Мэрия Москвы отказалась снять запрет на проведение публичных акций, введённый из-за пандемии. Это из следует из ответа на обращение фракции партии «Яблоко» по поводу отмены ограничений на проведение агитационных мероприятий.

Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения (обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания) в России 1 июля. «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чём свидетельствует международный опыт. К отмене ограничительных мер необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе. Риск осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19 остаётся, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности», — говорится в письме столичных властей.