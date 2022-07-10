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Нижегородца оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за кавычек в слове «спецоперация» Статьи редакции

Суд посчитал, что это свидетельствует об «ироническом» значении слова.

Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал Sota, что 23 июня его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация».

В комментарии в группе во «ВКонтакте» Поднебесный заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением. Решение суда он получил на руки только сейчас.

Суд постановил, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».

В разговоре с Sota Поднебесный отметил, что решение «было вынесено за 2 минуты, а принадлежность комментария ему суд даже не пытался доказать». Он добавил, что в постановление суда попала часть из решения по делу его жены Валерии, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей в другом суде.

#новости #штрафы

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40 комментариев
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Растительный бокал

Дилемма, а в этом заголовке кавычки это тоже нарушение?

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Даулет Тургалиев

Что для одного дилемма, то для другого дискредитация российской армии

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Растительный бокал

Это не кавычки, а две запятые, опечатка

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Растительный бокал

Или вообще знак побитовый сдвиг влево

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Локальный Даниль

Программистов C++ будут арестовывать по умолчанию, чтобы не эмигрировали

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tuorqai
решение было вынесено за 2 минуты
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Критический Данила

Диктатор европейской страны, носил только усы, напал на Польшу, истреблял людей.

Угадайте, о ком речь?

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tuorqai
носил только усы
только усы

🤔

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Священная спецоперация Путина
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Растительный бокал

Потомки тормоза, надо за одну

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Strange Angel

"Суд" вынес "решение" о "дискредитации"

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Локальный Даниль

Составлены три протокола

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Заметный Валера
Нижегородца оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за кавычек в слове ««спецоперация»»
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Александр Прохоренко

Я просто не понимаю что этих людей заставляет пользоваться ВКонтакте, просто 90% таких дел оттуда, ну лень товарищу майору читать твитор, а вы то что

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Sergei

Не удивлюсь, если у вк специальный интерфейс есть для товарища майора.
Где выведены данные по пользователям, досье, айпи адреса, геолокация из приложения.

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Антигаджет

дело не в ВК, а в стране-ГУЛАГ

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Джеки Чан

Может быть он просто неправильно понимает назначение кавычек.

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Майка Ника

Блэт, я хотел это видео запостить!
Но мне нужно было спокойно заварить чай, поскроллить чуток, будучи уверенным что вряд ли кто это видео вспомнит

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Денис Сенькин

Я тоже вспомнил)
Уже последние полтора года этих ребят смотрю

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Китайский ГОСТ

У них на одном листе написано и "Об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории РФ" и то что кавычки это иронично.
В суд на суд? Или что делать? Я нихуя не понимаю, но прецедент то есть

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За сотню в аэропорт поехали

Классика же:
«Странно, думал он, во время войны Англия тратит ежедневно пять миллионов фунтов на убийство немцев, а в мирное время не может потратить пять миллионов в год на борьбу с собственной нищетой.»

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Общий турник
Олдингтон
Классика

Ты за кого нас тут принимаешь?

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За сотню в аэропорт поехали

Я здесь новенький, только по лицу не бейте. И полотенце не кидайте.

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Ахах чел забыл почту и пароль

Пидорассия

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Sergei

Эх, сейчас бы в вк что-то писать.

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Tannim

Ждем законопроекта о признании кавычек "экстремистской информацией"

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имя мое и фамилия

Маразм крепчал...

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Логикоугольник

Да не смешно уже

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имя мое и фамилия

Так уже лет 10 не смешно

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Логикоугольник

Угу. И крепчал 10 лет. Больше. Только не всем очевидно было. Сейчас, впрочем, тоже не всем. У меня даже злорадство какое-то: "Да, ребята, а я же говорил, что нездоровая история творится"

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имя мое и фамилия

Аналогично. Но, ёёё, пусть бы они сами сошли с ума, не трогая Украину( Ответов то нет, НАХРЕНА?

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имя мое и фамилия

А сейчас так, вообще, устаёшь удивляться)

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Гордон Фриман

"партия единая россия будучи 20 лет у власти неумело распоряжается деньгами"

можно еще путину челом бить

"и волки сыты и овцы целы"

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Подлинный самолет

всрсу следующий

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Подлинный самолет
Поднебесный

и фамилия не спасла

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Локальный Даниль

Нужно доложить товарищу Xi, что произошла чудовищная ошибка

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Иркутский Женя
Активист

Вот в чем дело

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Алик Праздников

«ВКонтакте»? Серьезно? С кавычками? ВЫ бл... совсем ох... со своей иронией!!! Кто руководит ВКонтакте? А кто его отец? А на кого он работает? А кто это Человек? Вот именно он Россия! Вы не ВКонтакте а Россию в кавычки взяли, ироне-зависимые писаки!!!

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neolol

Вы же понимаете, что правда в глазах смотрящего? Как в анеке про Сталина и скотину усатую.

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чекане

Россия без кавычек

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