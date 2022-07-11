Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Украины Статьи редакции
До этого момента РФ давала такое право только жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России расширил указ об упрощённом порядке получения российского гражданства на пятом месяце вооружённого конфликта с Украиной. Теперь с заявлением могут обратиться все граждане Украины, а также лица без гражданства, постоянно живущие в стране.
24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 17 июля того же года указ дополнили: право получить гражданство в упрощённом порядке получили все жители областей, проживавшие в регионах по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года.
Выдачу российских паспортов жителям Донбасса начали в июне 2019 года. К июлю 2021 года паспорта по упрощённой схеме получили более 600 тысяч человек, к февралю 2022 года — более 775 тысяч.
25 мая 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. За первые три недели по данным военно-гражданских администраций регионов, заявки на получение гражданства России подали более ста тысяч жителей Запорожской области и более 70 тысяч жителей Херсонской области.
А можно упрощенный отказ от гражданства?
Или поменяться с кем-нибудь.
вход — рубль, выход — два.
если ты девушка с 2-3 размером груди и норм сама по себе, то я даже помогу с гражданством, ну а если мужик, извиняй чувак, я не настоящий ТЖшник
Капитуляцию лучше бы подписал
Рано. На юбилей. В соответсвующей одежде
Российское гражданство скоро будут выдавать как туалетную бумагу. Совсем обесценили.
При этом этническим русским из других республик его получить оооочень трудно.
Россия щедрая душа ващет, не то что ураинцы которые даже волонтеров выгоняют
Господи, уже втюхивает говно всем подряд
затеял многоходовочку очередную
Наконец-то у наших соседей появился шанс напрямую влиять на политику РФ.
Нахуй надо
Украинцьі, го получать российские паспорта, и наконец то вьіберем им президента. Хотя нет, я украинское терять не хочу.
Выбрали бы им Пороха
Ухахахаха
А Труханов мэр Москвы
Ты же можешь иметь двойное?
haha
haha
ha
.l.
Китаю на заметочку
Задел под дальнейшее продвижение войск в целях защиты граждан РФ?
Так в ДНР нет своего гражданства?
Там даже государства своего нет, о чем ты.
Ебать счастье то какое, хотя может оно и к лучшему и самые оголтелые любители русского мира добровольно уедут.
Нет, останутся)
у них бабок не хватит до вокзала добраться
не хочется кормить хуесосов
Опять украинцев оскорбляет, ясно
интересно, если и для грузии с молдовой такое введет и сколько граждан какой страны поведутся
То есть, украинцы станут гражданами России? Сколько их там? 50млн? А Путин не боится, что новые граждане России его свергнут? Звучит как план... )
Чего ему бояться, если голоса "считают" в Кремле.
Пиздежь или правда?
Когда они там паспортные данные за воду или гуманитарку собирали, то стоит ли удивляться?
А одной ракетой уничтожаю по 300 бендеровских боевиков за раз
думаю у тех кто там остался жить не очень много вариантов, а какой-то части вообще насрать чье гражданство
Желающие (добровольно или принудительно) есть, конечно. Но далеко не в таких масштабах. Тут даже не обработаешь данные в таких количествах и в таких условиях
враньё уверен.
Sounds like a plan
1. 40 млн украинцев получает филькину грамоту в виде роиського пасспорта
2. на след президентских выборах выбирают не хуютина
3. выбрасывают паспорт
4. ?????????
5. PROFIT!!!!!!! РЕЖИМ СВЕРГНУТ!!!!!
с наперсточниками не стоит играть в эту игру, паспорта дадут, а выборы отменят.
Вопрос — сколько нынешнее население на оккупированных — 70k это допустим сколько процентов
Это примерно 10% от населения всего Донбасса
А можно в другую сторону тоже? Хочу второй паспорт с безвизом по европке.
Диверсанты такие:
больше химарсов быстрее везите
Украинцы до 11.07: Русские ни на что не способны, даже свергнуть старого деда, терпилы!
Украинцы после 11.07: Эээ... нафиг надо. И васе я в домике.
Может у украинцев проблемы поважнее сейчас есть
а зачем украинцу росс паспорт?
по украинскому безвиз и в штаты лучше дадут визу, а по российскому куда ехать?
в абхазию?
он нахуй не нужен пынин паспорт и пыня обосрался.
У укр паспорта безвиз в ес?
Скоро блядь заявление придется писать чтобы его не присваивали. Российское гражданство как клеймо уже.
Это на пенсов заявка, все как всегда.
🤮
Ахахахахахаха
???
Профит
Ждём серию терактов со стороны "новых граждан"?
Гражданство путинской клоаки весьма токсичная вещь.
Ахуеть, спасибо, папаша. А можно ещё перестать забрасывать нас крылатыми ракетами, плииизз?
Мера, которая сейчас нафиг никому не нужна. В каком бульоне плавает извилина светлоликого? 🤦🏼♂️
в кварк-глюонном
А доставка будет?
Российский паспорт весьма сомнительное приобретение, особенно сейчас.
Если хочешь немедленно выехать в сша или европу, то пожалуй да. Но если ничего особенного не планируешь, то паспорт как паспорт. Пенсионеру полагается пенсия.
чтобы благодарные украинцы катались в Москву устраивать теракты?
а уголовный кодекс уже отменили что ли в Москве?
желаю добровольно получающим это так называемое гражданство того, чего они заслуживают
Когда уже будут насильно давать ?
Вот это прорыв!!!. Завидуйте, я гражданин советского союза ( ой, извините, ошибочка вышла, РФ). Так кажется писал один самовыпилившийся пролетарский поэт лет 100 назад. Это называется " контрсанкции." Весь мир ужесточает процедуры получения гражданства ( а также ВНЖ, рабочих виз, открытия счетов) для граждан РФ, а Россия наоборот снижиет.
Вот где настоящая демократия. А вы визжите:
'диктвтура, диктатура ".👍
Можно было сделать тоже самое без захвата Крыма, Донбасса и нынешней войны, результат был бы лучше. Но...