Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt Статьи редакции
За «недостоверную информацию или призывы к массовым беспорядкам».
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля заблокировал сайт немецкого издания Die Welt на территории России. Это следует из данных сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.
Первым внимание на это обратил ТАСС. Государственное агентство отметило, что доступ к сайту ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».
Как отмечает «Би-би-си», причины блокировки Die Welt неизвестны. Все публикации на сайте газеты выходили на немецком языке. Издание предположило, что это может быть связано с тем, что в Die Welt работала журналистка Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат. По её словам, что трехмесячный контракт с газетой подошел к концу, а она вернулась в Россию.
Название переводится как «мир», так что ничего удивительного
Die Welt — как это вообще переводится?
Умри весло
The world
Die это артикль что-ли?
Ну да. В немецком их дохера
ебать, я не думал что их там так много
Какой третий язык учил?
третий? я знаю русский, английский, немного испанский (в этом вообще все с артиклями просто)
Их там 4: Der Die Das Die (муж/жен/ср/множ), все остальное — формы артиклей в зависимости от падежей.
У немцев и gift это яд
Больше всего люблю слово krankenhaus
Домик кольмара?)
Госпиталь )
Ой бля, я в школе и колледже «учил» немецкий. Какой же противный и смешной язык, ни одного слова не запомнил оттуда по причине ненадобности этого языка, пушо в детстве и по сей день сталкиваюсь исключительно с английским языком
Норм ты на немецкий наехал
Ну, реально. А все эти спряжения, артикли, тысячи окончаний, да это хуй запомнишь! Немецкий рил смешной, особенно когда немцы начинают на нем ругаться, сразу параллели с моментами агрессии у Гитлера
ясно
Вроде бы пропустил n но зато суть вычленил
Поправил
Сдохни Мир
мне нравится
А ты мне нравишься🥰😍
перевод этого слова запрещен на территории РФ.
Сейчас каждая собака уже научились впн пользоваться. Хотя бы расширение антизапрет.
Рекламщик коммерческий национальный. Ркн
Овсянникова вернулась, не знал
Агент Овсянникова хорошо сработала, можно отправлять на новые задания
И зачем так надрываться, что-то там блокировать - все равно же чебурнет скоро будет
читаю это новость под cro - einmal um die welt