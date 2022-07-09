В стране тяжелейший экономический кризис — инфляция в июне составила более 54%.

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Тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента, пишет «Би-би-си». Они ворвались в резиденцию президента страны, Готабая Раджапакса, которого эвакуировали. Более 20 человек, в том числе двух полицейских, доставили в больницу, сообщает Reuters.

Власти пытались остановить демонстрантов: ввели комендантский час в пятницу вечером, а полиция стреляла в воздух. Однако протестующие прорвали несколько полицейских кордонов и ворвались в президентскую резиденцию. Также они сломали ворота секретариата президента, находящегося на берегу моря, где в течение нескольких месяцев проходили сидячие протесты.

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Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.