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Юрия Дудя оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних» из-за интервью с художником-геем Статьи редакции

На 120 тысяч рублей.

Кадр из интервью с Федором Павловым-Андреевичем

Суд в Лефортово признал журналиста Юрия Дудя виновным по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Об этом говорится в телеграм-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты Екатерина Мизулина объяснила, что Дудя оштрафовали за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича. Глава «Агоры» Павел Чиков подтвердил, что Дудя оштрафовали из-за этого интервью. Решение суда будут обжаловать.

В октябре 2021 года Дудя оштрафовали 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Суд установил, что пропаганда запрещенных веществ содержится в интервью с Моргенштерном и Ивангаем. Проверить интервью журналиста потребовали активисты из «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина.

15 апреля Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-«иноагентов» за монетизацию на YouTube и отсутствие маркировок других «иноагентов».

#штрафы #новости #дудь

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23 комментария
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 DJ Дождик

Просто из-за того, что его собеседник — гей? Если так, то мрак

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Нормальный Никита

если бы он в видео говорил, что это "болезнь", их "сердца нужно сжигать", "лечить", то все было бы ок. А нейтральное или положительное освещение такой темы автоматом пропаганда*
по мнению российского суда

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Итальянский мангал
Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты Екатерина Мизулина

Палата ебанутых

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Организованный глобус

Два пидора

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Tannim

Все верно, долбиться с мужиками в жопу может только депутат госдумы.

Остальным нельзя.

Привилегия номенклатурная.

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Dmytry Kovalsky

В Иране его бы еще и камнями побили.
Давайте лучше поговорим о госдолге США и засилье мишгрантов в Европе.

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velvetdust

Лучше о девальвации евро на 25%, инфляции по 20%, производственной инфляции по 50%, скорых дефолтах на юге Европы и переформатировании Евросоюза. У США как раз все хорошо, к сожалению, они конкурента убрали.

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Dmytry Kovalsky
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shked
пропаганду среди несовершеннолетних

Так у него же всегда плашка 18+ в роликах висит

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Нормальный Никита

это давно не работает

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Tannim

Пора поднимать планку "совершеннолетний" до 65 лет.

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Михаил

и чо, ты в россии

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shked

не трави

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Михаил

я не путин

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Функциональный каякер

Но дети же могут посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Dmytry Kovalsky

Правильно нехер им смотреть на это пусть лучше смотрят как насилуют детей в буче..все же ближе по тематике.

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El

Почему не проверили интервью с телеведущим-пидором?

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Функциональный каякер

Это который жеманный, или в кашне?

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Многолетний Орзэмэс
Суд в Лефортово признал журналиста Юрия Дудя виновным по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»

Бред

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Заводной апельсин

Гм. То есть, ЛГБТ-люди не должны разговаривать с другими людьми, не имеют права высказывать своё мнение публично, не имеют право вообще ничего говорить о себе... Может, им тогда и налоги перестать платить?

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Функциональный каякер

Ввести налог на гейство!

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Поразительный месяц

Считаю нужно штрафовать не за пропаганду лгбт, а за пропаганду пидорства.

Те кто минусит, или тупые или в сраказм не понимают.

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Dmytry Kovalsky

Смори трик для тебя..
Пока не поздно переделай комент на Путин Лох и все кто минусят будут в зашкваре.

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