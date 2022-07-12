Юрия Дудя оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних» из-за интервью с художником-геем Статьи редакции
На 120 тысяч рублей.
Суд в Лефортово признал журналиста Юрия Дудя виновным по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Об этом говорится в телеграм-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты Екатерина Мизулина объяснила, что Дудя оштрафовали за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича. Глава «Агоры» Павел Чиков подтвердил, что Дудя оштрафовали из-за этого интервью. Решение суда будут обжаловать.
В октябре 2021 года Дудя оштрафовали 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Суд установил, что пропаганда запрещенных веществ содержится в интервью с Моргенштерном и Ивангаем. Проверить интервью журналиста потребовали активисты из «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина.
15 апреля Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-«иноагентов» за монетизацию на YouTube и отсутствие маркировок других «иноагентов».
Просто из-за того, что его собеседник — гей? Если так, то мрак
если бы он в видео говорил, что это "болезнь", их "сердца нужно сжигать", "лечить", то все было бы ок. А нейтральное или положительное освещение такой темы автоматом пропаганда*
по мнению российского суда
Палата ебанутых
Два пидора
Все верно, долбиться с мужиками в жопу может только депутат госдумы.
Остальным нельзя.
Привилегия номенклатурная.
В Иране его бы еще и камнями побили.
Давайте лучше поговорим о госдолге США и засилье мишгрантов в Европе.
Лучше о девальвации евро на 25%, инфляции по 20%, производственной инфляции по 50%, скорых дефолтах на юге Европы и переформатировании Евросоюза. У США как раз все хорошо, к сожалению, они конкурента убрали.
Так у него же всегда плашка 18+ в роликах висит
это давно не работает
Пора поднимать планку "совершеннолетний" до 65 лет.
и чо, ты в россии
не трави
я не путин
Но дети же могут посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно нехер им смотреть на это пусть лучше смотрят как насилуют детей в буче..все же ближе по тематике.
Почему не проверили интервью с телеведущим-пидором?
Это который жеманный, или в кашне?
Бред
Гм. То есть, ЛГБТ-люди не должны разговаривать с другими людьми, не имеют права высказывать своё мнение публично, не имеют право вообще ничего говорить о себе... Может, им тогда и налоги перестать платить?
Ввести налог на гейство!
Считаю нужно штрафовать не за пропаганду лгбт, а за пропаганду пидорства.
Те кто минусит, или тупые или в сраказм не понимают.
Смори трик для тебя..
Пока не поздно переделай комент на Путин Лох и все кто минусят будут в зашкваре.