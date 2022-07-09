Застреливший Синдзо Абэ объяснил свои действия местью религиозной группе, от которой пострадала его семья Статьи редакции
Из-за религиозной организации, по словам подозреваемого, обанкротилась его мать и распалась семья.
Тецуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ рассказал полиции, что планировал убийство из-за того, что считал Синдзо Абэ причастным к религиозной группе, в которую его мать вносила большие пожертвования. Также он рассказал, что за день до убийства он был в Окаяме, где Абэ также выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии.
Ямагами отрицает, что совершил преступление из-за политических взглядов Абэ, пишет Kyodo News со ссылкой на источники. Он рассказал полиции, что его семья распалась из-за того, что мать Ямагами делала пожертвования в религиозную организацию и обанкротилась. Застреливший заявил, что считает Абэ способствовал продвижению группы по всей Японии, и что «нацелился на Абэ из-за обиды», сообщает The Mainichi. Также он якобы хотел убить другого высокопоставленного человека из организации, но отказался от этого из-за сложности. Название организации в публикациях не упоминается.
8 июля бывшего премьера Японии Синдзо Абэ застрелили во время митинга. Стрелок, Тецуя Ямагами, был моряком в Силах самообороны Японии, его задержали сразу после нападения. Ямагами, как отмечается, использовал самодельное оружие.
Там дохуишша всяких культов в японее, один даже кринжовые пропагандистские аниму выпускает. Название группы, кстате никто из источников не приводит, что характерно.
Японские секты это прям гнойник на теле социума. Мало того, что люди буквально в рабство себя отдают и отдают им всё имущество. В 1995 году Аум Сиринкё вообще дошла до того, что теракт зарином в токийском метро устроила. И про это вообще нельзя забывать.
да, лучше в московском метро
вот до чего аниме доводит
штошики ни при чём
штош
Вот бы на Московии какой-то адовый атеюга бомбанул на свидетелей Иеговы.
Я всегда знал, что всё очень серьезно и замешаны первые лица.
Иначе как эта зараза так разрослась?
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И почему... мама я хочу ПИКАЧУ!
Вот это у них лор конечно