозина
Не очень то и хотелось, заявил Маск
Ты предал Христа
На самом деле Маск, конечно, заебал всех наверно. Наводит суету постоянно, лол.
Фанатики Маска, когда чуть ли не все в первый же месяц говорили, что он сольется
Только выиграл же, да?