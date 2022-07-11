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vc.ru

Евро впервые за почти 20 лет практически равен доллару Статьи редакции

Банк России объявил курсы валют на 12 июля: доллар — 61,3 рубля, евро — 61,8 рубля.

По данным на 16:40 мск, доллар торгуется по 60,7 рублей, евро — по 61,2 рубля.

Евро движется к паритету с долларом как минимум с мая 2022 года, а 8 июля пара евро-доллар опустилась ниже $1,01 впервые почти за 20 лет.

Валюта слабеет из-за экономических и геополитических рисков: инвесторы опасаются, что Россия перекроет поставки газа в Европу, что вызовет рецессию. Доллар при этом растёт, потому что ФРС повышает процентную ставку, а Европейский центробанк — пока нет.

#новости #евро #доллар

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24 комментария
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 Sdafs 156

так может уже помогут хуйлу пизды дать?

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Седой Влад

Почему бы тебе не напрямую попросить об этом у Шольца и правительства ФРГ, а не тут, на тж?

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Дырявый либераха

Ходил просить, не пустили

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Дырявый либераха

Просто толпой рядом постояли и ушли

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Александр Прохоренко

А почему Шольца должно это ебать?

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Dmytry Kovalsky

Странно что никто не радуется.

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evilnw

Ну почему же. Новости достаточно хорошие. Если путин перекроет газ Европе, то это скорее вызовет рецессию в мировой экономике. Цены на нефть, газ и другие ресурсы полетят вниз. Если учесть, что экономика России как никогда зависит от цен на полезные ископаемые, то тут уже будет не до спецоперации.

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Klaymen

Россия будет продавать нефть Китаю, Индии и другим кто не Европа и США

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Алексей Логачев

Дешево будет продавать, Индия покупает с 35% скидкой, чел

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pocikxxx

причем нефть не марку Брент, а российскую которая изначально дешевле

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Dmytry Kovalsky

Для этого надо вложится в новые трубы.
Это еще лет 5 стройки.

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Йозеф Нейман

И по старой доброй традиции трубопровод оплятит рф. Окупаемость будет наверняка как у силы сибири - никогда...

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Вячеслав

Хз, возможно мнение дилетанта, но мне кажется, если бы Европа полностью отрубила газ/нефть с началом войны и мощно поддержала Украину, то сейчас все могло уже и закончится. Они бы на запасах протянули эти пол-года.

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СвободуПопугаям

если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород

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Вячеслав

Есть такое

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Ицтерские Данелянды

Тогда бы получила массовое недовольство, митинги, забастовки. Антиковидные митинги бы отдыхали, многим пришлось бы подать в отставку. Тут большую роль играет не Европа, а Путин и Зеленский, которые не хотят договариваться.

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СвободуПопугаям

Сообщение удалено

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Русский Мир

Пизда Европе

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Юлиан Пфайзер

ты даже не знаешь где это.

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Верный дым

около ануса

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cxzyy

Хоть что-то стабильно.

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Призванный Денис

Ещё 30 июня разница была почти никакая — 70 копеек. Спасибо за свежайшие новости.

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Призванный Денис

А потом и 0.99 было, то есть доллар торговался чуть дороже евро.

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Kekelele

Спасибо Лагард!

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