В правительственный список товаров для параллельного импорта включили продукцию Siemens, BMW и LEGO Статьи редакции
Ее будут ввозить в страну без согласия правообладателя.
Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта. Ведомство включило продукцию ушедших из России компаний и убрало те, которые продолжили поставки.
В список включили товары Siemens, BMW и LEGO. «Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — добавили в министерстве.
Российское правительство легализовало параллельный импорт 30 марта. В перечень продукции вошло множество товаров, среди них — часы Apple, автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.
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Какое ЛЕГО, вы че там. А с этим что делать?
Сцук "сеть в подарок"... СЕТЬ нахуй
Ебааааааать дно
Ну так в Госдуме скучно, а так хоть Лего звёздные войны пособирать можно на собраниях с пацанами
А чинить вы это как собрались :D
параллельно
завозишь новое, старое на запчасти. печаль в том, что кто им запретит-то.
Удар по власти корпораций. Хорошая вещь для простых людей, если не испортят идею. Но наверно у нас испортят и станут заламывать цену из-за коррупционной составляющей.
Че в ней хорошего?
Ни гарантии, ни комплектующих, ни ответственности.
Товар то напрямую от корпорации, то есть качество и так гарантированно, это же не подделка. Комплектующие можно закупить. Гарантию в принципе может дать импортер, скажем на замену.
Импортер будет закладывать в цену возможный брак.
Импортируют уже сейчас, из Эмиратов я вижу блогерша Лиса импортирует к примеру корейские и японские тачки новые. Ничего там не заложено, цены как цены.
А кто гарантирует, что вам продают продукт от корпорации, а не подделку? Что раньше мешало так делать?
Цены будут выше в 2-3 раза и без корруп. составляющей.
Почему? Товар можно купить по самой низкой цене, где есть излишек из-за переоценки ёмкости рынка.
Потому что раньше Лего поставлялся по цепочке: Производитель -> Дистребьютер -> Магазины. Всё это шло самое короткой цепочкой. Сейчас цены на логистику выросли в 2+ раза и сама цепочка стала как минимум длиннее: Производитель -> Дистребьютер в другой стране -> Импортер -> Магазины
Можно вообще таким брак продавать. Ответственности 0.
Ну никто так не делает, чего ты выдумаешь проблемы. Есть отвественность и у автосервисов, которые ремонтируют машины в РФ, если это не бухой дядя Вася из случайного гаража, и есть ответсвенность у импортера, именно что отвечают своей репутацией, и строят свою репутацию. Типа берите у меня и все будет ОК.
А, ну раз ты так скозал, то тогда ладно.
Какая репутация? Контрабандистов? Для местных аборигенов сильно напрягаться не нужно - всё равно схавают
О да, воруй-убивай-еби гусей.
Фашист путин против кровавых корпораций, молодец, политик лидер и борец.
Посмотрел бы я на тебя, если бы россия воровала твои Xbox.
Так это прямо эталонный случай, когда карма настигает воров. Те наворовали плейстэйшонов всяких, а оно не работает в их оркостане.
Кстати, знакомый рассказывал, что в Ирпене у его знакомого (да, немного длинная цепочка) варвары видеокарту с ПК не осилили выкрутить и просто выломали
Бентли, нинтендо, сименс... Зачем нам весь этот вещпром из загнивающего Запада? Неужели не можем сами? Где продукция, которой нет аналогов в мире?
"Анало-гов-нет. И не предвидится. И точка".
тем временем матвиенко: "мы что свои цветные кубики не можем сделать что ли???"
кстати xbox playstation и nintendo они собираются в оффлайне перманентно юзать? единственный случай, когда онлайн привязка это таки хорошо.