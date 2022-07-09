Протестующие в Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра Статьи редакции
Где находится сам премьер-министр, неизвестно.
В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудника его офиса.
Где находится сам Викрамасингхе, неизвестно. Он заявил о готовности уйти в отставку после того, как тысячи протестующих захватили резиденцию и офиса президента страны.
9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента. Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.
Вот как-то так выглядит победа холодильника над телевизором
Думаю у нас всегда будет «нужно просто потерпеть» и «все мы отправимся в рай»
Ну так и будет. С союза уроки выучены и холодильник совсем пуст вряд ли будет.
Сразу видно что на улицы вышли не терпилы. Не то что жители Херсона.
А что не так с жителями Херсона? Вчера казнили замначальника поставленного рашистами полицая.
ну казнили и казнили. а власть почему не сменили. терпилы?
Пенок_петуха_под_зад. jpg новорег
Напоминает взятие зимнего
Эта новость Ранила премьер министра.