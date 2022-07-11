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Роскомнадзор заблокировал фотобанк Depositphotos спустя четыре месяца после ухода сервиса из России Статьи редакции

По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии РФ.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos. Поводом стало распространение «фейков» о российской армии, следует из данных реестра регулятора.

Фотобанк заблокировали из-за нарушения статьи 15.3 закона «Об информации». По той же причине Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ряду сайтов и СМИ, включая TJ.

Depositphotos в специальном разделе публикует фотографии с военных действий в Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.

Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта. Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.

#новости #блокировки

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Верующий Макс
Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта
По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии РФ

Четыре месяца думали распространяет или нет

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BigBrotherBear

Или дело просто в "палочной" системе и теперь очередь дошла до этого стока)

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Добро и позитив

Вообще интересная система, блокировать ресурсы, пока не закончатся

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Шумный Мурод

Четыре месяца терпели!

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Верующий Макс

Был в сети четыре месяца назад

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испанский смех

четыре месяца назад еще нечего было распространять ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Абстрактный рак

Вот поэтому я всегда пиздил со стоков а не покупал

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Верующий Макс

Осуждаю плюсом

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Абстрактный рак

Я нищий русский ХОРОШИЙ дизайнер откуда деньги на картинки(((

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Офицер Приловски

а ну предъяви паспорт хорошего русского дизайнера

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ГномГномыч
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Шумный Мурод

Что лучше: нищий русский хороший дизайнер или нищий хороший русский дизайнер?

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Город Хлебный

Нищий хороший дизайнер

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Недовольный глобус

О, сразу видно, заказчик

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Абстрактный рак

Лучше идти в айти

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Шумный Мурод

Или в веб-кам?

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Многие Влад

когда заблочат этот фотосток с фейками?
https://pictures.reuters.com/CS.aspx?VP3=PackageBrowser&ALID=2C0FQEYNJ0CA0&PBC=2C0BF1I3K5MC%3a2C0FQEYNJ0CA0

Search Result
Search Result
pictures.reuters.com
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BlancVPN
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BlancVPN

Может ли впн делать корпоративный мерч??? Что там будет изображено

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Абстрактный рак

Список запрещённых сайтов по всей ткани

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BlancVPN

Фото с процесса производства

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Шумный Мурод

Так они заблокировали только ru.depositphotos.com, потому что другими языками не владеют?

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Санитарный якорь

Делаем интернет в России более зашифрованным , молодцы

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Пятая колонка

Предлагаю запретить зеркала

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Многие Влад

уже https://tjournal.ru/news/55547-web-archive-rkn

Роскомнадзор заблокировал архив интернета…
Сервис хранения исторических копий веб-страниц Internet Archive оказался недоступен у абонентов…
tjournal.ru
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BigBrotherBear

В общем, psiphon в помощь. Только в настройках выбираем "не фильтровать IP внутри страны".

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Антон Занудный
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Пятая колонка

Также запретить фотоаппараты... :) флешки сдавать в отдел ИТАР-ТАСС для проверки

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Конечный Макс
сервис распространял «фейки» об армии РФ.

получается «фейки» о фейке)))

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