Новости

В России выявили первый случай оспы обезьян Статьи редакции

Заразившегося изолировали в больнице. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением.

Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в больницу с сыпью, сообщил Роспотребнадзор.

Мужчина изолирован в больнице. Болезнь протекает в лёгкой форме.

Как утверждают в Роспотребнадзоре, круг контактирующих с пациентом лиц установили, за ними наблюдают медики.

Случаи заболевания обезьяньей оспой начали обсуждать в мировых СМИ с начала мая. Их выявили в нескольких странах Европы, Америки и Австралии. Однако этим видом оспы заболевают в разных частях света с начала нулевых, болезнь не очень заразна, переносится нетяжело, а коэффициент летальности — около 3-6%. В конце июня ВОЗ объявила, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Наука
Главное об обезьяньей оспе: что известно о вирусе, кому он грозит и какие появились домыслы Статьи редакции

Заболевания фиксируют в Европе и Америке, но, похоже, вирус не особо заразен, переносится не очень тяжело и его коэффициент летальности — около 3-6% (а то и меньше).

Образец обезьяньей оспы, взятый в 2003 году, CDC

#новости

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55 комментариев
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Прикладной Кирилл
Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы.

Зачем он вернулся, он что, идиот?

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Spoki

За этим и ездил

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1 комментарий
Алексей Логачев

Запретить ездить в Европу, заболевшего расстрелять

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Леха Гнидцев

С кем имел контакт тоже расстрелять, врачей и мед службу, которая тоже "знает много" расстрелять, всех родственников в Воркуту.

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3 комментария
Соленный Бриз

В Кремле?

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Легкий Паша

Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. По предварительной информации, он сотрудник МИД.

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Валентин Стрыкало

Очень символично, что "вирус геев" как его окрестили в России в самой россиюшке зафиксировали раньше, чем в Украине

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Заводной апельсин

Мне кажется, это неспроста. Властям понравились ковидные ограничения.

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Валентин Стрыкало

Из каждого утюга кричали про боевых пидорасов в Украине, называя себя оплотом семейных ценностей, а болячку, которая как они заявляют возникает вследствии оргий на гей-вечиринках, нашли в том самом "оплоте"

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Прикладной Кирилл

Сейчас госдума запретит геев

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4 комментария
Spoki

И в чем символизм?

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2 комментария
Заводной апельсин

Делаем ставки, какой длины стол будет у бункерного через N дней.

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Пыхнувший кот

настолько длинный, что при его проектировании, придется учитывать шарообразность земли

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2 комментария
Запасной блик

пожелаем бедняге выздоровления

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Arugin

И пригласим на TJ.

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Anton Zakharikhin

Красовский, еб твою мать..!

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Volt de Fault

Хорошо передается? Было бы недурно, если бы солдатня чутка поболела. Глядишь и окончание войны приблизилось бы.

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Соседний единорожек88

Там вроде нужен близкий телесный контакт.

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6 комментариев
Mikhail

Началось

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Mikhail

штош

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Руденко Сергей против войны

Обезьянья оспа в России, символично

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aliftin

Корона закончилась, а митинги в городах нужно как-то закрывать.

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Аскет

Нехер по Европам ездить. Дома сиди

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Cat

@Schlag Baum к ответу!

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Печеньки Госдепа

Сейчас мебельные фирмы, специализирующиеся на обслуживании кремлёвского пула, получат очередной заказ на столы.

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Дед Макар

В бункере стол стал ещё шире

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Арнольд Пушкин
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toxic

В сракотан долбился в этой Европе вашей

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Владимир Винокурощуп

с обезьяной шпохался, получается

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Истинный Паша

Чтобы оспу не схватить,
Еблю лучше отменить

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Cat

Чтобы оспу не схватить,
Пидорасов лучше запретить

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Внутренний танк88
Инфекцию нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы

Пиздец клоун

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Cat

Ты же пидорас! Уже сдал анализы?

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Dan

Дежавю

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Циганобандеровец

Дон?

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Гражданин концлагеря Путлера

всем 200 прививок!!!
Запереться дома (а лучше в подвале), одеть бронежилет и противогазы, ни с кем не здороваться и не говорить - только слушать новости из телевизора! И так года 1.5!!! Пока не придет куриная слепота и барсучья язва!

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wolik

Надеюсь у Володина?

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