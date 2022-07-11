Ее будут ввозить в страну без согласия правообладателя.

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта. Ведомство включило продукцию ушедших из России компаний и убрало те, которые продолжили поставки.

В список включили товары Siemens, BMW и LEGO. «Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — добавили в министерстве.

Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. В перечень продукции вошло множество товаров, среди них — часы Apple, автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.