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Населенный единорожек88

В Шри-Ланке протестующие ворвались в президентскую резиденцию — они требуют отставки главы государства Статьи редакции

В стране тяжелейший экономический кризис — инфляция в июне составила более 54%.

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Тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента, пишет «Би-би-си». Они ворвались в резиденцию президента страны, Готабая Раджапакса, которого эвакуировали. Более 20 человек, в том числе двух полицейских, доставили в больницу, сообщает Reuters.

Власти пытались остановить демонстрантов: ввели комендантский час в пятницу вечером, а полиция стреляла в воздух. Однако протестующие прорвали несколько полицейских кордонов и ворвались в президентскую резиденцию. Также они сломали ворота секретариата президента, находящегося на берегу моря, где в течение нескольких месяцев проходили сидячие протесты.

Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.

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Жители островного государства требуют от семьи, к которой принадлежат премьер и президент, уйти из политики.

ISHARA S. KODIKARA/AFP—Getty Images

#новости #протесты #шриланка

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11 комментариев
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 Ukraine

А что делают русские?

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Arugin

Терпим.

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Ukraine

Это нормально, контекст другой.

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Dan

Ты не понимаешь, человек с плакатом выходит и его сразу расстреливают из танка.

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Ukraine

Жестко, это в какой стране так? Сейчас не совсем понятно, уточняю.

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Arugin

У Путина столько резиденций, что не найдется столько протестующих в рф, чтобы ворваться в каждую. Переиграл как дешевок.

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Несподросштрейк

Руководство Шри-Ланки - ну что за неудачники. Водомёты применяют против людей. ВОДОМЕТЫ, блять! Взяли бы с автоматов расстреляли толпу, остальные бы разбежались. Ну и потом за измену родины пересажать остальных на честных справедливых судах. Лошки, короче, не умеют западу противостоять.

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Андрей Лагутин

а вот и побег из шриланшенка

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Человек-человек

Прямой рейс в ростов

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Елена Кравицкая

хах мы начали третью мировую. а инфляция и беспорядки гдето еще

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Dmytry Kovalsky

Толку то ...через полгода опять сядут терпеть нового царька.

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