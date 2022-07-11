Роскомнадзор заблокировал фотобанк Depositphotos спустя четыре месяца после ухода сервиса из России Статьи редакции
По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии РФ.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos. Поводом стало распространение «фейков» о российской армии, следует из данных реестра регулятора.
Фотобанк заблокировали из-за нарушения статьи 15.3 закона «Об информации». По той же причине Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ряду сайтов и СМИ, включая TJ.
Depositphotos в специальном разделе публикует фотографии с военных действий в Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.
Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта. Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.
По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии РФ
Четыре месяца думали распространяет или нет
Или дело просто в "палочной" системе и теперь очередь дошла до этого стока)
Вообще интересная система, блокировать ресурсы, пока не закончатся
Четыре месяца терпели!
Был в сети четыре месяца назад
четыре месяца назад еще нечего было распространять ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вот поэтому я всегда пиздил со стоков а не покупал
Осуждаю плюсом
Я нищий русский ХОРОШИЙ дизайнер откуда деньги на картинки(((
а ну предъяви паспорт хорошего русского дизайнера
Что лучше: нищий русский хороший дизайнер или нищий хороший русский дизайнер?
Нищий хороший дизайнер
О, сразу видно, заказчик
Лучше идти в айти
Или в веб-кам?
когда заблочат этот фотосток с фейками?
https://pictures.reuters.com/CS.aspx?VP3=PackageBrowser&ALID=2C0FQEYNJ0CA0&PBC=2C0BF1I3K5MC%3a2C0FQEYNJ0CA0
Может ли впн делать корпоративный мерч??? Что там будет изображено
Список запрещённых сайтов по всей ткани
Фото с процесса производства
Так они заблокировали только ru.depositphotos.com, потому что другими языками не владеют?
Делаем интернет в России более зашифрованным , молодцы
Предлагаю запретить зеркала
уже https://tjournal.ru/news/55547-web-archive-rkn
В общем, psiphon в помощь. Только в настройках выбираем "не фильтровать IP внутри страны".
Также запретить фотоаппараты... :) флешки сдавать в отдел ИТАР-ТАСС для проверки
получается «фейки» о фейке)))