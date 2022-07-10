Нижегородца оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за кавычек в слове «спецоперация» Статьи редакции
Суд посчитал, что это свидетельствует об «ироническом» значении слова.
Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал Sota, что 23 июня его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация».
В комментарии в группе во «ВКонтакте» Поднебесный заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением. Решение суда он получил на руки только сейчас.
Суд постановил, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».
В разговоре с Sota Поднебесный отметил, что решение «было вынесено за 2 минуты, а принадлежность комментария ему суд даже не пытался доказать». Он добавил, что в постановление суда попала часть из решения по делу его жены Валерии, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей в другом суде.
Дилемма, а в этом заголовке кавычки это тоже нарушение?
Что для одного дилемма, то для другого дискредитация российской армии
Это не кавычки, а две запятые, опечатка
Или вообще знак побитовый сдвиг влево
Программистов C++ будут арестовывать по умолчанию, чтобы не эмигрировали
Диктатор европейской страны, носил только усы, напал на Польшу, истреблял людей.
Угадайте, о ком речь?
только усы
🤔
Потомки тормоза, надо за одну
"Суд" вынес "решение" о "дискредитации"
Составлены три протокола
Я просто не понимаю что этих людей заставляет пользоваться ВКонтакте, просто 90% таких дел оттуда, ну лень товарищу майору читать твитор, а вы то что
Не удивлюсь, если у вк специальный интерфейс есть для товарища майора.
Где выведены данные по пользователям, досье, айпи адреса, геолокация из приложения.
дело не в ВК, а в стране-ГУЛАГ
Может быть он просто неправильно понимает назначение кавычек.
Блэт, я хотел это видео запостить!
Но мне нужно было спокойно заварить чай, поскроллить чуток, будучи уверенным что вряд ли кто это видео вспомнит
Я тоже вспомнил)
Уже последние полтора года этих ребят смотрю
У них на одном листе написано и "Об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории РФ" и то что кавычки это иронично.
В суд на суд? Или что делать? Я нихуя не понимаю, но прецедент то есть
Классика же:
«Странно, думал он, во время войны Англия тратит ежедневно пять миллионов фунтов на убийство немцев, а в мирное время не может потратить пять миллионов в год на борьбу с собственной нищетой.»
Классика
Ты за кого нас тут принимаешь?
Я здесь новенький, только по лицу не бейте. И полотенце не кидайте.
Пидорассия
Эх, сейчас бы в вк что-то писать.
Ждем законопроекта о признании кавычек "экстремистской информацией"
Маразм крепчал...
Да не смешно уже
Так уже лет 10 не смешно
Угу. И крепчал 10 лет. Больше. Только не всем очевидно было. Сейчас, впрочем, тоже не всем. У меня даже злорадство какое-то: "Да, ребята, а я же говорил, что нездоровая история творится"
Аналогично. Но, ёёё, пусть бы они сами сошли с ума, не трогая Украину( Ответов то нет, НАХРЕНА?
А сейчас так, вообще, устаёшь удивляться)
"партия единая россия будучи 20 лет у власти неумело распоряжается деньгами"
можно еще путину челом бить
"и волки сыты и овцы целы"
всрсу следующий
и фамилия не спасла
Нужно доложить товарищу Xi, что произошла чудовищная ошибка
Вот в чем дело
«ВКонтакте»? Серьезно? С кавычками? ВЫ бл... совсем ох... со своей иронией!!! Кто руководит ВКонтакте? А кто его отец? А на кого он работает? А кто это Человек? Вот именно он Россия! Вы не ВКонтакте а Россию в кавычки взяли, ироне-зависимые писаки!!!
Вы же понимаете, что правда в глазах смотрящего? Как в анеке про Сталина и скотину усатую.
Россия без кавычек