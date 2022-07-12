В России выявили первый случай оспы обезьян Статьи редакции
Заразившегося изолировали в больнице. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением.
Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в больницу с сыпью, сообщил Роспотребнадзор.
Мужчина изолирован в больнице. Болезнь протекает в лёгкой форме.
Как утверждают в Роспотребнадзоре, круг контактирующих с пациентом лиц установили, за ними наблюдают медики.
Случаи заболевания обезьяньей оспой начали обсуждать в мировых СМИ с начала мая. Их выявили в нескольких странах Европы, Америки и Австралии. Однако этим видом оспы заболевают в разных частях света с начала нулевых, болезнь не очень заразна, переносится нетяжело, а коэффициент летальности — около 3-6%. В конце июня ВОЗ объявила, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
Зачем он вернулся, он что, идиот?
За этим и ездил
Запретить ездить в Европу, заболевшего расстрелять
С кем имел контакт тоже расстрелять, врачей и мед службу, которая тоже "знает много" расстрелять, всех родственников в Воркуту.
В Кремле?
Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. По предварительной информации, он сотрудник МИД.
Очень символично, что "вирус геев" как его окрестили в России в самой россиюшке зафиксировали раньше, чем в Украине
Мне кажется, это неспроста. Властям понравились ковидные ограничения.
Из каждого утюга кричали про боевых пидорасов в Украине, называя себя оплотом семейных ценностей, а болячку, которая как они заявляют возникает вследствии оргий на гей-вечиринках, нашли в том самом "оплоте"
Сейчас госдума запретит геев
И в чем символизм?
Делаем ставки, какой длины стол будет у бункерного через N дней.
настолько длинный, что при его проектировании, придется учитывать шарообразность земли
пожелаем бедняге выздоровления
И пригласим на TJ.
Красовский, еб твою мать..!
Хорошо передается? Было бы недурно, если бы солдатня чутка поболела. Глядишь и окончание войны приблизилось бы.
Там вроде нужен близкий телесный контакт.
Началось
штош
Обезьянья оспа в России, символично
Корона закончилась, а митинги в городах нужно как-то закрывать.
Нехер по Европам ездить. Дома сиди
@Schlag Baum к ответу!
Сейчас мебельные фирмы, специализирующиеся на обслуживании кремлёвского пула, получат очередной заказ на столы.
В бункере стол стал ещё шире
В сракотан долбился в этой Европе вашей
с обезьяной шпохался, получается
Чтобы оспу не схватить,
Еблю лучше отменить
Чтобы оспу не схватить,
Пидорасов лучше запретить
Пиздец клоун
Ты же пидорас! Уже сдал анализы?
Дежавю
Дон?
всем 200 прививок!!!
Запереться дома (а лучше в подвале), одеть бронежилет и противогазы, ни с кем не здороваться и не говорить - только слушать новости из телевизора! И так года 1.5!!! Пока не придет куриная слепота и барсучья язва!
Надеюсь у Володина?