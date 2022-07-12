Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в больницу с сыпью, сообщил Роспотребнадзор.

Случаи заболевания обезьяньей оспой начали обсуждать в мировых СМИ с начала мая. Их выявили в нескольких странах Европы, Америки и Австралии. Однако этим видом оспы заболевают в разных частях света с начала нулевых, болезнь не очень заразна, переносится нетяжело, а коэффициент летальности — около 3-6%. В конце июня ВОЗ объявила, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.