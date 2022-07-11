«Ъ»: Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый факт утечки данных пользователей Статьи редакции
По законопроекту, бизнесу грозил штраф в 1% от годового оборота, а при скрытии информации об утечке — до 3%.
- На обсуждении оборотных штрафов в Минцифры были представители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK и других компаний.
- Ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки и уменьшить штраф до суммы ниже 1% от оборота, рассказали источники «Ъ», которые были на встрече. Размер штрафа ещё обсуждается.
- На встрече компании предложили за первую утечку делать предупреждение, за повторную — крупный штраф, за третью — штраф от оборота, говорит участвовавший в обсуждениях источник. Другой рассказал, что бизнес назвал оборотные штрафы несвоевременными: «В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов ещё больше ухудшит условия для бизнеса».
- Минцифры поручило бизнесу под руководством «Ростелекома» и VK за две недели разработать предложения по поправкам к законопроекту. В министерстве, «Ростелекоме», МТС, «Авито», «Яндексе», Ozon, «Вымпелком» и VK отказались комментировать ситуацию.
- В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке. 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
- В конце мая источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект о наказании за утечки. По нему, нарушителям грозил штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%.
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Пизда вашим данным
нашим*
вашим
Always has been
ого теперь целых 30 тысяч рублей штрафа!!!!ойойойо опасна!
Фсе па закону!!1
ееееееееееееееееее
обнуление
60к?
до 3х мрот
Я бы даже был более доволен, если бы их штрафовали до 3 в рот
Вот и все отношение эрэфии к верноподданным "во-первых, извени за мат, во-вторых, иди нах#й, а в третьих, что ты мне сделаешь"©
3 столпа российского правоведения
Сливаешь все данные сам за символический штраф, на последующие сливы просто говоришь что это ранее утекшие данные ¯\_(ツ)_/¯
они намеренно все наоборот нахуй делают
алё«Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK
они пишут законы для себя
На первый раз прощаем, но впредь не обогащайте уже утекшие данные
смысл наказания именно в существенности и неотвратимости
а когда начинаются виляния...
правосудие
Наша специальная военная операция тут не при чём.
"Ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки и уменьшить штраф до суммы ниже 1% от оборота" - от 30к до 60к деревянных с первым предупреждением?)
типа, раз не пид..ас?
Один раз - не пидорас!
Т.е. яндекс ещё жёстко попал на 60 тыс руб?)
За первый факт - предупреждение, за второй - строгий выговор, за третий - отлучение от церкви на неделю
Один раз - не пидарас
Слабовато! Я считаю нужно сделать так, что бьі не бьіло никакой отвественности у компаний если данньіе утекли в пятницу. Вьіходньіе тоже должньі бьіть у тех, кто просто хочет писать код.