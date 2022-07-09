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Населенный единорожек88

В Шри-Ланке протестующие захватили президентскую резиденцию — они требуют отставки главы государства Статьи редакции

В стране тяжелейший экономический кризис — инфляция в июне составила более 54%.

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Тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента, пишет «Би-би-си». Они ворвались в резиденцию президента страны, Готабая Раджапакса, которого эвакуировали. Как минимум 31 человек пострадали, в том числе двое полицейских, их доставили в больницу, сообщает Reuters.

Власти пытались остановить демонстрантов: ввели комендантский час в пятницу вечером, а полиция стреляла в воздух. Однако протестующие прорвали несколько полицейских кордонов и ворвались в президентскую резиденцию. Также они сломали ворота секретариата президента, находящегося на берегу моря, где в течение нескольких месяцев проходили сидячие протесты.

По данным CNN, перед резиденцией президента собралось более 10 тысяч человек. Протестующие полностью взяли под свой контроль территорию резиденции: они искупались в бассейне президента и ходили по столам.

Фото CNN 

Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.

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Жители островного государства требуют от семьи, к которой принадлежат премьер и президент, уйти из политики.

ISHARA S. KODIKARA/AFP—Getty Images

#новости #протесты #шриланка

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95 комментариев
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 Arugin

У Путина столько резиденций, что не найдется столько протестующих в рф, чтобы ворваться в каждую. Переиграл как дешевок.

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Соседний вентилятор

Извини Марио, но наш президент в другом замке

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Афанасий Алексин

Бункер дольше Мариуполя будут штурмовать. А окажется не тот

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Серьезный ГОСТ

Да просто они терпят!1 Было бы желание!!1

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Ukraine

А что делают русские?

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Arugin

Терпим.

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8 комментариев
Демшиза круче либертарианства

читают очередные комменты укров про "а что там у русских?"

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ын кем чин

когда инфляция будет 54% тогда видимо будут какие то телодвижения

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2 комментария
Афанасий Алексин

Не раскачиваем лодку, она на дне

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Rond

Я покакал

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1 комментарий
Xejitoy

Рабский менталитет.

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Несподросштрейк

Руководство Шри-Ланки - ну что за неудачники. Водомёты применяют против людей. ВОДОМЕТЫ, блять! Взяли бы с автоматов расстреляли толпу, остальные бы разбежались. Ну и потом за измену родины пересажать остальных на честных справедливых судах. Лошки, короче, не умеют западу противостоять.

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Pavel Zamyatin

Это остров, там даже не сбежишь потом от своих же сограждан, на части разорвут.

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3 комментария
Андрей Лагутин

а вот и побег из шриланшенка

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Человек-человек

Прямой рейс в ростов

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1 комментарий
Gamer Altz

Чел с 1971 года правил и довёл страну до ручки. Эрефия идёт по тому же пути. Но "хорошие русские" будут терпеть до последнего, чтобы потом искупаться в дворцовом бассейне.

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Печеньки Госдепа

Да вряд ли искупаются. Передача власти будет настолько внезапной и быстрой, что никто не сможет понять что произошло. Бункерный дедушка передаст власть очередному хранителю скреп и отправится в бессрочный отпуск со своими кумирами. Но для жителей в общем глобально ничего не изменится. Их можно называть терпилами, а можно провести параллели с Беларусью или жителями Херсона, которые повлиять на систему никак не могут.

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24 комментария
Иван Клопов

Хз с какого 1971 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F

Раджапакса, Готабая
Готабая Раджапакса (синг. ගඨභය රජපකෂ; род. в 1949 году) — государственный и военный деятель…
ru.wikipedia.org
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Иван Клопов

премьер да уже давно то уходит то приходит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB

Викрамасингхе, Ранил
Ранил Викрамасингхе (синг. රනල වක‍රමසහ, там. ரணல வககரமசஙக; род. 24 марта 1949, Доминион Цейлон…
ru.wikipedia.org
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Елена Кравицкая

хах мы начали третью мировую. а инфляция и беспорядки гдето еще

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Dmytry Kovalsky

Толку то ...через полгода опять сядут терпеть нового царька.

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Рома

Лучше ничего не делать и молча сидеть на бутылке, ибо ни в чём нет толку - девиз россиян

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21 комментарий
Xejitoy

После событий в Каракалпакстане и ШриЛанке с Казахстаном уже невольно думаешь что у россиян рабский менталитет.

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Демшиза круче либертарианства

а после событий в Беларуси что думаешь?

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Belarus

А что в Казахстане случилось? Погудели пару дней, а потом силовикам развязали руки и они дали пиз*ы протестующим.

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1 комментарий
Соседний вентилятор

Опять не те протестующие

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Королевский Данила

Опять не та резиденция!

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Monol1th2112 .

На Шри-Ланке же вроде демократия?

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Pavel Pavel 8

Пока в мире убивают политиков, захватывают резиденции и запрещают аборты Россия это остров спокойствия и стабильности, даже несмотря на СВО.

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Mitchell

Прошляпился за 15р 🤡👍🏻

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