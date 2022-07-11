До этого момента РФ давала такое право только жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России расширил указ об упрощённом порядке получения российского гражданства на пятом месяце вооружённого конфликта с Украиной. Теперь с заявлением могут обратиться все граждане Украины, а также лица без гражданства, постоянно живущие в стране.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 17 июля того же года указ дополнили: право получить гражданство в упрощённом порядке получили все жители областей, проживавшие в регионах по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года.