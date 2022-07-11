По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии РФ.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos. Поводом стало распространение «фейков» о российской армии, следует из данных реестра регулятора.

Фотобанк заблокировали из-за нарушения статьи 15.3 закона «Об информации». По той же причине Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ряду сайтов и СМИ, включая TJ.

Depositphotos в специальном разделе публикует фотографии с военных действий в Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.

Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта. Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.