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Утечка Uber: компания расширялась с помощью давления на высокопоставленных политиков и обман полиции в Европе и США Статьи редакции

Топ-менеджеры компании договаривались с Макроном, Байденом и другими представителями власти разных стран, чтобы те лоббировали их интересы.

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Протесты против Uber в Париже, июнь 2015 года. Фото Reuters

10 июля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в том числе The Guardian и «Би-би-си», выпустили расследование, основываясь на утечке 124 тысяч «файлов Uber», большая часть из которых — электронные корпоративные письма. Документы охватывают период с 2013 по 2017 год и показывает, как компания продвигала свой сервис под руководством Тревиса Каланика, соучредителя и руководителя стартапа в то время.

Согласно документам, Uber старался получить государственную поддержку в разных странах при помощи давления на высокопоставленных политиков и местных олигархов. В частности, в утечке есть переписки между Калаником и Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и тайно помогал компании во Франции.

Нынешний президент поддерживал тесный контакт с сотрудниками стартапа и сообщал, что заключил «тайное соглашение» с оппонентами Uber во власти. В июне 2015 году во Франции проходили массовые забастовки таксистов против сервиса, а в октябре менеджеру компании не позволили выступить на форуме для бизнесменов. После этого полиция частично запретила работу Uber.

На следующий день европейский представитель Uber Марк Макганн связался с Макроном и попросил о помощи. Уже через несколько часов тот пообещал лично разобраться в ситуации. Ещё спустя 12 дней местные власти уточнили правила, распространив запрет только на «водителей без лицензии».

Фрагменты переписки Макганна с Макроном. Скриншот ICIJ

Ещё несколько эпизодов, описанных в расследовании, касались Джо Байдена, который в то время был вице-президентом США, и экс-комиссара ЕС Нели Крус. Первый после встречи с руководителем Uber изменил своё выступление на форуме в Давосе и, сославшись на собеседника, выделил перспективы развития сервиса с точки зрения экономики и новых рабочих мест.

Комиссар ЕС по цифровым технологиям Нели Крус, как пишет «Би-би-си», вела переговоры о работе с Uber ещё до истечения своих полномочий, а затем тайно лоббировала компанию, тем самым нарушая этические правила Евросоюза.

К тем политикам, которые не соглашались со стратегией стартапа, менеджеры Uber относились с пренебрежением. Например, Олаф Шольц, который тогда был мэром Гамбурга, настаивал на минимальной зарплате для таксистов. На это Каланик во внутренних переписках называл немецкого мэра «комиком».

Помимо перечисленных случаев, руководители компании лично встречались с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и британским канцлером казначейства Джорджем Осборном, а также пытались установить контакт с другими политиками.

Количество контактов руководителей Uber с высокопоставленными политиками. Скриншот ICIJ

Кроме того, во время забастовок в Европе местные менеджеры отправляли водителей на ответные акции в поддержку Uber, рискуя их безопасностью. «Думаю, оно того стоит. Насилие гарантирует успех», — комментировал такое решение Каланик в ответ на опасения других менеджеров.

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Во время рейдов полиции на офисы компании менеджеры Uber использовали «аварийные выключатели», удаляя большую часть данных и скрывая часть информации от правоохранительных органов. Во внутренних переписках один из руководителей в шутку назвал сотрудников «пиратами», а другой признал, что компания «чертовски незаконна».

По данным журналистов, все перечисленные события происходили на фоне остальных скандалов в одном из самых быстрорастущих стартапов, включая судебные дела, обвинения в сексуальных домогательствах руководителей и утечек данных пользователей. Акционеров такая ситуация не устраивала, и в 2017 году Каланик был вынужден покинуть компанию.

В ответ на утечку Uber признал «ошибки и просчёты», но отметил, что с 2017 года компания заметно изменилась под руководством нового гендиректора Дары Хосровшахи.

Мы не оправдывали и не будем оправдывать былое поведение, которое явно не соответствует нашим нынешним ценностям. Но мы просим общественность судить о нас на основе того, что мы сделали за последние пять лет, и что мы будем делать в ближайшие годы.

представители Uber

#uber #расследования #новости

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21 комментарий
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 aliftin

Ого, международные корпорации действуют не честно, кто бы мог подумать.

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Дмитрий Царь
Мы не оправдывали и не будем оправдывать былое поведение, которое явно не соответствует нашим нынешним ценностям. Но мы просим общественность судить о нас на основе того, что мы сделали за последние пять лет, и что мы будем делать в ближайшие годы.
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Just Whatever

Опередил

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Либертарианство

Не может быть! Да что вы такое говорите?! Государства же борются с монополиями, а не создают их!

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Александр Чекета

Ну, государство единственное, что сдерживает тотальную монополию

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Konstantin Kulikov

Политический лоббизм существует абсолютно на всех европейских рынках, подверженых строгому регулированию. Ride Hailing один из таковых. В италии, например, нет райдхелинга потому что местная мафия поджала под себя все таксопарки и не дает современным компаниям зайти на свой рынок

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VladimirV

И без него никак и нукуда не деться.

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Гордон Фриман

Хорошо в России такого нет 🤔

А все дети чиновников просто талантливые бизнесмены с рождения 🤷

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Wait White

А в Украине и подавно )))))))))

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Закомплексованная Душа

Казалось бы при чем тут Украина

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IvanDurov

Так и не увидел что конкретно незаконного делал Убер. И каким образом на политиков давили.

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Московский

Зумеры изобрели США жаль

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Человек кусает собаку
Олаф Шольц, который тогда был мэром Гамбурга, настаивал на минимальной зарплате для таксистов. На это Каланик во внутренних переписках называл немецкого мэра «комиком»

Из интересного
Каланик называл Шольца клоуном ещё до 2022

БАЗА

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Dima Sergeyevich

UBER = теневое правительство

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Роман Мельник

Монополия возникла из-за государства
Никогда такого не было

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Артем Сизко

Убер - лучшее что могло произойти с такси

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Санитарный якорь

Назовите компанию которая делает всё эталонно по закону и правилам . Это невозможно

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Wait White

И так по всем фронтам, что с детищами Илона Маска, что с Билом Гейтсом ну и по порядку. Все продается, все покупается. Психические отклонения становятся борьбой за равные права, расовая ненависть всегда только в одни ворота, в любую сферу куда не плюнь, попадешь в мир кривых зеркал

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Истинный файл

Перегибы на местах

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Денацификация Борна

Да уж, вот она - плохая сторона капитализма

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Boris Gaykovich

То есть ебучие таксисты со своим профсоюзом лоббируют запреты и это ок, а уберу против запретов бороться теми же способами нельзя, айайай

Таксисты - плесень человечества и должны наконец сдохнуть уже, как ямщики

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