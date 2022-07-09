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Протестующие в Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра Статьи редакции

Где находится сам премьер-министр, неизвестно.

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сотрудника его офиса.

Где находится сам Викрамасингхе, неизвестно. Он заявил о готовности уйти в отставку после того, как тысячи протестующих захватили резиденцию и офиса президента страны.

NDTV @ndtv
🔴 #SriLankaProtests | Prime Minister Ranil Wickremesinghe's residence set on fire

9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу, чтобы потребовать отставки президента. Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.

#новости #протесты #шриланка

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12 комментариев
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 Alexander D

Вот как-то так выглядит победа холодильника над телевизором

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отоброжаемое имя

Думаю у нас всегда будет «нужно просто потерпеть» и «все мы отправимся в рай»

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Михаил Желтухин

Ну так и будет. С союза уроки выучены и холодильник совсем пуст вряд ли будет.

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штаб Навального

Сразу видно что на улицы вышли не терпилы. Не то что жители Херсона.

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Максим Максим

А что не так с жителями Херсона? Вчера казнили замначальника поставленного рашистами полицая.

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штаб Навального

ну казнили и казнили. а власть почему не сменили. терпилы?

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Quercus

Пенок_петуха_под_зад. jpg новорег

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Dmytry Kovalsky

Напоминает взятие зимнего

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Коровка говорит Мууу
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fyjybv
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отоброжаемое имя

Эта новость Ранила премьер министра.

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Различный Денис
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