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Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Украины Статьи редакции

До этого момента РФ давала такое право только жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России расширил указ об упрощённом порядке получения российского гражданства на пятом месяце вооружённого конфликта с Украиной. Теперь с заявлением могут обратиться все граждане Украины, а также лица без гражданства, постоянно живущие в стране.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 17 июля того же года указ дополнили: право получить гражданство в упрощённом порядке получили все жители областей, проживавшие в регионах по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года.

Выдачу российских паспортов жителям Донбасса начали в июне 2019 года. К июлю 2021 года паспорта по упрощённой схеме получили более 600 тысяч человек, к февралю 2022 года — более 775 тысяч.

25 мая 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. За первые три недели по данным военно-гражданских администраций регионов, заявки на получение гражданства России подали более ста тысяч жителей Запорожской области и более 70 тысяч жителей Херсонской области.

#конфликтвукраине #гражданство #новости

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104 комментария
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 Алексей Логачев

А можно упрощенный отказ от гражданства?

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Заводной апельсин

Или поменяться с кем-нибудь.

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3 комментария
Rostilj je najbolje

вход — рубль, выход — два.

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Ruslan N.

если ты девушка с 2-3 размером груди и норм сама по себе, то я даже помогу с гражданством, ну а если мужик, извиняй чувак, я не настоящий ТЖшник

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2 комментария
пепси

Капитуляцию лучше бы подписал

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dead moroze

Рано. На юбилей. В соответсвующей одежде

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Заводной апельсин

Российское гражданство скоро будут выдавать как туалетную бумагу. Совсем обесценили.

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Joana Sinelli

При этом этническим русским из других республик его получить оооочень трудно.

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Приемлемый Русский

Россия щедрая душа ващет, не то что ураинцы которые даже волонтеров выгоняют

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6 комментариев
Лисенко Сергей Михайлович

Господи, уже втюхивает говно всем подряд

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испанский смех

затеял многоходовочку очередную

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Нельсон Шмандела

Наконец-то у наших соседей появился шанс напрямую влиять на политику РФ.

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Bruno Traven

Нахуй надо

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4 комментария
Генномодифицированный голуб

Украинцьі, го получать российские паспорта, и наконец то вьіберем им президента. Хотя нет, я украинское терять не хочу.

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Bruno Traven

Выбрали бы им Пороха
Ухахахаха
А Труханов мэр Москвы

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7 комментариев
Академический Никита

Ты же можешь иметь двойное?

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8 комментариев
Антон Занудный
наконец то вьіберем им президента

haha
haha
ha

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Верующий Макс

.l.

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Санитарный якорь

Китаю на заметочку

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Мутный блик

Задел под дальнейшее продвижение войск в целях защиты граждан РФ?

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IvanDurov

Так в ДНР нет своего гражданства?

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Ivan Gaiko

Там даже государства своего нет, о чем ты.

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Bender Rodriguez

Ебать счастье то какое, хотя может оно и к лучшему и самые оголтелые любители русского мира добровольно уедут.

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Седой Влад

Нет, останутся)

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1 комментарий
Dima Sergeyevich

у них бабок не хватит до вокзала добраться

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испанский смех

не хочется кормить хуесосов

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Игорь Херник

Опять украинцев оскорбляет, ясно

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DG Kazane

интересно, если и для грузии с молдовой такое введет и сколько граждан какой страны поведутся

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Валерий Ефремов

То есть, украинцы станут гражданами России? Сколько их там? 50млн? А Путин не боится, что новые граждане России его свергнут? Звучит как план... )

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MMM123

Чего ему бояться, если голоса "считают" в Кремле.

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2 комментария
Седой Влад
За первые три недели заявки на получение гражданства России подали более ста тысяч жителей Запорожской области и более 70 тысяч жителей Херсонской области

Пиздежь или правда?

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Заводной апельсин

Когда они там паспортные данные за воду или гуманитарку собирали, то стоит ли удивляться?

