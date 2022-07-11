Банк России объявил курсы валют на 12 июля: доллар — 61,3 рубля, евро — 61,8 рубля.

По данным на 16:40 мск, доллар торгуется по 60,7 рублей, евро — по 61,2 рубля.

Евро движется к паритету с долларом как минимум с мая 2022 года, а 8 июля пара евро-доллар опустилась ниже $1,01 впервые почти за 20 лет.

Валюта слабеет из-за экономических и геополитических рисков: инвесторы опасаются, что Россия перекроет поставки газа в Европу, что вызовет рецессию. Доллар при этом растёт, потому что ФРС повышает процентную ставку, а Европейский центробанк — пока нет.