Нижегородца оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за кавычек в слове ««спецоперация»»

Суд посчитал, что это свидетельствует об «ироническом» значении слова.

Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал Sota, что 23 июня его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация».

В комментарии в группе во «ВКонтакте» Поднебесный заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением. Решение суда он получил на руки только сейчас.

Суд постановил, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».

В разговоре с Sota Поднебесный отметил, что решение «было вынесено за 2 минуты, а принадлежность комментария ему суд даже не пытался доказать». Он добавил, что в постановление суда попала часть из решения по делу его жены Валерии, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей в другом суде.