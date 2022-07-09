Предприниматель заявил о нарушениях нескольких пунктов соглашения по сделке. Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот закрыл сделку.

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что соцсеть предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов предпринимателя.

Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, заявили представители Маска. Они обвинили Twitter в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.

Юристы Маска утверждают, что информация Twiiter о ключевых показателях аудитории и бизнеса существенно неверны, при этом компания нарушила контракт о покупке тем, что начала предпринимать серьезные действия в плане бизнеса — имеются в виду только что объявленные увольнения сотрудников.

По условиям Маск должен будет оплатить 1 миллиард долларов неустойки, если сделка не состоится. Обойтись только неустойкой можно, если сделка не может быть завершена по внешним причинам, например, из-за запрета регулирующих органов или проблем с финансированием третьими сторонами. Покупатель также может отказаться от сделки, если имеет место мошенничество.

Twitter планирует подать в суд, чтобы закрыть сделку по «ранее оглашённой сумме», заявил председатель совета директоров соцсети Брет Тэйлор.

Bret Taylor @btaylor The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. Руководство Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с мистером Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить сделку. Мы уверены, что одержим победу в суде Делавера