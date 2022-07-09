В Шри-Ланке протестующие ворвались в президентскую резиденцию — они требуют отставки главы государства Статьи редакции
В стране тяжелейший экономический кризис — инфляция в июне составила более 54%.
Тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента, пишет «Би-би-си». Они ворвались в резиденцию президента страны, Готабая Раджапакса, которого эвакуировали. Более 20 человек, в том числе двух полицейских, доставили в больницу, сообщает Reuters.
Власти пытались остановить демонстрантов: ввели комендантский час в пятницу вечером, а полиция стреляла в воздух. Однако протестующие прорвали несколько полицейских кордонов и ворвались в президентскую резиденцию. Также они сломали ворота секретариата президента, находящегося на берегу моря, где в течение нескольких месяцев проходили сидячие протесты.
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий.
Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.
А что делают русские?
Терпим.
Это нормально, контекст другой.
Ты не понимаешь, человек с плакатом выходит и его сразу расстреливают из танка.
Жестко, это в какой стране так? Сейчас не совсем понятно, уточняю.
У Путина столько резиденций, что не найдется столько протестующих в рф, чтобы ворваться в каждую. Переиграл как дешевок.
Руководство Шри-Ланки - ну что за неудачники. Водомёты применяют против людей. ВОДОМЕТЫ, блять! Взяли бы с автоматов расстреляли толпу, остальные бы разбежались. Ну и потом за измену родины пересажать остальных на честных справедливых судах. Лошки, короче, не умеют западу противостоять.
а вот и побег из шриланшенка
Прямой рейс в ростов
хах мы начали третью мировую. а инфляция и беспорядки гдето еще
Толку то ...через полгода опять сядут терпеть нового царька.