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В Москве продлили запрет на митинги, хотя Роспотребнадзор уже снял все коронавирусные ограничения Статьи редакции

Режим повышенной готовности отменят тогда, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии.

Мэрия Москвы отказалась снять запрет на проведение публичных акций, введённый из-за пандемии. Это из следует из ответа на обращение фракции партии «Яблоко» по поводу отмены ограничений на проведение агитационных мероприятий.

Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения (обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания) в России 1 июля. «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чём свидетельствует международный опыт. К отмене ограничительных мер необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе. Риск осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19 остаётся, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности», — говорится в письме столичных властей.

Решение об отмене режима повышенной готовности примут, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии, заключила мэрия Москвы.

#новости #коронавирус

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31 комментарий
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 Арбуз

а вот во время какого-нибудь Курбан-байрам ковида нет, да.

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Kind soul

Там бог крышует

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Программный цвет

Нету Бога кроме Аллаха

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Ruslan N.

дык и Аллаха нет, есть сказка о пророке, который был педофилом безграмотным, и вокруг него построили религию)

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Программный цвет
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Ruslan N.
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Добро и позитив

Просто эти не стерпят

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Lavep Lavep

Работать в доставке по 60 часов в неделю терпят, а это не стерпят?

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PABL0

Ты бы ещё концерт во славу Ясноликого Фолотьи вспомнил... "Это другое"©

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Ganna Olenyeva

Так ковид укры придумали для геноцида славян. Много на курбан-байраме славян? То-то.

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Всрато
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Иностранный Агент

а когда газманов скакал по сцене и звук пыне оффнули разве не мероприятие было?

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испанский смех

Спецмероприятие

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Katebir

ковид как известно разработка натовского пентагона, поэтому людям со славянским геном он не страшен, а вот всякие дурачки которые смотрят ютуб и мутировавшее гмо едят вот у них этот ген отмирает и отсюда и слабоумие, подверженность западному перепрограммированию, и ковид убивает их. поэтому оппозиции проводить встречи нельзя, для их же блага, а там где путен там никакие жидоамерикосские вирусы не страшны 💪💪💪

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Столичный парфюмер

Удобно

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aliftin

Да в этом то и вся суть что не удобно - рулишь Москвой, крутишь на хую всех, а тебе какой-то Роспотребнадзор тут палки в колеса вставляет.

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Шумный Мурод

Митинги проводить нельзя, потому что

в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности

В чем же он выражается, если Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения?

В том, что нельзя проводить непровластные митинги!

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Katebir

режим повышенной готовности отменить отмену ковидных ограничений чего непонятного то читать научитесь

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Kind soul

Жалко писателей фантастов будущих времён. Захочет написать антиутопию, а тут незадача. Всё дермище до тебя путин придумал

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Yadra Balmo

Режим повышенной готовности к отмене режима.

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Великолепный файл

Как неожиданно да

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Сомнительный космос

Когда маски уже запретили, а митинги ещё не разрешили… Так, глядишь, россияне начнут догадываться, что дело не в ковиде, а в чем-то другом…

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Удивительный холод

ПОЧЕМУ ТОЛПА МУСУЛЬМАН В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ПРОВОДИТ МИТИНГ? КТО ИМ РАЗРЕШИЛ?

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Арбуз

но как же так?

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Многие Влад

ответ на мой вопрос
https://tjournal.ru/news/666173-v-rossii-perestali-deystvovat-vse-vvedennye-iz-za-pandemii-ogranicheniya?comment=8996991

В России перестали действовать все введённые…
Обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах…
tjournal.ru
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Arugin

Пока режим не изыйдет, никакие запреты не снимут, даже если в мире начнется пандемия выздоровления.

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робот-бёрдвотчер

З-ков уже пишет радостные твиты?

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Tannim

Там законопроект протаскивают, запрещающий митинги возле зданий государственной власти, а так же на территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских и спортивных площадок

если такое примут, считайте в РФ просто запретят митинги в городах, придется в тайгу ехать на митинг.

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Егор Павлюк

Если бы не было запрета, ух как бы люди вышли. Только запрет их останавливает. Эх.

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Александр Прохоренко

Так неожиданно и приятно, очень приятно

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alekksandr cherr

какие же русские люди хуесосы.
Я диву даюсь.

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