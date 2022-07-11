Евро впервые за почти 20 лет практически равен доллару Статьи редакции
Банк России объявил курсы валют на 12 июля: доллар — 61,3 рубля, евро — 61,8 рубля.
Евро движется к паритету с долларом как минимум с мая 2022 года, а 8 июля пара евро-доллар опустилась ниже $1,01 впервые почти за 20 лет.
Валюта слабеет из-за экономических и геополитических рисков: инвесторы опасаются, что Россия перекроет поставки газа в Европу, что вызовет рецессию. Доллар при этом растёт, потому что ФРС повышает процентную ставку, а Европейский центробанк — пока нет.
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так может уже помогут хуйлу пизды дать?
Почему бы тебе не напрямую попросить об этом у Шольца и правительства ФРГ, а не тут, на тж?
Ходил просить, не пустили
Просто толпой рядом постояли и ушли
А почему Шольца должно это ебать?
Странно что никто не радуется.
Ну почему же. Новости достаточно хорошие. Если путин перекроет газ Европе, то это скорее вызовет рецессию в мировой экономике. Цены на нефть, газ и другие ресурсы полетят вниз. Если учесть, что экономика России как никогда зависит от цен на полезные ископаемые, то тут уже будет не до спецоперации.
Россия будет продавать нефть Китаю, Индии и другим кто не Европа и США
Дешево будет продавать, Индия покупает с 35% скидкой, чел
причем нефть не марку Брент, а российскую которая изначально дешевле
Для этого надо вложится в новые трубы.
Это еще лет 5 стройки.
И по старой доброй традиции трубопровод оплятит рф. Окупаемость будет наверняка как у силы сибири - никогда...
Хз, возможно мнение дилетанта, но мне кажется, если бы Европа полностью отрубила газ/нефть с началом войны и мощно поддержала Украину, то сейчас все могло уже и закончится. Они бы на запасах протянули эти пол-года.
если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород
Есть такое
Тогда бы получила массовое недовольство, митинги, забастовки. Антиковидные митинги бы отдыхали, многим пришлось бы подать в отставку. Тут большую роль играет не Европа, а Путин и Зеленский, которые не хотят договариваться.
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Пизда Европе
ты даже не знаешь где это.
около ануса
Хоть что-то стабильно.
Ещё 30 июня разница была почти никакая — 70 копеек. Спасибо за свежайшие новости.
А потом и 0.99 было, то есть доллар торговался чуть дороже евро.
Спасибо Лагард!