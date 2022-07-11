Власти Москвы продлили запрет на проведение митингов в пандемию. При этом Роспотребнадзор уже снял все ограничения в РФ Статьи редакции
Режим повышенной готовности отменят тогда, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии.
Мэрия Москвы отказалась снять запрет на проведение публичных акций, введённый из-за пандемии. Это из следует из ответа на обращение фракции партии «Яблоко» по поводу отмены ограничений на проведение агитационных мероприятий.
Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения (обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания) в России 1 июля. «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чём свидетельствует международный опыт. К отмене ограничительных мер необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе. Риск осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19 остаётся, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности», — говорится в письме столичных властей.
Решение об отмене режима повышенной готовности примут, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии, заключила мэрия Москвы.
а вот во время какого-нибудь Курбан-байрам ковида нет, да.
Там бог крышует
Просто эти не стерпят
Удобно
Да в этом то и вся суть что не удобно - рулишь Москвой, крутишь на хую всех, а тебе какой-то Роспотребнадзор тут палки в колеса вставляет.
а когда газманов скакал по сцене и звук пыне оффнули разве не мероприятие было?
Жалко писателей фантастов будущих времён. Захочет написать антиутопию, а тут незадача. Всё дермище до тебя путин придумал
Митинги проводить нельзя, потому чтов настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности
В чем же он выражается, если Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения?
В том, что нельзя проводить непровластные митинги!
но как же так?
ответ на мой вопрос
https://tjournal.ru/news/666173-v-rossii-perestali-deystvovat-vse-vvedennye-iz-za-pandemii-ogranicheniya?comment=8996991
Режим повышенной готовности к отмене режима.