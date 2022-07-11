Топ-менеджеры компании договаривались с Макроном, Байденом и другими представителями власти разных стран, чтобы те лоббировали их интересы.

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Протесты против Uber в Париже, июнь 2015 года. Фото Reuters

10 июля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в том числе The Guardian и «Би-би-си», выпустили расследование, основываясь на утечке 124 тысяч «файлов Uber», большая часть из которых — электронные корпоративные письма. Документы охватывают период с 2013 по 2017 год и показывает, как компания продвигала свой сервис под руководством Тревиса Каланика, соучредителя и руководителя стартапа в то время.

Согласно документам, Uber старался получить государственную поддержку в разных странах при помощи давления на высокопоставленных политиков и местных олигархов. В частности, в утечке есть переписки между Калаником и Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и тайно помогал компании во Франции.

Нынешний президент поддерживал тесный контакт с сотрудниками стартапа и сообщал, что заключил «тайное соглашение» с оппонентами Uber во власти. В июне 2015 году во Франции проходили массовые забастовки таксистов против сервиса, а в октябре менеджеру компании не позволили выступить на форуме для бизнесменов. После этого полиция частично запретила работу Uber.

На следующий день европейский представитель Uber Марк Макганн связался с Макроном и попросил о помощи. Уже через несколько часов тот пообещал лично разобраться в ситуации. Ещё спустя 12 дней местные власти уточнили правила, распространив запрет только на «водителей без лицензии».

Фрагменты переписки Макганна с Макроном. Скриншот ICIJ

Ещё несколько эпизодов, описанных в расследовании, касались Джо Байдена, который в то время был вице-президентом США, и экс-комиссара ЕС Нели Крус. Первый после встречи с руководителем Uber изменил своё выступление на форуме в Давосе и, сославшись на собеседника, выделил перспективы развития сервиса с точки зрения экономики и новых рабочих мест.

Комиссар ЕС по цифровым технологиям Нели Крус, как пишет «Би-би-си», вела переговоры о работе с Uber ещё до истечения своих полномочий, а затем тайно лоббировала компанию, тем самым нарушая этические правила Евросоюза.

К тем политикам, которые не соглашались со стратегией стартапа, менеджеры Uber относились с пренебрежением. Например, Олаф Шольц, который тогда был мэром Гамбурга, настаивал на минимальной зарплате для таксистов. На это Каланик во внутренних переписках называл немецкого мэра «комиком».

Помимо перечисленных случаев, руководители компании лично встречались с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и британским канцлером казначейства Джорджем Осборном, а также пытались установить контакт с другими политиками.

Количество контактов руководителей Uber с высокопоставленными политиками. Скриншот ICIJ

Кроме того, во время забастовок в Европе местные менеджеры отправляли водителей на ответные акции в поддержку Uber, рискуя их безопасностью. «Думаю, оно того стоит. Насилие гарантирует успех», — комментировал такое решение Каланик в ответ на опасения других менеджеров.

Во время рейдов полиции на офисы компании менеджеры Uber использовали «аварийные выключатели», удаляя большую часть данных и скрывая часть информации от правоохранительных органов. Во внутренних переписках один из руководителей в шутку назвал сотрудников «пиратами», а другой признал, что компания «чертовски незаконна».

По данным журналистов, все перечисленные события происходили на фоне остальных скандалов в одном из самых быстрорастущих стартапов, включая судебные дела, обвинения в сексуальных домогательствах руководителей и утечек данных пользователей. Акционеров такая ситуация не устраивала, и в 2017 году Каланик был вынужден покинуть компанию.

В ответ на утечку Uber признал «ошибки и просчёты», но отметил, что с 2017 года компания заметно изменилась под руководством нового гендиректора Дары Хосровшахи.