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Популярный Даниль

А одной ракетой уничтожаю по 300 бендеровских боевиков за раз

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Приемлемый Русский

думаю у тех кто там остался жить не очень много вариантов, а какой-то части вообще насрать чье гражданство

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Спящая сова

Желающие (добровольно или принудительно) есть, конечно. Но далеко не в таких масштабах. Тут даже не обработаешь данные в таких количествах и в таких условиях

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alekksandr cherr

враньё уверен.

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CheeTaz

Sounds like a plan
1. 40 млн украинцев получает филькину грамоту в виде роиського пасспорта
2. на след президентских выборах выбирают не хуютина
3. выбрасывают паспорт
4. ?????????
5. PROFIT!!!!!!! РЕЖИМ СВЕРГНУТ!!!!!

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Finkel

с наперсточниками не стоит играть в эту игру, паспорта дадут, а выборы отменят.

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Noname nonamer

Вопрос — сколько нынешнее население на оккупированных — 70k это допустим сколько процентов

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Bender Rodriguez

Это примерно 10% от населения всего Донбасса

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4 комментария
Сельский кубок

А можно в другую сторону тоже? Хочу второй паспорт с безвизом по европке.

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Дима Онучин

Диверсанты такие:

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Скрытый бокал

больше химарсов быстрее везите

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Lavep Lavep

Украинцы до 11.07: Русские ни на что не способны, даже свергнуть старого деда, терпилы!
Украинцы после 11.07: Эээ... нафиг надо. И васе я в домике.

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Bruno Traven

Может у украинцев проблемы поважнее сейчас есть

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alekksandr cherr

а зачем украинцу росс паспорт?
по украинскому безвиз и в штаты лучше дадут визу, а по российскому куда ехать?
в абхазию?
он нахуй не нужен пынин паспорт и пыня обосрался.

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Павел Скор

У укр паспорта безвиз в ес?

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1 комментарий
Darth Tyekanik

Скоро блядь заявление придется писать чтобы его не присваивали. Российское гражданство как клеймо уже.

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Dalbaebaw live

Это на пенсов заявка, все как всегда.

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Big Fella

🤮

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Виталя Вентилятор

Ахахахахахаха

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Гордон Фриман

???

Профит

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gr666stlan

Ждём серию терактов со стороны "новых граждан"?

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Клаус Шульце

Гражданство путинской клоаки весьма токсичная вещь.

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Ярослав Сопрук

Ахуеть, спасибо, папаша. А можно ещё перестать забрасывать нас крылатыми ракетами, плииизз?

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Alex Moronto

Мера, которая сейчас нафиг никому не нужна. В каком бульоне плавает извилина светлоликого? 🤦🏼‍♂️

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испанский смех

в кварк-глюонном

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dead moroze

А доставка будет?

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Сергей Торопов

Российский паспорт весьма сомнительное приобретение, особенно сейчас.

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luxury

Если хочешь немедленно выехать в сша или европу, то пожалуй да. Но если ничего особенного не планируешь, то паспорт как паспорт. Пенсионеру полагается пенсия.

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Густой Женя

чтобы благодарные украинцы катались в Москву устраивать теракты?

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luxury

а уголовный кодекс уже отменили что ли в Москве?

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Скрытый бокал

желаю добровольно получающим это так называемое гражданство того, чего они заслуживают

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Dmytry Kovalsky

Когда уже будут насильно давать ?

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oleg stolyarov

Вот это прорыв!!!. Завидуйте, я гражданин советского союза ( ой, извините, ошибочка вышла, РФ). Так кажется писал один самовыпилившийся пролетарский поэт лет 100 назад. Это называется " контрсанкции." Весь мир ужесточает процедуры получения гражданства ( а также ВНЖ, рабочих виз, открытия счетов) для граждан РФ, а Россия наоборот снижиет.
Вот где настоящая демократия. А вы визжите:
'диктвтура, диктатура ".👍

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Sisya

Можно было сделать тоже самое без захвата Крыма, Донбасса и нынешней войны, результат был бы лучше. Но...

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