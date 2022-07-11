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«Ъ»: Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый факт утечки данных пользователей Статьи редакции

По законопроекту, бизнесу грозил штраф в 1% от годового оборота, а при скрытии информации об утечке — до 3%.

  • На обсуждении оборотных штрафов в Минцифры были представители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK и других компаний.
  • Ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки и уменьшить штраф до суммы ниже 1% от оборота, рассказали источники «Ъ», которые были на встрече. Размер штрафа ещё обсуждается.
  • На встрече компании предложили за первую утечку делать предупреждение, за повторную — крупный штраф, за третью — штраф от оборота, говорит участвовавший в обсуждениях источник. Другой рассказал, что бизнес назвал оборотные штрафы несвоевременными: «В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов ещё больше ухудшит условия для бизнеса».
  • Минцифры поручило бизнесу под руководством «Ростелекома» и VK за две недели разработать предложения по поправкам к законопроекту. В министерстве, «Ростелекоме», МТС, «Авито», «Яндексе», Ozon, «Вымпелком» и VK отказались комментировать ситуацию.
  • В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке. 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
  • В конце мая источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект о наказании за утечки. По нему, нарушителям грозил штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%.

#утечки #минцифры #новости

1164 просмотров
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26 комментариев
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 Никита Борисова

Пизда вашим данным

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Офицерский кавалер

нашим*

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Йолкин

вашим

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Ладно

Always has been

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Санитарный якорь

ого теперь целых 30 тысяч рублей штрафа!!!!ойойойо опасна!

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Особый утюг

Фсе па закону!!1

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Многие Влад

ееееееееееееееееее
обнуление

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Дмитрий Царь
за повторную — крупный штраф

60к?

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Nick Rosenberg

до 3х мрот

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Дмитрий Царь

Я бы даже был более доволен, если бы их штрафовали до 3 в рот

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Редкий Натр

Вот и все отношение эрэфии к верноподданным "во-первых, извени за мат, во-вторых, иди нах, а в третьих, что ты мне сделаешь"©

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Dima Sergeyevich

3 столпа российского правоведения

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Nick Rosenberg

Сливаешь все данные сам за символический штраф, на последующие сливы просто говоришь что это ранее утекшие данные ¯\_(ツ)_/¯

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дорогой БРАТ Донателло

они намеренно все наоборот нахуй делают

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испанский смех

алё

«Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK

они пишут законы для себя

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Bender Rodriguez

На первый раз прощаем, но впредь не обогащайте уже утекшие данные

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Многие Влад

смысл наказания именно в существенности и неотвратимости
а когда начинаются виляния...

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Kuro Kumo
россия
правосудие
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Ценный бокал

Наша специальная военная операция тут не при чём.

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BigBrotherBear

"Ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки и уменьшить штраф до суммы ниже 1% от оборота" - от 30к до 60к деревянных с первым предупреждением?)

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Some1 Else

типа, раз не пид..ас?

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darkAlert

Один раз - не пидорас!

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Man

Т.е. яндекс ещё жёстко попал на 60 тыс руб?)

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Шумный Мурод

За первый факт - предупреждение, за второй - строгий выговор, за третий - отлучение от церкви на неделю

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Повышенный ГОСТ

Один раз - не пидарас

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Генномодифицированный голуб

Слабовато! Я считаю нужно сделать так, что бьі не бьіло никакой отвественности у компаний если данньіе утекли в пятницу. Вьіходньіе тоже должньі бьіть у тех, кто просто хочет писать код.

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