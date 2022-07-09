Где находится сам премьер-министр, неизвестно.

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудника его офиса.

Где находится сам Викрамасингхе, неизвестно. Он заявил о готовности уйти в отставку после того, как тысячи протестующих захватили резиденцию и офиса президента страны.

9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента. Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.