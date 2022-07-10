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Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt Статьи редакции

За «недостоверную информацию или призывы к массовым беспорядкам».

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля заблокировал сайт немецкого издания Die Welt на территории России. Это следует из данных сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.

Первым внимание на это обратил ТАСС. Государственное агентство отметило, что доступ к сайту ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Как отмечает «Би-би-си», причины блокировки Die Welt неизвестны. Все публикации на сайте газеты выходили на немецком языке. Издание предположило, что это может быть связано с тем, что в Die Welt работала журналистка Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат. По её словам, что трехмесячный контракт с газетой подошел к концу, а она вернулась в Россию.

#новости #роскомнадзор #блокировки

641 просмотров
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30 комментариев
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 BlancVPN

Название переводится как «мир», так что ничего удивительного

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Приемлемый Русский

Die Welt — как это вообще переводится?

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Растительный бокал

Умри весло

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Коматозник

The world

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Приемлемый Русский

Die это артикль что-ли?

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Коматозник

Ну да. В немецком их дохера

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Приемлемый Русский

ебать, я не думал что их там так много

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Dan

Какой третий язык учил?

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Приемлемый Русский

третий? я знаю русский, английский, немного испанский (в этом вообще все с артиклями просто)

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Kolyann Tigin

Их там 4: Der Die Das Die (муж/жен/ср/множ), все остальное — формы артиклей в зависимости от падежей.

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April Smith

У немцев и gift это яд

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Растительный бокал

Больше всего люблю слово krankenhaus

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Критический Данила

Домик кольмара?)

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Растительный бокал

Госпиталь )

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Критический Данила

Ой бля, я в школе и колледже «учил» немецкий. Какой же противный и смешной язык, ни одного слова не запомнил оттуда по причине ненадобности этого языка, пушо в детстве и по сей день сталкиваюсь исключительно с английским языком

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Молодежный кофе

Норм ты на немецкий наехал

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Критический Данила

Ну, реально. А все эти спряжения, артикли, тысячи окончаний, да это хуй запомнишь! Немецкий рил смешной, особенно когда немцы начинают на нем ругаться, сразу параллели с моментами агрессии у Гитлера

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Молодежный кофе

ясно

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Dmytry Kovalsky

Вроде бы пропустил n но зато суть вычленил

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Растительный бокал

Поправил

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Игорь Херник

Сдохни Мир

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Молодежный кофе

мне нравится

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Игорь Херник

А ты мне нравишься🥰😍

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Кото Пес

перевод этого слова запрещен на территории РФ.

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Коматозник

Сейчас каждая собака уже научились впн пользоваться. Хотя бы расширение антизапрет.

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Растительный бокал

Рекламщик коммерческий национальный. Ркн

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Михаил Желтухин

Овсянникова вернулась, не знал

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Человек-человек

Агент Овсянникова хорошо сработала, можно отправлять на новые задания

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Два кусочека колбаски

И зачем так надрываться, что-то там блокировать - все равно же чебурнет скоро будет

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Жы Dogolonoga

читаю это новость под cro - einmal um die welt

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