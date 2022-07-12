На 120 тысяч рублей.

Кадр из интервью с Федором Павловым-Андреевичем

Суд в Лефортово признал журналиста Юрия Дудя виновным по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Об этом говорится в телеграм-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты Екатерина Мизулина объяснила, что Дудя оштрафовали за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича. Глава «Агоры» Павел Чиков подтвердил, что Дудя оштрафовали из-за этого интервью. Решение суда будут обжаловать.

В октябре 2021 года Дудя оштрафовали 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Суд установил, что пропаганда запрещенных веществ содержится в интервью с Моргенштерном и Ивангаем. Проверить интервью журналиста потребовали активисты из «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина.

15 апреля Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-«иноагентов» за монетизацию на YouTube и отсутствие маркировок других «иноагентов».