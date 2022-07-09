Из-за религиозной организации, по словам подозреваемого, обанкротилась его мать и распалась семья.

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Японские полицейские направляются за человеком, который убил Синдзо Абэ. Фото сделано в Наре 8 июля 2022.

Тецуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ рассказал полиции, что планировал убийство из-за того, что считал Синдзо Абэ причастным к религиозной группе, в которую его мать вносила большие пожертвования. Также он рассказал, что за день до убийства он был в Окаяме, где Абэ также выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии.

Ямагами отрицает, что совершил преступление из-за политических взглядов Абэ, пишет Kyodo News со ссылкой на источники. Он рассказал полиции, что его семья распалась из-за того, что мать Ямагами делала пожертвования в религиозную организацию и обанкротилась. Застреливший заявил, что считает Абэ способствовал продвижению группы по всей Японии, и что «нацелился на Абэ из-за обиды», сообщает The Mainichi. Также он якобы хотел убить другого высокопоставленного человека из организации, но отказался от этого из-за сложности. Название организации в публикациях не упоминается.

8 июля бывшего премьера Японии Синдзо Абэ застрелили во время митинга. Стрелок, Тецуя Ямагами, был моряком в Силах самообороны Японии, его задержали сразу после нападения. Ямагами, как отмечается, использовал самодельное оружие.