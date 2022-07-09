В Шри-Ланке протестующие захватили президентскую резиденцию — они требуют отставки главы государства Статьи редакции
В стране тяжелейший экономический кризис — инфляция в июне составила более 54%.
Тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента, пишет «Би-би-си». Они ворвались в резиденцию президента страны, Готабая Раджапакса, которого эвакуировали. Как минимум 31 человек пострадали, в том числе двое полицейских, их доставили в больницу, сообщает Reuters.
Власти пытались остановить демонстрантов: ввели комендантский час в пятницу вечером, а полиция стреляла в воздух. Однако протестующие прорвали несколько полицейских кордонов и ворвались в президентскую резиденцию. Также они сломали ворота секретариата президента, находящегося на берегу моря, где в течение нескольких месяцев проходили сидячие протесты.
По данным CNN, перед резиденцией президента собралось более 10 тысяч человек. Протестующие полностью взяли под свой контроль территорию резиденции: они искупались в бассейне президента и ходили по столам.
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий.
Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.
У Путина столько резиденций, что не найдется столько протестующих в рф, чтобы ворваться в каждую. Переиграл как дешевок.
Извини Марио, но наш президент в другом замке
Бункер дольше Мариуполя будут штурмовать. А окажется не тот
Да просто они терпят!1 Было бы желание!!1
А что делают русские?
Терпим.
читают очередные комменты укров про "а что там у русских?"
когда инфляция будет 54% тогда видимо будут какие то телодвижения
Не раскачиваем лодку, она на дне
Я покакал
Рабский менталитет.
Руководство Шри-Ланки - ну что за неудачники. Водомёты применяют против людей. ВОДОМЕТЫ, блять! Взяли бы с автоматов расстреляли толпу, остальные бы разбежались. Ну и потом за измену родины пересажать остальных на честных справедливых судах. Лошки, короче, не умеют западу противостоять.
Это остров, там даже не сбежишь потом от своих же сограждан, на части разорвут.
а вот и побег из шриланшенка
Прямой рейс в ростов
Чел с 1971 года правил и довёл страну до ручки. Эрефия идёт по тому же пути. Но "хорошие русские" будут терпеть до последнего, чтобы потом искупаться в дворцовом бассейне.
Да вряд ли искупаются. Передача власти будет настолько внезапной и быстрой, что никто не сможет понять что произошло. Бункерный дедушка передаст власть очередному хранителю скреп и отправится в бессрочный отпуск со своими кумирами. Но для жителей в общем глобально ничего не изменится. Их можно называть терпилами, а можно провести параллели с Беларусью или жителями Херсона, которые повлиять на систему никак не могут.
Хз с какого 1971 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F
премьер да уже давно то уходит то приходит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB
хах мы начали третью мировую. а инфляция и беспорядки гдето еще
Толку то ...через полгода опять сядут терпеть нового царька.
Лучше ничего не делать и молча сидеть на бутылке, ибо ни в чём нет толку - девиз россиян
После событий в Каракалпакстане и ШриЛанке с Казахстаном уже невольно думаешь что у россиян рабский менталитет.
а после событий в Беларуси что думаешь?
А что в Казахстане случилось? Погудели пару дней, а потом силовикам развязали руки и они дали пиз*ы протестующим.
Опять не те протестующие
Опять не та резиденция!
На Шри-Ланке же вроде демократия?
Пока в мире убивают политиков, захватывают резиденции и запрещают аборты Россия это остров спокойствия и стабильности, даже несмотря на СВО.
Прошляпился за 15р 🤡👍🏻