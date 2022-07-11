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В правительственный список товаров для параллельного импорта включили продукцию Siemens, BMW и LEGO Статьи редакции

Ее будут ввозить в страну без согласия правообладателя.

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта. Ведомство включило продукцию ушедших из России компаний и убрало те, которые продолжили поставки.

В список включили товары Siemens, BMW и LEGO. «Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — добавили в министерстве.

Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. В перечень продукции вошло множество товаров, среди них — часы Apple, автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

#новости #lego #параллельныйимпорт

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26 комментариев
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 Северин

Какое ЛЕГО, вы че там. А с этим что делать?

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Северин

Сцук "сеть в подарок"... СЕТЬ нахуй

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Заебавшийся опоссум

Ебааааааать дно

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max payne

Ну так в Госдуме скучно, а так хоть Лего звёздные войны пособирать можно на собраниях с пацанами

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Зленик

А чинить вы это как собрались :D

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Дамбили Бамбас Бас Бас

параллельно

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Имя любимое мое

завозишь новое, старое на запчасти. печаль в том, что кто им запретит-то.

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luxury

Удар по власти корпораций. Хорошая вещь для простых людей, если не испортят идею. Но наверно у нас испортят и станут заламывать цену из-за коррупционной составляющей.

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Nick Nick

Че в ней хорошего?

Ни гарантии, ни комплектующих, ни ответственности.

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luxury

Товар то напрямую от корпорации, то есть качество и так гарантированно, это же не подделка. Комплектующие можно закупить. Гарантию в принципе может дать импортер, скажем на замену.

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evilnw

Импортер будет закладывать в цену возможный брак.

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luxury

Импортируют уже сейчас, из Эмиратов я вижу блогерша Лиса импортирует к примеру корейские и японские тачки новые. Ничего там не заложено, цены как цены.

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Wlodzimierz

А кто гарантирует, что вам продают продукт от корпорации, а не подделку? Что раньше мешало так делать?

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chel

Цены будут выше в 2-3 раза и без корруп. составляющей.

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luxury

Почему? Товар можно купить по самой низкой цене, где есть излишек из-за переоценки ёмкости рынка.

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evilnw

Потому что раньше Лего поставлялся по цепочке: Производитель -> Дистребьютер -> Магазины. Всё это шло самое короткой цепочкой. Сейчас цены на логистику выросли в 2+ раза и сама цепочка стала как минимум длиннее: Производитель -> Дистребьютер в другой стране -> Импортер -> Магазины

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Nick Nick

Можно вообще таким брак продавать. Ответственности 0.

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luxury

Ну никто так не делает, чего ты выдумаешь проблемы. Есть отвественность и у автосервисов, которые ремонтируют машины в РФ, если это не бухой дядя Вася из случайного гаража, и есть ответсвенность у импортера, именно что отвечают своей репутацией, и строят свою репутацию. Типа берите у меня и все будет ОК.

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Никита Борисова
Ну никто так не делает, чего ты выдумаешь проблемы

А, ну раз ты так скозал, то тогда ладно.

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Wlodzimierz

Какая репутация? Контрабандистов? Для местных аборигенов сильно напрягаться не нужно - всё равно схавают

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Никита Борисова

О да, воруй-убивай-еби гусей.
Фашист путин против кровавых корпораций, молодец, политик лидер и борец.

Посмотрел бы я на тебя, если бы россия воровала твои Xbox.

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Wlodzimierz

Так это прямо эталонный случай, когда карма настигает воров. Те наворовали плейстэйшонов всяких, а оно не работает в их оркостане.
Кстати, знакомый рассказывал, что в Ирпене у его знакомого (да, немного длинная цепочка) варвары видеокарту с ПК не осилили выкрутить и просто выломали

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Печеньки Госдепа

Бентли, нинтендо, сименс... Зачем нам весь этот вещпром из загнивающего Запада? Неужели не можем сами? Где продукция, которой нет аналогов в мире?

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Пiнг Понг

"Анало-гов-нет. И не предвидится. И точка".

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Имя любимое мое

тем временем матвиенко: "мы что свои цветные кубики не можем сделать что ли???"

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Имя любимое мое

кстати xbox playstation и nintendo они собираются в оффлайне перманентно юзать? единственный случай, когда онлайн привязка это таки хорошо.

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