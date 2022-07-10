Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля заблокировал сайт немецкого издания Die Welt на территории России. Это следует из данных сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.

Первым внимание на это обратил ТАСС. Государственное агентство отметило, что доступ к сайту ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Как отмечает «Би-би-си», причины блокировки Die Welt неизвестны. Все публикации на сайте газеты выходили на немецком языке. Издание предположило, что это может быть связано с тем, что в Die Welt работала журналистка Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат. По её словам, что трехмесячный контракт с газетой подошел к концу, а она вернулась в Россию.