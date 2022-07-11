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Власти Москвы продлили запрет на проведение митингов в пандемию. При этом Роспотребнадзор уже снял все ограничения в РФ Статьи редакции

Режим повышенной готовности отменят тогда, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии.

Мэрия Москвы отказалась снять запрет на проведение публичных акций, введённый из-за пандемии. Это из следует из ответа на обращение фракции партии «Яблоко» по поводу отмены ограничений на проведение агитационных мероприятий.

Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения (обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания) в России 1 июля. «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чём свидетельствует международный опыт. К отмене ограничительных мер необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе. Риск осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19 остаётся, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности», — говорится в письме столичных властей.

Решение об отмене режима повышенной готовности примут, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии, заключила мэрия Москвы.

#новости #коронавирус

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12 комментариев
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 Арбуз

а вот во время какого-нибудь Курбан-байрам ковида нет, да.

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Kind soul

Там бог крышует

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Добро и позитив

Просто эти не стерпят

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Столичный парфюмер

Удобно

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aliftin

Да в этом то и вся суть что не удобно - рулишь Москвой, крутишь на хую всех, а тебе какой-то Роспотребнадзор тут палки в колеса вставляет.

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Всрато
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Иностранный Агент

а когда газманов скакал по сцене и звук пыне оффнули разве не мероприятие было?

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Kind soul

Жалко писателей фантастов будущих времён. Захочет написать антиутопию, а тут незадача. Всё дермище до тебя путин придумал

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Шумный Мурод

Митинги проводить нельзя, потому что

в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности

В чем же он выражается, если Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения?

В том, что нельзя проводить непровластные митинги!

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Арбуз

но как же так?

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Многие Влад

ответ на мой вопрос
https://tjournal.ru/news/666173-v-rossii-perestali-deystvovat-vse-vvedennye-iz-za-pandemii-ogranicheniya?comment=8996991

В России перестали действовать все введённые…
Обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах…
tjournal.ru
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Yadra Balmo

Режим повышенной готовности к отмене режима.

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