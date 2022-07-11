В Москве продлили запрет на митинги, хотя Роспотребнадзор уже снял все коронавирусные ограничения Статьи редакции
Режим повышенной готовности отменят тогда, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии.
Мэрия Москвы отказалась снять запрет на проведение публичных акций, введённый из-за пандемии. Это из следует из ответа на обращение фракции партии «Яблоко» по поводу отмены ограничений на проведение агитационных мероприятий.
Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения (обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания) в России 1 июля. «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чём свидетельствует международный опыт. К отмене ограничительных мер необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе. Риск осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19 остаётся, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности», — говорится в письме столичных властей.
Решение об отмене режима повышенной готовности примут, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии, заключила мэрия Москвы.
а вот во время какого-нибудь Курбан-байрам ковида нет, да.
Там бог крышует
Нету Бога кроме Аллаха
дык и Аллаха нет, есть сказка о пророке, который был педофилом безграмотным, и вокруг него построили религию)
Просто эти не стерпят
Работать в доставке по 60 часов в неделю терпят, а это не стерпят?
Ты бы ещё концерт во славу Ясноликого Фолотьи вспомнил... "Это другое"©
Так ковид укры придумали для геноцида славян. Много на курбан-байраме славян? То-то.
а когда газманов скакал по сцене и звук пыне оффнули разве не мероприятие было?
Спецмероприятие
ковид как известно разработка натовского пентагона, поэтому людям со славянским геном он не страшен, а вот всякие дурачки которые смотрят ютуб и мутировавшее гмо едят вот у них этот ген отмирает и отсюда и слабоумие, подверженность западному перепрограммированию, и ковид убивает их. поэтому оппозиции проводить встречи нельзя, для их же блага, а там где путен там никакие жидоамерикосские вирусы не страшны 💪💪💪
Удобно
Да в этом то и вся суть что не удобно - рулишь Москвой, крутишь на хую всех, а тебе какой-то Роспотребнадзор тут палки в колеса вставляет.
Митинги проводить нельзя, потому чтов настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности
В чем же он выражается, если Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения?
В том, что нельзя проводить непровластные митинги!
режим повышенной готовности отменить отмену ковидных ограничений чего непонятного то читать научитесь
Жалко писателей фантастов будущих времён. Захочет написать антиутопию, а тут незадача. Всё дермище до тебя путин придумал
Режим повышенной готовности к отмене режима.
Как неожиданно да
Когда маски уже запретили, а митинги ещё не разрешили… Так, глядишь, россияне начнут догадываться, что дело не в ковиде, а в чем-то другом…
ПОЧЕМУ ТОЛПА МУСУЛЬМАН В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ПРОВОДИТ МИТИНГ? КТО ИМ РАЗРЕШИЛ?
но как же так?
ответ на мой вопрос
https://tjournal.ru/news/666173-v-rossii-perestali-deystvovat-vse-vvedennye-iz-za-pandemii-ogranicheniya?comment=8996991
Пока режим не изыйдет, никакие запреты не снимут, даже если в мире начнется пандемия выздоровления.
З-ков уже пишет радостные твиты?
Там законопроект протаскивают, запрещающий митинги возле зданий государственной власти, а так же на территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских и спортивных площадок
если такое примут, считайте в РФ просто запретят митинги в городах, придется в тайгу ехать на митинг.
Если бы не было запрета, ух как бы люди вышли. Только запрет их останавливает. Эх.
Так неожиданно и приятно, очень приятно
какие же русские люди хуесосы.
Я диву даюсь.